Экс-главе Кировской области присудили более восьми миллионов рублей
Экс-губернатору Кировской области Белых присудили более восьми миллионов рублей
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Оправданному по делу о злоупотреблении полномочиями бывшему губернатору Кировской области Никите Белых присуждено более 8 миллионов рублей, потраченных на адвокатов, сообщили РИА Новости в Октябрьском районном суде Кирова.
Октябрьский райсуд 26 декабря 2023 года приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы по одному из двух вменяемых ему эпизодов – о злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК) в то время, когда он был губернатором, - и освободил от наказания по истечению срока давности; по второму эпизоду райсуд его оправдал. Кировский областной суд 8 июля 2024 года отменил приговор, прекратил уголовное преследование Белых и признал за ним право на реабилитацию.
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Как следует из материалов суда, иск о возмещении вреда реабилитированному Белых поступил в суд в конце июля 2024 года. Заседания неоднократно откладывались, судья вынес решение 28 января.
"Они просили возместить 7 миллионов 515 тысяч рублей. Присудили 8 миллионов 82 тысячи рублей. Возмещение имущественного ущерба, причиненного уголовным преследованием... С учетом фактических затрат адвокатов во время следствия и судебного заседания", - рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что речь идёт о втором уголовном деле, по которому Белых был оправдан летом 2024 года.
По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. Белых вышел на свободу 21 июня 2024 года.
Задержан он был в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
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