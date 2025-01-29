Рейтинг@Mail.ru
ВМС США запретили служащим использовать DeepSeek - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/ssha-1996024414.html
ВМС США запретили служащим использовать DeepSeek
ВМС США запретили служащим использовать DeepSeek - РИА Новости, 29.01.2025
ВМС США запретили служащим использовать DeepSeek
Военно-морские силы США обязали своих служащих отказаться от использования китайского чат-бота DeepSeek, передает телеканал CNBC со ссылкой на сообщение... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T02:37:00+03:00
2025-01-29T02:37:00+03:00
в мире
технологии
сша
китай
великобритания
дональд трамп
apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101513/62/1015136274_0:142:2000:1267_1920x0_80_0_0_0db8aeab08937f049ec702ecec6464a9.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Военно-морские силы США обязали своих служащих отказаться от использования китайского чат-бота DeepSeek, передает телеканал CNBC со ссылкой на сообщение американских ВМС, оказавшееся в его распоряжении. Как отмечает телеканал, ВМС США разослали своим служащим сообщение 24 января - спустя четыре дня после выпуска новой версии ассистента. "ВМС заявили, что искусственный интеллект от DeepSeek не должен использоваться "ни в каком качестве" из-за "возможных проблем с безопасностью и соображений этического характера, связанных с происхождением и использованием этой модели", - говорится в сообщении телеканала. Согласно сообщению, все служащие ВМС США должны воздержаться от загрузки, установки или любого иного использования чат-бота. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп назвал быстрое развитие искусственного интеллекта в Китае, включая программу DeepSeek, "звонком для пробуждения" американской ИИ-индустрии. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает американскому ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.
https://ria.ru/20250128/deepseek-1995900157.html
https://ria.ru/20250128/aktsii-1995810105.html
сша
китай
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101513/62/1015136274_159:0:2000:1381_1920x0_80_0_0_ffa60d8b1f54444a2a13850fe5a38b39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, китай, великобритания, дональд трамп, apple
В мире, Технологии, США, Китай, Великобритания, Дональд Трамп, Apple
ВМС США запретили служащим использовать DeepSeek

ВМС США обязали своих служащих отказаться от китайского чат-бота DeepSeek

© AP Photo / Dave MartinЧлены экипажа ракетного крейсера Vella Gulf ВМС США
Члены экипажа ракетного крейсера Vella Gulf ВМС США - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Dave Martin
Члены экипажа ракетного крейсера Vella Gulf ВМС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Военно-морские силы США обязали своих служащих отказаться от использования китайского чат-бота DeepSeek, передает телеканал CNBC со ссылкой на сообщение американских ВМС, оказавшееся в его распоряжении.
Как отмечает телеканал, ВМС США разослали своим служащим сообщение 24 января - спустя четыре дня после выпуска новой версии ассистента.
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Китайская DeepSeek ограничила регистрацию новых пользователей
Вчера, 13:44
"ВМС заявили, что искусственный интеллект от DeepSeek не должен использоваться "ни в каком качестве" из-за "возможных проблем с безопасностью и соображений этического характера, связанных с происхождением и использованием этой модели", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно сообщению, все служащие ВМС США должны воздержаться от загрузки, установки или любого иного использования чат-бота.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп назвал быстрое развитие искусственного интеллекта в Китае, включая программу DeepSeek, "звонком для пробуждения" американской ИИ-индустрии.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает американскому ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.
Информационная панель биржи NASDAQ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Акции высокотехнологических компаний в США рухнули на 17 процентов
Вчера, 01:49
 
В миреТехнологииСШАКитайВеликобританияДональд ТрампApple
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала