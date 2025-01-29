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В США отменили продление разрешений на пребывание венесуэльцев в стране

В США отменили продление разрешений на пребывание венесуэльцев в стране - РИА Новости, 29.01.2025

В США отменили продление разрешений на пребывание венесуэльцев в стране

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм решила отменить продление временных разрешений на пребывание в Соединенных Штатах венесуэльцев, пишет газета New РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:03:00+03:00

2025-01-29T11:03:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм решила отменить продление временных разрешений на пребывание в Соединенных Штатах венесуэльцев, пишет газета New York Times со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ. Будучи кандидатом на пост министра, Ноэм 17 января заявила, что администрация президента США Дональда Трампа не станет продлять временные разрешения на пребывание в США иностранцев, получивших убежище на гуманитарной основе, включая беженцев из Украины и Венесуэлы. "Администрация Трампа отменила продление срока действия защиты от депортации, которое (бывший - ред.) президент (США - ред.) Джо Байден предоставил более чем 600 тысячам венесуэльцев, которые уже находятся в США", - говорится в материале издания. Газета отмечает, что те, кто получил временный защищенный статус (TPS) в 2021 году, смогут пребывать по нему в стране до сентября, а у тех, кто получил статус в 2023 году, он будет действительным как минимум до апреля. Вместе с тем издание не уточняет, распространяется ли это решение на граждан Украины. В январе министерство внутренней безопасности США при администрации Байдена продлило на 18 месяцев право на убежище в стране для иностранцев по временному защищенному статусу, в том числе для граждан Украины, Венесуэлы и других государств. Как следовало из заявления на сайте ведомства, по этой программе на американской территории уже находились около 104 тысяч украинцев, которые получили таким образом возможность продлить свой статус.

https://ria.ru/20250128/kolumbiya-1995944066.html

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в мире, сша, украина, венесуэла, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024