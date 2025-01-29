ВМС США запретили служащим использовать DeepSeek
ВМС США обязали своих служащих отказаться от китайского чат-бота DeepSeek
© AP Photo / Dave MartinЧлены экипажа ракетного крейсера Vella Gulf ВМС США
© AP Photo / Dave Martin
Члены экипажа ракетного крейсера Vella Gulf ВМС США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Военно-морские силы США обязали своих служащих отказаться от использования китайского чат-бота DeepSeek, передает телеканал CNBC со ссылкой на сообщение американских ВМС, оказавшееся в его распоряжении.
Как отмечает телеканал, ВМС США разослали своим служащим сообщение 24 января - спустя четыре дня после выпуска новой версии ассистента.
"ВМС заявили, что искусственный интеллект от DeepSeek не должен использоваться "ни в каком качестве" из-за "возможных проблем с безопасностью и соображений этического характера, связанных с происхождением и использованием этой модели", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно сообщению, все служащие ВМС США должны воздержаться от загрузки, установки или любого иного использования чат-бота.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп назвал быстрое развитие искусственного интеллекта в Китае, включая программу DeepSeek, "звонком для пробуждения" американской ИИ-индустрии.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает американскому ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.