https://ria.ru/20250129/ssha-1996220148.html

В США автора "матери всех санкций" против России посадили на 11 лет

В США автора "матери всех санкций" против России посадили на 11 лет - РИА Новости, 30.01.2025

В США автора "матери всех санкций" против России посадили на 11 лет

Суд Нью-Йорка приговорил экс-сенатора и автора "матери всех санкций" против России Боба Менендеса к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции, взяточничестве и... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-29T23:44:00+03:00

2025-01-29T23:44:00+03:00

2025-01-30T08:33:00+03:00

в мире

россия

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роберт менендес

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НЬЮ-ЙОРК, 29 янв — РИА Новости. Суд Нью-Йорка приговорил экс-сенатора и автора "матери всех санкций" против России Боба Менендеса к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции, взяточничестве и лоббировании интересов иностранных государств, сообщает газета New York Post."Боб Менендес, некогда влиятельный сенатор от Нью-Джерси, плакал, умоляя судью Манхэттена о снисхождении, но был приговорен к 11 годам тюремного заключения", — пишет издание.Менендеса, занимавшего пост сенатора от Нью-Джерси 18 лет, осудили по 16 пунктам обвинения, включая использование своего влияния для лоббирования интересов Египта и некоторых бизнесменов. При обыске в его доме в 2022 году нашли 150 тысяч долларов в золотых слитках и 480 тысяч долларов наличными, которые связывают со взятками.Прокуратура при этом требовала приговорить Менендеса к 15 годам лишения свободы, указывая на беспрецедентный характер его преступлений. Вместе с ним осудили Ваэля Хана и Фреда Дайбеса, которым грозит до десяти лет тюрьмы.Адвокаты Менендеса, в свою очередь, просили смягчить наказание, ссылаясь на его почтенный возраст (71 год), разрушенную карьеру и тяжелые личные обстоятельства, включая болезнь его жены, которой предстоит суд по аналогичным обвинениям. Защита утверждала, что Менендес уже понес значительные потери, включая утрату репутации, пенсии и политической карьеры.Судья Сидни Стайн ранее отклонил ходатайство защиты Менендеса о пересмотре дела, отметив, что заявленные ею процессуальные нарушения не повлияли на исход суда.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.

https://ria.ru/20250110/sud-1993035963.html

https://ria.ru/20250129/mask-1996185080.html

https://ria.ru/20241204/bayden-1987231110.html

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нью-джерси

нью-йорк (город)

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в мире, россия, нью-джерси, нью-йорк (город), украина, роберт менендес