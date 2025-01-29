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"Нравится или не нравится": на Украине признали мучительную правду о СВО
"Нравится или не нравится": на Украине признали мучительную правду о СВО - РИА Новости, 29.01.2025
"Нравится или не нравится": на Украине признали мучительную правду о СВО
Украина уже никогда не вернет потерянные территории, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka". РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T19:22:00+03:00
2025-01-29T19:22:00+03:00
2025-01-29T19:22:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украина уже никогда не вернет потерянные территории, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka"."Территорию, которую сейчас противник занял, он нам уже никогда не отдаст — нравится это кому-то сейчас слушать или не нравится, но так оно и будет", — констатировал он.По словам офицера, ВСУ уже никак не могут остановить продвижение российских войск в ДНР, из-за чего и пытаются удержаться в курском приграничье.Такие действия, считает Стариков, являются исключительно политическими и никак не влияют на результат СВО.В среду Минобороны России сообщило, что потери ВСУ на курском направлении за сутки превысили 420 военнослужащих, уничтожены три танка, один украинский военный сдался в плен.
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"Нравится или не нравится": на Украине признали мучительную правду о СВО
Полковник СБУ Стариков: Украина окончательно потеряла территории