В Таиланде задержали пять россиян за организацию нелегального детского сада
В Таиланде граждане России и Украины организовали нелегальный детский сад
Таиланд. Архивное фото
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БАНГКОК, 29 янв – РИА Новости. Пять граждан РФ, два гражданина Украины и гражданка Мьянмы задержаны полицией провинции Сураттхани на таиландском острове Пханган (Koh Phangan) за организацию нелегального детского сада и осуществление трудовой деятельности без соответствующих разрешений властей, сообщает во вторник таиландская газета "Кхаосот".
"Полиция острова Пханган и провинции Сураттхани, к которой он относится, совместно с администрацией острова провели задержание иностранных граждан – россиян, украинцев и одной гражданки Мьянмы - по подозрению в создании нелегально действующего детского сада для детей других иностранных граждан и осуществлении трудовой деятельности без разрешения властей", - говорится в сообщении издания.
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Полицейские действовали согласно приказу начальника Восьмого регионального управления полиции Таиланда, которое отвечает за обеспечение порядка в южных провинциях страны. Приказ касался борьбы с нелегальной трудовой деятельностью и нелегальным бизнесом иностранных граждан в туристических зонах, сообщает газета.
Издание перечисляет имена задержанных и выдвинутые против них обвинения. По версии издания, это граждане России Ольга Лагутова 46 лет, задержанная по подозрению в работе без разрешения властей, Елизавета Николаева 40 лет (работа без разрешения), Павел Челядин 41 года (работа без разрешения), Алексей Костяков 45 лет (работа без разрешения), Маргарита Хантемирова 42 лет (организация нелегального детского учреждения и работа без разрешения властей, прием на работу иностранцев без разрешения властей) и граждане Украины Татьяна Алексеенко 50 лет (работа без разрешения), Александр Липес 43 лет (организация нелегального детского учреждения, прием на работу иностранцев без разрешения властей, нелегальное нахождение в Таиланде в течение 1086 дней после окончания срока действия виз и разрешений на пребывание в стране и работа без разрешения).
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Также полиция задержала гражданку Мьянмы Эй Ю Мо 40 лет, которая, получив разрешение на работу в Таиланде в качестве иностранного рабочего по правительственной квоте, не сообщила властям в течение 15 дней данные своего работодателя на территории Таиланда.
В посольстве России в Бангкоке РИА Новости сообщили, что никаких официальных уведомлений таиландских властей о задержании граждан РФ на острове Пханган в российскую дипмиссию пока не поступало.
По таиландским законам россиянам и украинцам, задержанным по подозрению в осуществлении трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда, грозят денежные штрафы в размере от 3 тысяч до 20 тысяч таиландских бат (от 90 до 670 долларов) и депортация, организаторам нелегально действующего детского сада – денежные штрафы до одного миллиона бат (около 29 тысяч долларов) за создание нелегального детского учреждения и найм на работу иностранных граждан без разрешения властей и/или тюремные сроки до 3 лет. Гражданину Украины, которого следствие считает со-организатором нелегального бизнеса, помимо этого грозит денежный штраф и депортация за нелегальное нахождение на территории страны после окончания срока действия виз и разрешений на пребывание в Таиланде и внесение в черный список с запретом въезда на территорию Таиланда на три года.
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