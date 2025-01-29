Рейтинг@Mail.ru
Суд удалил прессу с допроса Мизулиной по делу треш-стримера - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 29.01.2025 (обновлено: 15:40 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/sud-1996115514.html
Суд удалил прессу с допроса Мизулиной по делу треш-стримера
Суд удалил прессу с допроса Мизулиной по делу треш-стримера - РИА Новости, 29.01.2025
Суд удалил прессу с допроса Мизулиной по делу треш-стримера
Кировский районный суд Ярославля удалил прессу с заседания, на котором ведётся допрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной по делу об угрозах в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:53:00+03:00
2025-01-29T15:40:00+03:00
происшествия
россия
ярославль
москва
екатерина мизулина
ирина волк
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907238051_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_ff9d1ceaa50c2ee8480138dd11088c45.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Кировский районный суд Ярославля удалил прессу с заседания, на котором ведётся допрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной по делу об угрозах в ее адрес со стороны треш-стримера Аслана Дурдиева, передает корреспондент РИА Новости. В Кировском районном суде Ярославля проходит рассмотрение уголовного дела Аслана Дурдиева, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). По версии обвинения, подсудимый 22 июня 2021 года в Ярославле в ходе внезапно возникшего конфликта избил 28-летнего местного жителя, обезобразив тому лицо, а в ночь на 13 февраля 2024 года пьяным дома в ходе онлайн-трансляции высказал в адрес Мизулиной "угрозу убийством путем физической расправы, при этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления". Мизулина участвует в судебном заседании по видеоконференцсвязи на базе Замоскворецкого районного суда Москвы. "Проведение допроса потерпевшей Мизулиной в присутствии представителей СМИ... может привести к разглашению сведений как о частной жизни участников судопроизводства, так и сведений, унижающих их честь и достоинство", - сказала судья Елена Сергеева. Прессу попросили удалиться. В феврале Мизулина написала в своем Telegram-канале, что благодаря подписчикам обратила внимание на "некоего треш-стримера Аслана из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека". Зрители утверждали, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций, в связи с чем Мизулина направила обращение в МВД России с просьбой провести проверку. Позже она сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой. Затем официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала видео с задержанным в Ярославской области треш-стримером, на нем он говорит, что оскорбил Мизулину и признает свою вину. В рамках дела об угрозах была назначена психолого-лингвистическая экспертиза.
https://ria.ru/20250127/izbienie-1995790669.html
https://ria.ru/20250110/proekt-1993145403.html
россия
ярославль
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907238051_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_001e01b7fdf2a36a6c3de2c0fed57f54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ярославль, москва, екатерина мизулина, ирина волк, youtube
Происшествия, Россия, Ярославль, Москва, Екатерина Мизулина, Ирина Волк, YouTube
Суд удалил прессу с допроса Мизулиной по делу треш-стримера

Суд удалил прессу с допроса Мизулиной по делу об угрозах со стороны Дурдиева

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕкатерина Мизулина
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Екатерина Мизулина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Кировский районный суд Ярославля удалил прессу с заседания, на котором ведётся допрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной по делу об угрозах в ее адрес со стороны треш-стримера Аслана Дурдиева, передает корреспондент РИА Новости.
В Кировском районном суде Ярославля проходит рассмотрение уголовного дела Аслана Дурдиева, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). По версии обвинения, подсудимый 22 июня 2021 года в Ярославле в ходе внезапно возникшего конфликта избил 28-летнего местного жителя, обезобразив тому лицо, а в ночь на 13 февраля 2024 года пьяным дома в ходе онлайн-трансляции высказал в адрес Мизулиной "угрозу убийством путем физической расправы, при этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Мизулина обратится в СК из-за информации об избиении школьницы в Люберцах
27 января, 20:29
Мизулина участвует в судебном заседании по видеоконференцсвязи на базе Замоскворецкого районного суда Москвы.
"Проведение допроса потерпевшей Мизулиной в присутствии представителей СМИ... может привести к разглашению сведений как о частной жизни участников судопроизводства, так и сведений, унижающих их честь и достоинство", - сказала судья Елена Сергеева.
Прессу попросили удалиться.
В феврале Мизулина написала в своем Telegram-канале, что благодаря подписчикам обратила внимание на "некоего треш-стримера Аслана из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека". Зрители утверждали, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций, в связи с чем Мизулина направила обращение в МВД России с просьбой провести проверку. Позже она сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой.
Затем официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала видео с задержанным в Ярославской области треш-стримером, на нем он говорит, что оскорбил Мизулину и признает свою вину.
В рамках дела об угрозах была назначена психолого-лингвистическая экспертиза.
Молодой человек играет в компьютерную игру - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Мизулина не поддержала проект о регулировке видеоигр в текущем виде
10 января, 16:03
 
ПроисшествияРоссияЯрославльМоскваЕкатерина МизулинаИрина ВолкYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала