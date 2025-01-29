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США могут продолжить помогать зарубежным странам, заявили в Госдепе

США могут продолжить помогать зарубежным странам, заявили в Госдепе - РИА Новости, 29.01.2025

США могут продолжить помогать зарубежным странам, заявили в Госдепе

Вашингтон продолжает оценивать запросы на финансирование отдельных программ и готов одобрять исключения в течение нескольких часов, заявила в среду пресс-служба РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T20:54:00+03:00

2025-01-29T20:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Вашингтон продолжает оценивать запросы на финансирование отдельных программ и готов одобрять исключения в течение нескольких часов, заявила в среду пресс-служба госдепартамента."Все запросы на финансирование критически важных инициатив рассматриваются оперативно и при необходимости одобряются в течение нескольких часов", - подчеркнули в ведомстве.Также Вашингтон одобрил выделение средств в рамках отдельных исключений, касающихся национальной безопасности.В частности, финансирование продолжилось для защиты американского персонала за рубежом, репатриации нелегальных мигрантов и выполнения обязательств по нераспространению оружия.

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