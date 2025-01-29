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Верховный суд не стал рассматривать жалобу на приговор Стрелкову - РИА Новости, 29.01.2025
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01:29 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/strelkov-1996020851.html
Верховный суд не стал рассматривать жалобу на приговор Стрелкову
Верховный суд не стал рассматривать жалобу на приговор Стрелкову - РИА Новости, 29.01.2025
Верховный суд не стал рассматривать жалобу на приговор Стрелкову
Верховный Суд РФ отказался рассматривать надзорную жалобу на приговор осужденному за призывы к экстремизму бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T01:29:00+03:00
2025-01-29T01:29:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Верховный Суд РФ отказался рассматривать надзорную жалобу на приговор осужденному за призывы к экстремизму бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), следует из данных ВС РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Мосгорсуд в конце января 2024 года приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима и запретил три года администрировать сайты по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. Тогда же решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур. В ноябре Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты на приговор. Стрелкову было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
https://ria.ru/20240722/strelkov-1961203496.html
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происшествия, кирово-чепецк, кировская область, россия, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Кирово-Чепецк, Кировская область, Россия, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Верховный суд не стал рассматривать жалобу на приговор Стрелкову

Верховный суд не рассмотрел жалобу по делу экс-министра обороны ДНР Стрелкову

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoИгорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде
Игорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Игорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Верховный Суд РФ отказался рассматривать надзорную жалобу на приговор осужденному за призывы к экстремизму бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), следует из данных ВС РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Мосгорсуд в конце января 2024 года приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима и запретил три года администрировать сайты по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. Тогда же решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур. В ноябре Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты на приговор.
Игорь Стрелков - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Супруга Стрелкова рассказала о его работе в колонии
22 июля 2024, 13:30
Стрелкову было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
Игорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Адвокат Стрелкова заявил о его возможном выходе на свободу через год
29 мая 2024, 17:13
 
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