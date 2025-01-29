В Краснодарском крае начали демонтировать корпус севшего на мель танкера
В каютах севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239" начали демонтаж
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСпециалист Морспасслужбы около танкера "Волгонефть-239", стоящего на мели у мыса Панагия
Специалист Морспасслужбы около танкера "Волгонефть-239", стоящего на мели у мыса Панагия. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 янв — РИА Новости. Специалисты начали демонтировать внутренние помещения севшего на мель танкера "Волгонефть-239", сообщили в оперативном штабе региона.
"С борта танкера "Волгонефть-239" перед началом утилизации корпуса выносят вещи. Также в каютах и внутренних помещениях приступили к демонтажу обшивки, отделочных конструкций и всего того, что предстоит удалить с судна", — говорится в заявлении.
По данным властей, мебель и технику складывают в грузовики и увозят с берега.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.