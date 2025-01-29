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Участники спецоперации из Подмосковья смогут оформить новую выплату - РИА Новости, 29.01.2025
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14:09 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/svo-1996107245.html
Участники спецоперации из Подмосковья смогут оформить новую выплату
Участники спецоперации из Подмосковья смогут оформить новую выплату - РИА Новости, 29.01.2025
Участники спецоперации из Подмосковья смогут оформить новую выплату
Участники специальной военной операции и семьи погибших бойцов из Подмосковья смогут дистанционно оформить новую выплату в 500 тысяч рублей, сообщила... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:09:00+03:00
2025-01-29T14:09:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
россия
людмила болатаева
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Участники специальной военной операции и семьи погибших бойцов из Подмосковья смогут дистанционно оформить новую выплату в 500 тысяч рублей, сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. В Московской области с 1 января этого года для участников специальной военной операции и для семей, погибших бойцов, стала доступна еще одна мера поддержки - выплата 500 тысяч рублей взамен земельного участка. "Анонсировав новую выплату, мы увидели большой отклик у наших бойцов. Сегодня мы запустили новую услугу на регпортале, чтобы процесс оформления выплаты стал максимально прост - подать заявление и подгрузить документы можно электронно, без посещения ведомств", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба Минсоцразвития региона. В ведомстве уточнили, что единовременную денежную выплату смогут получить участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами России за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий, имеющим на день завершения своего участия в специальной военной операции место жительства в Московской области. Поддержка также коснется семей участников специальной военной операции, погибших вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции.
https://ria.ru/20250124/veterany-1995245396.html
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
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общество, московская область (подмосковье), россия, людмила болатаева
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Людмила Болатаева
Участники спецоперации из Подмосковья смогут оформить новую выплату

Участники СВО из Подмосковья смогут оформить выплату в 500 тысяч рублей

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Участники специальной военной операции и семьи погибших бойцов из Подмосковья смогут дистанционно оформить новую выплату в 500 тысяч рублей, сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В Московской области с 1 января этого года для участников специальной военной операции и для семей, погибших бойцов, стала доступна еще одна мера поддержки - выплата 500 тысяч рублей взамен земельного участка.
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"Анонсировав новую выплату, мы увидели большой отклик у наших бойцов. Сегодня мы запустили новую услугу на регпортале, чтобы процесс оформления выплаты стал максимально прост - подать заявление и подгрузить документы можно электронно, без посещения ведомств", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба Минсоцразвития региона.
В ведомстве уточнили, что единовременную денежную выплату смогут получить участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами России за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий, имеющим на день завершения своего участия в специальной военной операции место жительства в Московской области.
Поддержка также коснется семей участников специальной военной операции, погибших вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияЛюдмила Болатаева
 
 
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