https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html

"Нравится или не нравится": на Украине признали мучительную правду о СВО

"Нравится или не нравится": на Украине признали мучительную правду о СВО - РИА Новости, 29.01.2025

"Нравится или не нравится": на Украине признали мучительную правду о СВО

Украина уже никогда не вернет потерянные территории, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka". РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T19:22:00+03:00

2025-01-29T19:22:00+03:00

2025-01-29T19:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украина уже никогда не вернет потерянные территории, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka"."Территорию, которую сейчас противник занял, он нам уже никогда не отдаст — нравится это кому-то сейчас слушать или не нравится, но так оно и будет", — констатировал он.По словам офицера, ВСУ уже никак не могут остановить продвижение российских войск в ДНР, из-за чего и пытаются удержаться в курском приграничье.Такие действия, считает Стариков, являются исключительно политическими и никак не влияют на результат СВО.В среду Минобороны России сообщило, что потери ВСУ на курском направлении за сутки превысили 420 военнослужащих, уничтожены три танка, один украинский военный сдался в плен.

https://ria.ru/20250129/zapad-1996122271.html

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