https://ria.ru/20250129/strelkov-1996020851.html

Верховный суд не стал рассматривать жалобу на приговор Стрелкову

Верховный суд не стал рассматривать жалобу на приговор Стрелкову - РИА Новости, 29.01.2025

Верховный суд не стал рассматривать жалобу на приговор Стрелкову

Верховный Суд РФ отказался рассматривать надзорную жалобу на приговор осужденному за призывы к экстремизму бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T01:29:00+03:00

2025-01-29T01:29:00+03:00

2025-01-29T01:29:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Верховный Суд РФ отказался рассматривать надзорную жалобу на приговор осужденному за призывы к экстремизму бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), следует из данных ВС РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Мосгорсуд в конце января 2024 года приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима и запретил три года администрировать сайты по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. Тогда же решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур. В ноябре Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты на приговор. Стрелкову было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.

https://ria.ru/20240722/strelkov-1961203496.html

https://ria.ru/20240529/strelkov-1949178174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кирово-чепецк, кировская область, россия, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)