В США отменили продление разрешений на пребывание венесуэльцев в стране
NYT: в США отменили продление временных разрешений на пребывание венесуэльцев
© AP Photo / Christian ChavezМигранты около моста через реку Рио-Гранде на границе США и Мексики
© AP Photo / Christian Chavez
Мигранты около моста через реку Рио-Гранде на границе США и Мексики . Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм решила отменить продление временных разрешений на пребывание в Соединенных Штатах венесуэльцев, пишет газета New York Times со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.
Будучи кандидатом на пост министра, Ноэм 17 января заявила, что администрация президента США Дональда Трампа не станет продлять временные разрешения на пребывание в США иностранцев, получивших убежище на гуманитарной основе, включая беженцев из Украины и Венесуэлы.
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"Администрация Трампа отменила продление срока действия защиты от депортации, которое (бывший - ред.) президент (США - ред.) Джо Байден предоставил более чем 600 тысячам венесуэльцев, которые уже находятся в США", - говорится в материале издания.
Газета отмечает, что те, кто получил временный защищенный статус (TPS) в 2021 году, смогут пребывать по нему в стране до сентября, а у тех, кто получил статус в 2023 году, он будет действительным как минимум до апреля.
Вместе с тем издание не уточняет, распространяется ли это решение на граждан Украины.
В январе министерство внутренней безопасности США при администрации Байдена продлило на 18 месяцев право на убежище в стране для иностранцев по временному защищенному статусу, в том числе для граждан Украины, Венесуэлы и других государств. Как следовало из заявления на сайте ведомства, по этой программе на американской территории уже находились около 104 тысяч украинцев, которые получили таким образом возможность продлить свой статус.
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