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Белый дом опроверг данные об отмене заморозки федерального финансирования
Белый дом опроверг данные об отмене заморозки федерального финансирования - РИА Новости, 29.01.2025
Белый дом опроверг данные об отмене заморозки федерального финансирования
Белый дом разъяснил, что аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления (OMB) США о приостановке финансирования ряда федеральных программ не... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T21:47:00+03:00
2025-01-29T21:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Белый дом разъяснил, что аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления (OMB) США о приостановке финансирования ряда федеральных программ не означает полной отмены ограничений, а лишь устраняет путаницу, возникшую после судебных исков.Как поясняется в разъяснениях OMB, меморандум М-25-13 предусматривал временную приостановку финансирования ряда федеральных программ, подпадающих под действие указов президента США Дональда Трампа. В их числе - пересмотр внешней помощи, отказ от ряда экологических инициатив и прекращение поддержки программ, связанных с гендерной идеологией. При этом социальные выплаты, такие как Medicare, Medicaid и студенческие кредиты, изначально не подпадали под ограничения."Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это лишь отмена меморандума OMB", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, подчеркнув, что указы президента о финансировании федеральных программ остаются в силе и будут "строго исполняться".Ранее в среду СМИ сообщили, что администрация Трампа аннулировала этот меморандум, после чего некоторые источники восприняли эту информацию как полную отмену заморозки финансирования. Однако Белый дом пояснил, что отмена документа была необходима для устранения правовой неопределенности после судебных исков, но сам запрет на финансирование ряда программ, противоречащих политике президента США, остается в силе и будет строго исполняться.
https://ria.ru/20250129/ssha-1996206244.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Белый дом опроверг данные об отмене заморозки федерального финансирования
Белый дом: аннулирование меморандума OMB не означает полной отмены ограничений
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Белый дом разъяснил, что аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления (OMB) США о приостановке финансирования ряда федеральных программ не означает полной отмены ограничений, а лишь устраняет путаницу, возникшую после судебных исков.
Как поясняется в разъяснениях OMB, меморандум М-25-13 предусматривал временную приостановку финансирования ряда федеральных программ, подпадающих под действие указов президента США Дональда Трампа
. В их числе - пересмотр внешней помощи, отказ от ряда экологических инициатив и прекращение поддержки программ, связанных с гендерной идеологией. При этом социальные выплаты, такие как Medicare, Medicaid и студенческие кредиты, изначально не подпадали под ограничения.
"Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это лишь отмена меморандума OMB", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, подчеркнув, что указы президента о финансировании федеральных программ остаются в силе и будут "строго исполняться".
Ранее в среду СМИ сообщили, что администрация Трампа аннулировала этот меморандум, после чего некоторые источники восприняли эту информацию как полную отмену заморозки финансирования. Однако Белый дом пояснил, что отмена документа была необходима для устранения правовой неопределенности после судебных исков, но сам запрет на финансирование ряда программ, противоречащих политике президента США, остается в силе и будет строго исполняться.