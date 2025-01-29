Верховный суд не стал рассматривать жалобу на приговор Стрелкову
Верховный суд не рассмотрел жалобу по делу экс-министра обороны ДНР Стрелкову
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoИгорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Игорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Верховный Суд РФ отказался рассматривать надзорную жалобу на приговор осужденному за призывы к экстремизму бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), следует из данных ВС РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Мосгорсуд в конце января 2024 года приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима и запретил три года администрировать сайты по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. Тогда же решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур. В ноябре Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты на приговор.
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Стрелкову было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.
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