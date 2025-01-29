https://ria.ru/20250129/sud-1996037163.html

Суд арестовал мужчину, планировавшего вступить в РДК*

Суд арестовал мужчину, планировавшего вступить в РДК* - РИА Новости, 29.01.2025

Суд арестовал мужчину, планировавшего вступить в РДК*

Суд в Москве арестовал мужчину, планировавшего вступить в ряды запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, чтобы РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T07:34:00+03:00

2025-01-29T07:34:00+03:00

2025-01-29T07:34:00+03:00

россия

москва

харьковская область

сергей лебедев

министерство обороны украины

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, планировавшего вступить в ряды запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, чтобы воевать против ВС РФ, свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что силовики в Москве задержали мужчину, который хотел вступить в ряды РДК*. По предварительным данным, в прошлом году он начал общаться в Telegram с представителем РДК* и в итоге захотел вступить в ряды боевиков, чтобы воевать против ВС РФ. На него завели дело о "приготовлении к участию в деятельности террористической организации". "Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено", - говорится в материалах. РДК входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и главного управления разведки минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена". Боевики так называемого РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250122/gorduma-1994932287.html

https://ria.ru/20240827/terakt-1968856251.html

россия

москва

харьковская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, харьковская область, сергей лебедев, министерство обороны украины