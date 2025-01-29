https://ria.ru/20250129/tanker-1996176719.html

В Краснодарском крае начали демонтировать корпус севшего на мель танкера

В Краснодарском крае начали демонтировать корпус севшего на мель танкера - РИА Новости, 29.01.2025

В Краснодарском крае начали демонтировать корпус севшего на мель танкера

Специалисты начали демонтировать внутренние помещения севшего на мель танкера "Волгонефть-239", сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:44:00+03:00

2025-01-29T17:44:00+03:00

2025-01-29T17:56:00+03:00

происшествия

тамань (станица)

севастополь

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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КРАСНОДАР, 29 янв — РИА Новости. Специалисты начали демонтировать внутренние помещения севшего на мель танкера "Волгонефть-239", сообщили в оперативном штабе региона. "С борта танкера "Волгонефть-239" перед началом утилизации корпуса выносят вещи. Также в каютах и внутренних помещениях приступили к демонтажу обшивки, отделочных конструкций и всего того, что предстоит удалить с судна", — говорится в заявлении.По данным властей, мебель и технику складывают в грузовики и увозят с берега. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250127/mazut-1995707623.html

тамань (станица)

севастополь

керченский пролив

россия

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происшествия, тамань (станица), севастополь, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия