Участники спецоперации из Подмосковья смогут оформить новую выплату
Участники СВО из Подмосковья смогут оформить выплату в 500 тысяч рублей
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Участники специальной военной операции и семьи погибших бойцов из Подмосковья смогут дистанционно оформить новую выплату в 500 тысяч рублей, сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В Московской области с 1 января этого года для участников специальной военной операции и для семей, погибших бойцов, стала доступна еще одна мера поддержки - выплата 500 тысяч рублей взамен земельного участка.
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"Анонсировав новую выплату, мы увидели большой отклик у наших бойцов. Сегодня мы запустили новую услугу на регпортале, чтобы процесс оформления выплаты стал максимально прост - подать заявление и подгрузить документы можно электронно, без посещения ведомств", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба Минсоцразвития региона.
В ведомстве уточнили, что единовременную денежную выплату смогут получить участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами России за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий, имеющим на день завершения своего участия в специальной военной операции место жительства в Московской области.
Поддержка также коснется семей участников специальной военной операции, погибших вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции.