https://ria.ru/20250129/ssha-1996024414.html

ВМС США запретили служащим использовать DeepSeek

ВМС США запретили служащим использовать DeepSeek - РИА Новости, 29.01.2025

ВМС США запретили служащим использовать DeepSeek

Военно-морские силы США обязали своих служащих отказаться от использования китайского чат-бота DeepSeek, передает телеканал CNBC со ссылкой на сообщение... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T02:37:00+03:00

2025-01-29T02:37:00+03:00

2025-01-29T02:37:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Военно-морские силы США обязали своих служащих отказаться от использования китайского чат-бота DeepSeek, передает телеканал CNBC со ссылкой на сообщение американских ВМС, оказавшееся в его распоряжении. Как отмечает телеканал, ВМС США разослали своим служащим сообщение 24 января - спустя четыре дня после выпуска новой версии ассистента. "ВМС заявили, что искусственный интеллект от DeepSeek не должен использоваться "ни в каком качестве" из-за "возможных проблем с безопасностью и соображений этического характера, связанных с происхождением и использованием этой модели", - говорится в сообщении телеканала. Согласно сообщению, все служащие ВМС США должны воздержаться от загрузки, установки или любого иного использования чат-бота. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп назвал быстрое развитие искусственного интеллекта в Китае, включая программу DeepSeek, "звонком для пробуждения" американской ИИ-индустрии. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает американскому ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.

https://ria.ru/20250128/deepseek-1995900157.html

https://ria.ru/20250128/aktsii-1995810105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, китай, великобритания, дональд трамп, apple