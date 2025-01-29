https://ria.ru/20250129/ssha-1996056595.html

СМИ: уволившиеся госслужащие в США смогут получать зарплату до сентября

СМИ: уволившиеся госслужащие в США смогут получать зарплату до сентября - РИА Новости, 29.01.2025

СМИ: уволившиеся госслужащие в США смогут получать зарплату до сентября

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T10:12:00+03:00

2025-01-29T10:12:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству, сообщает телеканал NBC. "Администрация президента Дональда Трампа предлагает федеральным служащим возможность "отсроченной отставки", что означает, что они согласны уйти в отставку сейчас, но получать зарплату до сентября", - говорится в сообщении телеканала. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что они ожидают увольнения 5–10% федеральных служащих, что, по их оценкам, может привести к экономии около 100 миллиардов долларов. Право на увольнение с пособием имеют все федеральные служащие, работающие полный рабочий день, за исключением военнослужащих, сотрудников почтовой службы, должностей, связанных с иммиграционным контролем и национальной безопасностью и ряда других должностей. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, если американские госслужащие не хотят работать в офисе, то они вольны выбрать другую работу, и "администрация Трампа предоставит им очень щедрую выплату в течение восьми месяцев". Ранее Трамп объявил, что его офис занимается выявлением и увольнением более тысячи назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют требованиям новых властей.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994834564.html

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в мире, сша, дональд трамп, nbc, инаугурация трампа — 2025