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В Москве приостановили работу магазина "Светофор"
В Москве приостановили работу магазина "Светофор" - РИА Новости, 29.01.2025
В Москве приостановили работу магазина "Светофор"
Лефортовский суд Москвы на 70 суток приостановил работу магазина продуктов сети "Светофор" на юго-востоке столицы из-за нарушения санитарных норм, сообщили РИА... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:32:00+03:00
2025-01-29T13:32:00+03:00
2025-01-29T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы на 70 суток приостановил работу магазина продуктов сети "Светофор" на юго-востоке столицы из-за нарушения санитарных норм, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы ООО "ТОРГСЕРВИС 150" (магазин "Светофор", расположенный по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д. 12) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Судом назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 70 суток", - рассказал собеседник агентства. На прошлой неделе по той же причине на 90 суток была приостановлена работа "Светофора" в Новокосино.
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Происшествия, Москва, Россия
В Москве приостановили работу магазина "Светофор"
Суд на 70 суток приостановил работу магазина "Светофор" на юго-востоке Москвы