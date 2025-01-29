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В США автора "матери всех санкций" против России посадили на 11 лет - РИА Новости, 30.01.2025
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23:44 29.01.2025 (обновлено: 08:33 30.01.2025)
https://ria.ru/20250129/ssha-1996220148.html
В США автора "матери всех санкций" против России посадили на 11 лет
В США автора "матери всех санкций" против России посадили на 11 лет - РИА Новости, 30.01.2025
В США автора "матери всех санкций" против России посадили на 11 лет
Суд Нью-Йорка приговорил экс-сенатора и автора "матери всех санкций" против России Боба Менендеса к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции, взяточничестве и... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-29T23:44:00+03:00
2025-01-30T08:33:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 29 янв — РИА Новости. Суд Нью-Йорка приговорил экс-сенатора и автора "матери всех санкций" против России Боба Менендеса к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции, взяточничестве и лоббировании интересов иностранных государств, сообщает газета New York Post."Боб Менендес, некогда влиятельный сенатор от Нью-Джерси, плакал, умоляя судью Манхэттена о снисхождении, но был приговорен к 11 годам тюремного заключения", — пишет издание.Менендеса, занимавшего пост сенатора от Нью-Джерси 18 лет, осудили по 16 пунктам обвинения, включая использование своего влияния для лоббирования интересов Египта и некоторых бизнесменов. При обыске в его доме в 2022 году нашли 150 тысяч долларов в золотых слитках и 480 тысяч долларов наличными, которые связывают со взятками.Прокуратура при этом требовала приговорить Менендеса к 15 годам лишения свободы, указывая на беспрецедентный характер его преступлений. Вместе с ним осудили Ваэля Хана и Фреда Дайбеса, которым грозит до десяти лет тюрьмы.Адвокаты Менендеса, в свою очередь, просили смягчить наказание, ссылаясь на его почтенный возраст (71 год), разрушенную карьеру и тяжелые личные обстоятельства, включая болезнь его жены, которой предстоит суд по аналогичным обвинениям. Защита утверждала, что Менендес уже понес значительные потери, включая утрату репутации, пенсии и политической карьеры.Судья Сидни Стайн ранее отклонил ходатайство защиты Менендеса о пересмотре дела, отметив, что заявленные ею процессуальные нарушения не повлияли на исход суда.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
https://ria.ru/20250110/sud-1993035963.html
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в мире, россия, нью-джерси, нью-йорк (город), украина, роберт менендес
В мире, Россия, Нью-Джерси, Нью-Йорк (город), Украина, Роберт Менендес
В США автора "матери всех санкций" против России посадили на 11 лет

Американского экс-сенатора Менендеса приговорили к 11 годам тюрьмы за коррупцию

© AP Photo / John MinchilloБоб Менендес
Боб Менендес - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / John Minchillo
Боб Менендес. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 29 янв — РИА Новости. Суд Нью-Йорка приговорил экс-сенатора и автора "матери всех санкций" против России Боба Менендеса к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции, взяточничестве и лоббировании интересов иностранных государств, сообщает газета New York Post.
"Боб Менендес, некогда влиятельный сенатор от Нью-Джерси, плакал, умоляя судью Манхэттена о снисхождении, но был приговорен к 11 годам тюремного заключения", — пишет издание.
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Менендеса, занимавшего пост сенатора от Нью-Джерси 18 лет, осудили по 16 пунктам обвинения, включая использование своего влияния для лоббирования интересов Египта и некоторых бизнесменов. При обыске в его доме в 2022 году нашли 150 тысяч долларов в золотых слитках и 480 тысяч долларов наличными, которые связывают со взятками.

Сенатор прославился как один из авторов закона о "матери всех санкций" против Москвы в ответ на СВО. В 2022 году он предлагал меры, направленные на "финансовый крах" российской экономики, включая рестрикции против крупнейших банков, энергетического сектора и ограничение возможности страны продавать суверенный долг.

Прокуратура при этом требовала приговорить Менендеса к 15 годам лишения свободы, указывая на беспрецедентный характер его преступлений. Вместе с ним осудили Ваэля Хана и Фреда Дайбеса, которым грозит до десяти лет тюрьмы.
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Адвокаты Менендеса, в свою очередь, просили смягчить наказание, ссылаясь на его почтенный возраст (71 год), разрушенную карьеру и тяжелые личные обстоятельства, включая болезнь его жены, которой предстоит суд по аналогичным обвинениям. Защита утверждала, что Менендес уже понес значительные потери, включая утрату репутации, пенсии и политической карьеры.
Судья Сидни Стайн ранее отклонил ходатайство защиты Менендеса о пересмотре дела, отметив, что заявленные ею процессуальные нарушения не повлияли на исход суда.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
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