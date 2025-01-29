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СМИ: в США будут проводить рейды против нелегалов в трех городах в неделю - РИА Новости, 29.01.2025
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10:06 29.01.2025 (обновлено: 12:35 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/ssha-1996055902.html
СМИ: в США будут проводить рейды против нелегалов в трех городах в неделю
СМИ: в США будут проводить рейды против нелегалов в трех городах в неделю - РИА Новости, 29.01.2025
СМИ: в США будут проводить рейды против нелегалов в трех городах в неделю
Власти США планируют проводить масштабные рейды в рамках борьбы с нелегальной миграцией в трех городах США в неделю, сообщает телеканал NBC со ссылкой на... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:06:00+03:00
2025-01-29T12:35:00+03:00
в мире
сша
чикаго
нью-йорк (город)
nbc
инаугурация трампа — 2025
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Власти США планируют проводить масштабные рейды в рамках борьбы с нелегальной миграцией в трех городах США в неделю, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с планированием. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа планирует проводить крупные иммиграционные рейды в трех городах США в неделю", - сообщает телеканал. Рейды начались в Чикаго в воскресенье, во вторник - в Нью-Йорке. По данным источников, в четверг операция затронет город Орора в штате Колорадо. На следующий неделе целью правоохранителей станут еще три города, однако какие конкретно, пока не сообщается. Ранее газета Washington Post сообщала со ссылкой на информированные источники, что Трамп разочарован результатами инициированной им кампании по массовой депортации нелегальных мигрантов и дал указание Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) активно наращивать число арестованных - "с нескольких сотен арестованных мигрантов в день до 1200-1500". В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250128/kolumbiya-1995944066.html
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сша
чикаго
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в мире, сша, чикаго, нью-йорк (город), nbc, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Чикаго, Нью-Йорк (город), NBC, Инаугурация Трампа — 2025
СМИ: в США будут проводить рейды против нелегалов в трех городах в неделю

NBC: власти США планируют масштабные рейды в трех городах в неделю

© AP Photo / Andres LeightonДосмотр мигрантов в штате Техас
Досмотр мигрантов в штате Техас - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Andres Leighton
Досмотр мигрантов в штате Техас. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Власти США планируют проводить масштабные рейды в рамках борьбы с нелегальной миграцией в трех городах США в неделю, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с планированием.
"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа планирует проводить крупные иммиграционные рейды в трех городах США в неделю", - сообщает телеканал.
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28 января, 16:14
Рейды начались в Чикаго в воскресенье, во вторник - в Нью-Йорке. По данным источников, в четверг операция затронет город Орора в штате Колорадо. На следующий неделе целью правоохранителей станут еще три города, однако какие конкретно, пока не сообщается.
Ранее газета Washington Post сообщала со ссылкой на информированные источники, что Трамп разочарован результатами инициированной им кампании по массовой депортации нелегальных мигрантов и дал указание Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) активно наращивать число арестованных - "с нескольких сотен арестованных мигрантов в день до 1200-1500".
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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В миреСШАЧикагоНью-Йорк (город)NBCИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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