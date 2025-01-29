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США могут продолжить помогать зарубежным странам, заявили в Госдепе - РИА Новости, 29.01.2025
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20:54 29.01.2025 (обновлено: 20:56 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/ssha-1996206244.html
США могут продолжить помогать зарубежным странам, заявили в Госдепе
США могут продолжить помогать зарубежным странам, заявили в Госдепе - РИА Новости, 29.01.2025
США могут продолжить помогать зарубежным странам, заявили в Госдепе
Вашингтон продолжает оценивать запросы на финансирование отдельных программ и готов одобрять исключения в течение нескольких часов, заявила в среду пресс-служба РИА Новости, 29.01.2025
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сша
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Вашингтон продолжает оценивать запросы на финансирование отдельных программ и готов одобрять исключения в течение нескольких часов, заявила в среду пресс-служба госдепартамента."Все запросы на финансирование критически важных инициатив рассматриваются оперативно и при необходимости одобряются в течение нескольких часов", - подчеркнули в ведомстве.Также Вашингтон одобрил выделение средств в рамках отдельных исключений, касающихся национальной безопасности.В частности, финансирование продолжилось для защиты американского персонала за рубежом, репатриации нелегальных мигрантов и выполнения обязательств по нераспространению оружия.
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сша, государственный департамент сша, в мире
США, Государственный департамент США, В мире
США могут продолжить помогать зарубежным странам, заявили в Госдепе

Госдеп США: исключения в приостановке помощи зарубежным странам могут одобрить

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Вашингтон продолжает оценивать запросы на финансирование отдельных программ и готов одобрять исключения в течение нескольких часов, заявила в среду пресс-служба госдепартамента.
«
"Все запросы на финансирование критически важных инициатив рассматриваются оперативно и при необходимости одобряются в течение нескольких часов", - подчеркнули в ведомстве.
Также Вашингтон одобрил выделение средств в рамках отдельных исключений, касающихся национальной безопасности.
В частности, финансирование продолжилось для защиты американского персонала за рубежом, репатриации нелегальных мигрантов и выполнения обязательств по нераспространению оружия.
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