Суд удалил прессу с допроса Мизулиной по делу треш-стримера
Суд удалил прессу с допроса Мизулиной по делу об угрозах со стороны Дурдиева
Екатерина Мизулина. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Кировский районный суд Ярославля удалил прессу с заседания, на котором ведётся допрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной по делу об угрозах в ее адрес со стороны треш-стримера Аслана Дурдиева, передает корреспондент РИА Новости.
В Кировском районном суде Ярославля проходит рассмотрение уголовного дела Аслана Дурдиева, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). По версии обвинения, подсудимый 22 июня 2021 года в Ярославле в ходе внезапно возникшего конфликта избил 28-летнего местного жителя, обезобразив тому лицо, а в ночь на 13 февраля 2024 года пьяным дома в ходе онлайн-трансляции высказал в адрес Мизулиной "угрозу убийством путем физической расправы, при этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления".
Мизулина участвует в судебном заседании по видеоконференцсвязи на базе Замоскворецкого районного суда Москвы.
"Проведение допроса потерпевшей Мизулиной в присутствии представителей СМИ... может привести к разглашению сведений как о частной жизни участников судопроизводства, так и сведений, унижающих их честь и достоинство", - сказала судья Елена Сергеева.
Прессу попросили удалиться.
В феврале Мизулина написала в своем Telegram-канале, что благодаря подписчикам обратила внимание на "некоего треш-стримера Аслана из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека". Зрители утверждали, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций, в связи с чем Мизулина направила обращение в МВД России с просьбой провести проверку. Позже она сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой.
Затем официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала видео с задержанным в Ярославской области треш-стримером, на нем он говорит, что оскорбил Мизулину и признает свою вину.
В рамках дела об угрозах была назначена психолого-лингвистическая экспертиза.