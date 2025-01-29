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Экс-главе Кировской области присудили более восьми миллионов рублей - РИА Новости, 29.01.2025
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17:05 29.01.2025 (обновлено: 17:06 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/sud-1996164733.html
Экс-главе Кировской области присудили более восьми миллионов рублей
Экс-главе Кировской области присудили более восьми миллионов рублей - РИА Новости, 29.01.2025
Экс-главе Кировской области присудили более восьми миллионов рублей
Оправданному по делу о злоупотреблении полномочиями бывшему губернатору Кировской области Никите Белых присуждено более 8 миллионов рублей, потраченных на... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:05:00+03:00
2025-01-29T17:06:00+03:00
происшествия
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кировский областной суд
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Оправданному по делу о злоупотреблении полномочиями бывшему губернатору Кировской области Никите Белых присуждено более 8 миллионов рублей, потраченных на адвокатов, сообщили РИА Новости в Октябрьском районном суде Кирова. Октябрьский райсуд 26 декабря 2023 года приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы по одному из двух вменяемых ему эпизодов – о злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК) в то время, когда он был губернатором, - и освободил от наказания по истечению срока давности; по второму эпизоду райсуд его оправдал. Кировский областной суд 8 июля 2024 года отменил приговор, прекратил уголовное преследование Белых и признал за ним право на реабилитацию. Как следует из материалов суда, иск о возмещении вреда реабилитированному Белых поступил в суд в конце июля 2024 года. Заседания неоднократно откладывались, судья вынес решение 28 января. "Они просили возместить 7 миллионов 515 тысяч рублей. Присудили 8 миллионов 82 тысячи рублей. Возмещение имущественного ущерба, причиненного уголовным преследованием... С учетом фактических затрат адвокатов во время следствия и судебного заседания", - рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что речь идёт о втором уголовном деле, по которому Белых был оправдан летом 2024 года. По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. Белых вышел на свободу 21 июня 2024 года. Задержан он был в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
https://ria.ru/20240808/nikita_belykh-1964795599.html
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происшествия, кировская область, киров, москва, никита белых, владимир путин, кировский областной суд, россия
Происшествия, Кировская область, Киров, Москва, Никита Белых, Владимир Путин, Кировский областной суд, Россия
Экс-главе Кировской области присудили более восьми миллионов рублей

Экс-губернатору Кировской области Белых присудили более восьми миллионов рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Оправданному по делу о злоупотреблении полномочиями бывшему губернатору Кировской области Никите Белых присуждено более 8 миллионов рублей, потраченных на адвокатов, сообщили РИА Новости в Октябрьском районном суде Кирова.
Октябрьский райсуд 26 декабря 2023 года приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы по одному из двух вменяемых ему эпизодов – о злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК) в то время, когда он был губернатором, - и освободил от наказания по истечению срока давности; по второму эпизоду райсуд его оправдал. Кировский областной суд 8 июля 2024 года отменил приговор, прекратил уголовное преследование Белых и признал за ним право на реабилитацию.
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых перед началом заседания Кировского областного суда - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
СМИ: у вышедшего на свободу Никиты Белых появилась новая работа
8 августа 2024, 01:34
Как следует из материалов суда, иск о возмещении вреда реабилитированному Белых поступил в суд в конце июля 2024 года. Заседания неоднократно откладывались, судья вынес решение 28 января.
"Они просили возместить 7 миллионов 515 тысяч рублей. Присудили 8 миллионов 82 тысячи рублей. Возмещение имущественного ущерба, причиненного уголовным преследованием... С учетом фактических затрат адвокатов во время следствия и судебного заседания", - рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что речь идёт о втором уголовном деле, по которому Белых был оправдан летом 2024 года.
По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. Белых вышел на свободу 21 июня 2024 года.
Задержан он был в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Защита обжаловала арест экс-губернатора Рязанской области по делу о взятке
16 декабря 2024, 21:46
 
ПроисшествияКировская областьКировМоскваНикита БелыхВладимир ПутинКировский областной судРоссия
 
 
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