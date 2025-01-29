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Эксперт рассказал, как решить проблему высокой аварийности в такси - РИА Новости, 29.01.2025
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08:14 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/taksi-1996038470.html
Эксперт рассказал, как решить проблему высокой аварийности в такси
Эксперт рассказал, как решить проблему высокой аварийности в такси - РИА Новости, 29.01.2025
Эксперт рассказал, как решить проблему высокой аварийности в такси
Эксперт не рекомендует россиянам обращаться к нелегальным таксистам через чаты, а проблему высокой аварийности нужно решать не только введением новых видов... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T08:14:00+03:00
2025-01-29T08:14:00+03:00
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Эксперт не рекомендует россиянам обращаться к нелегальным таксистам через чаты, а проблему высокой аварийности нужно решать не только введением новых видов ОСАГО и ОСГОП, но и с помощью контроля над физическим состоянием и обучением водителей такси, сказала РИА Новости доцент кафедры логистики Финансового университета и кандидат экономических наук Дарья Швандар. В частности, комитет Госдумы по финрынку 22 января рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит возможность для легковых такси заключать краткосрочные (от 10 дней) договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). "На данный момент сегмент такси недостаточно контролируется. Возможно, ситуация изменится, когда начнут действовать проверки наличия ОСАГО с помощью дорожных камер. Кроме того, проблему высокой аварийности нужно решать не только введением новых видов ОСАГО и ОСГОП, но и с помощью контроля над физическим состоянием и обучением водителей такси", - считает Швандар. Кроме того, эксперт не рекомендует обращаться к нелегальным таксистам через чаты, так как состояние водителей и их автомобилей никто не контролирует. "Этих водителей и состояние их автомобилей никто не контролирует. Уходя в "серую зону", такие таксисты рассчитывают сэкономить на комиссиях агрегаторов, часто они никак не страхуют свою ответственность, безопасность таких поездок под большим вопросом. По сути, они ничем не отличаются от поездок с "бомбилами", которых ловили "с руки" до прихода в нашу жизнь специализированных мобильных приложений. Думаю, многие ещё помнят, насколько это было рискованно", - добавила она.
https://ria.ru/20250128/putin-1995992759.html
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общество, авто, госдума рф, осаго
Общество, Авто, Госдума РФ, ОСАГО
Эксперт рассказал, как решить проблему высокой аварийности в такси

Экономист Швандар: проблему высокой аварийности нужно решать обучением водителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДвижение транспорта в центре Москвы.
Движение транспорта в центре Москвы. - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Эксперт не рекомендует россиянам обращаться к нелегальным таксистам через чаты, а проблему высокой аварийности нужно решать не только введением новых видов ОСАГО и ОСГОП, но и с помощью контроля над физическим состоянием и обучением водителей такси, сказала РИА Новости доцент кафедры логистики Финансового университета и кандидат экономических наук Дарья Швандар.
В частности, комитет Госдумы по финрынку 22 января рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит возможность для легковых такси заключать краткосрочные (от 10 дней) договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).
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"На данный момент сегмент такси недостаточно контролируется. Возможно, ситуация изменится, когда начнут действовать проверки наличия ОСАГО с помощью дорожных камер. Кроме того, проблему высокой аварийности нужно решать не только введением новых видов ОСАГО и ОСГОП, но и с помощью контроля над физическим состоянием и обучением водителей такси", - считает Швандар.
Кроме того, эксперт не рекомендует обращаться к нелегальным таксистам через чаты, так как состояние водителей и их автомобилей никто не контролирует.
"Этих водителей и состояние их автомобилей никто не контролирует. Уходя в "серую зону", такие таксисты рассчитывают сэкономить на комиссиях агрегаторов, часто они никак не страхуют свою ответственность, безопасность таких поездок под большим вопросом. По сути, они ничем не отличаются от поездок с "бомбилами", которых ловили "с руки" до прихода в нашу жизнь специализированных мобильных приложений. Думаю, многие ещё помнят, насколько это было рискованно", - добавила она.
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