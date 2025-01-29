https://ria.ru/20250129/svo-1996107245.html

Участники спецоперации из Подмосковья смогут оформить новую выплату

Участники спецоперации из Подмосковья смогут оформить новую выплату - РИА Новости, 29.01.2025

Участники спецоперации из Подмосковья смогут оформить новую выплату

Участники специальной военной операции и семьи погибших бойцов из Подмосковья смогут дистанционно оформить новую выплату в 500 тысяч рублей, сообщила... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:09:00+03:00

2025-01-29T14:09:00+03:00

2025-01-29T14:09:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

россия

людмила болатаева

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Участники специальной военной операции и семьи погибших бойцов из Подмосковья смогут дистанционно оформить новую выплату в 500 тысяч рублей, сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. В Московской области с 1 января этого года для участников специальной военной операции и для семей, погибших бойцов, стала доступна еще одна мера поддержки - выплата 500 тысяч рублей взамен земельного участка. "Анонсировав новую выплату, мы увидели большой отклик у наших бойцов. Сегодня мы запустили новую услугу на регпортале, чтобы процесс оформления выплаты стал максимально прост - подать заявление и подгрузить документы можно электронно, без посещения ведомств", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба Минсоцразвития региона. В ведомстве уточнили, что единовременную денежную выплату смогут получить участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами России за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий, имеющим на день завершения своего участия в специальной военной операции место жительства в Московской области. Поддержка также коснется семей участников специальной военной операции, погибших вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции.

https://ria.ru/20250124/veterany-1995245396.html

https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html

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общество, московская область (подмосковье), россия, людмила болатаева