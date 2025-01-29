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"Нравится или не нравится": на Украине признали мучительную правду о СВО - РИА Новости, 29.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html
"Нравится или не нравится": на Украине признали мучительную правду о СВО
"Нравится или не нравится": на Украине признали мучительную правду о СВО - РИА Новости, 29.01.2025
"Нравится или не нравится": на Украине признали мучительную правду о СВО
Украина уже никогда не вернет потерянные территории, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka". РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T19:22:00+03:00
2025-01-29T19:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украина уже никогда не вернет потерянные территории, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka"."Территорию, которую сейчас противник занял, он нам уже никогда не отдаст — нравится это кому-то сейчас слушать или не нравится, но так оно и будет", — констатировал он.По словам офицера, ВСУ уже никак не могут остановить продвижение российских войск в ДНР, из-за чего и пытаются удержаться в курском приграничье.Такие действия, считает Стариков, являются исключительно политическими и никак не влияют на результат СВО.В среду Минобороны России сообщило, что потери ВСУ на курском направлении за сутки превысили 420 военнослужащих, уничтожены три танка, один украинский военный сдался в плен.
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безопасность, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
"Нравится или не нравится": на Украине признали мучительную правду о СВО

Полковник СБУ Стариков: Украина окончательно потеряла территории

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Iryna Rybakova
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украина уже никогда не вернет потерянные территории, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka".
«
"Территорию, которую сейчас противник занял, он нам уже никогда не отдаст — нравится это кому-то сейчас слушать или не нравится, но так оно и будет", — констатировал он.
По словам офицера, ВСУ уже никак не могут остановить продвижение российских войск в ДНР, из-за чего и пытаются удержаться в курском приграничье.
Такие действия, считает Стариков, являются исключительно политическими и никак не влияют на результат СВО.
В среду Минобороны России сообщило, что потери ВСУ на курском направлении за сутки превысили 420 военнослужащих, уничтожены три танка, один украинский военный сдался в плен.
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