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Вандалы, распылившие краску на Стоунхендж, не признали вину - РИА Новости, 29.01.2025
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Культура
 
21:04 29.01.2025 (обновлено: 21:21 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/stounkhendzh-1996207412.html
Вандалы, распылившие краску на Стоунхендж, не признали вину
Вандалы, распылившие краску на Стоунхендж, не признали вину - РИА Новости, 29.01.2025
Вандалы, распылившие краску на Стоунхендж, не признали вину
Активисты экологического движения Just Stop Oil, распылившие прошлым летом оранжевую порошковую краску на Стоунхендж, отказались признавать вину в суде,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T21:04:00+03:00
2025-01-29T21:21:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil, распылившие прошлым летом оранжевую порошковую краску на Стоунхендж, отказались признавать вину в суде, сообщила в среду газета Guardian. В июне 2024 года экоактивисты распылили краску на Стоунхендж. Движение сообщало, что краска сделана из цветного кукурузного крахмала и смоется дождем. Вандалы были задержаны, и в ноябре им предъявили обвинения. "Два человека отвергли обвинения в нанесении ущерба Стоунхенджу с помощью оранжевой порошковой краски в ходе протеста Just Stop Oil", - говорится в статье. Перед судом предстали 74-летний мужчина и 22-летняя девушка, им вменяют не только нанесение ущерба охраняемому памятнику, но и нарушение общественного порядка, пишет Guardian. Третьему правонарушителю, 35-летнему мужчине, разрешили не присутствовать на слушании, и таким образом он не делал заявлений о своей виновности или невиновности, сообщает газета. Он предстанет перед судом 30 мая, сказано в материале. Дальнейшее рассмотрение дело было назначено на 20 октября, оно продлится две недели, говорится в статье. Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. Они неоднократно приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, прерывали спортивные мероприятия, а также организовывали демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона.
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в мире, лондон, великобритания
Культура, В мире, Лондон, Великобритания
Вандалы, распылившие краску на Стоунхендж, не признали вину

Guardian: вандалы, распылившие краску на Стоунхендж, отказались признавать вину

© AP Photo / Matt DunhamДень зимнего солнцестояния, Стоунхендж
День зимнего солнцестояния, Стоунхендж - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Matt Dunham
День зимнего солнцестояния, Стоунхендж
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil, распылившие прошлым летом оранжевую порошковую краску на Стоунхендж, отказались признавать вину в суде, сообщила в среду газета Guardian.
В июне 2024 года экоактивисты распылили краску на Стоунхендж. Движение сообщало, что краска сделана из цветного кукурузного крахмала и смоется дождем. Вандалы были задержаны, и в ноябре им предъявили обвинения.
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"Два человека отвергли обвинения в нанесении ущерба Стоунхенджу с помощью оранжевой порошковой краски в ходе протеста Just Stop Oil", - говорится в статье.
Перед судом предстали 74-летний мужчина и 22-летняя девушка, им вменяют не только нанесение ущерба охраняемому памятнику, но и нарушение общественного порядка, пишет Guardian. Третьему правонарушителю, 35-летнему мужчине, разрешили не присутствовать на слушании, и таким образом он не делал заявлений о своей виновности или невиновности, сообщает газета. Он предстанет перед судом 30 мая, сказано в материале.
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Дальнейшее рассмотрение дело было назначено на 20 октября, оно продлится две недели, говорится в статье.
Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. Они неоднократно приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, прерывали спортивные мероприятия, а также организовывали демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона.
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