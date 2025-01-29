СМИ: уволившиеся госслужащие в США смогут получать зарплату до сентября
NBC: администрация Трампа предложила госслужащим 8-месячное выходное пособие
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству, сообщает телеканал NBC.
"Администрация президента Дональда Трампа предлагает федеральным служащим возможность "отсроченной отставки", что означает, что они согласны уйти в отставку сейчас, но получать зарплату до сентября", - говорится в сообщении телеканала.
Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что они ожидают увольнения 5–10% федеральных служащих, что, по их оценкам, может привести к экономии около 100 миллиардов долларов.
Право на увольнение с пособием имеют все федеральные служащие, работающие полный рабочий день, за исключением военнослужащих, сотрудников почтовой службы, должностей, связанных с иммиграционным контролем и национальной безопасностью и ряда других должностей.
По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, если американские госслужащие не хотят работать в офисе, то они вольны выбрать другую работу, и "администрация Трампа предоставит им очень щедрую выплату в течение восьми месяцев".
Ранее Трамп объявил, что его офис занимается выявлением и увольнением более тысячи назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют требованиям новых властей.