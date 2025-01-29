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Суд арестовал мужчину, планировавшего вступить в РДК* - РИА Новости, 29.01.2025
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07:34 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/sud-1996037163.html
Суд арестовал мужчину, планировавшего вступить в РДК*
Суд арестовал мужчину, планировавшего вступить в РДК* - РИА Новости, 29.01.2025
Суд арестовал мужчину, планировавшего вступить в РДК*
Суд в Москве арестовал мужчину, планировавшего вступить в ряды запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, чтобы РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T07:34:00+03:00
2025-01-29T07:34:00+03:00
россия
москва
харьковская область
сергей лебедев
министерство обороны украины
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, планировавшего вступить в ряды запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, чтобы воевать против ВС РФ, свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что силовики в Москве задержали мужчину, который хотел вступить в ряды РДК*. По предварительным данным, в прошлом году он начал общаться в Telegram с представителем РДК* и в итоге захотел вступить в ряды боевиков, чтобы воевать против ВС РФ. На него завели дело о "приготовлении к участию в деятельности террористической организации". "Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено", - говорится в материалах. РДК входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и главного управления разведки минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена". Боевики так называемого РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250122/gorduma-1994932287.html
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россия
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россия, москва, харьковская область, сергей лебедев, министерство обороны украины
Россия, Москва, Харьковская область, Сергей Лебедев, Министерство обороны Украины
Суд арестовал мужчину, планировавшего вступить в РДК*

В Москве арестовали мужчину, планировавшего вступить в ряды украинских боевиков

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, планировавшего вступить в ряды запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, чтобы воевать против ВС РФ, свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что силовики в Москве задержали мужчину, который хотел вступить в ряды РДК*. По предварительным данным, в прошлом году он начал общаться в Telegram с представителем РДК* и в итоге захотел вступить в ряды боевиков, чтобы воевать против ВС РФ. На него завели дело о "приготовлении к участию в деятельности террористической организации".
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22 января, 10:26
"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено", - говорится в материалах.
РДК входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и главного управления разведки минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена".
Боевики так называемого РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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РоссияМоскваХарьковская областьСергей ЛебедевМинистерство обороны Украины
 
 
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