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США могут продолжить помогать зарубежным странам, заявили в Госдепе
США могут продолжить помогать зарубежным странам, заявили в Госдепе - РИА Новости, 29.01.2025
США могут продолжить помогать зарубежным странам, заявили в Госдепе
Вашингтон продолжает оценивать запросы на финансирование отдельных программ и готов одобрять исключения в течение нескольких часов, заявила в среду пресс-служба РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T20:54:00+03:00
2025-01-29T20:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Вашингтон продолжает оценивать запросы на финансирование отдельных программ и готов одобрять исключения в течение нескольких часов, заявила в среду пресс-служба госдепартамента."Все запросы на финансирование критически важных инициатив рассматриваются оперативно и при необходимости одобряются в течение нескольких часов", - подчеркнули в ведомстве.Также Вашингтон одобрил выделение средств в рамках отдельных исключений, касающихся национальной безопасности.В частности, финансирование продолжилось для защиты американского персонала за рубежом, репатриации нелегальных мигрантов и выполнения обязательств по нераспространению оружия.
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США, Государственный департамент США, В мире
США могут продолжить помогать зарубежным странам, заявили в Госдепе
Госдеп США: исключения в приостановке помощи зарубежным странам могут одобрить