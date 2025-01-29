В США привели к присяге нового министра финансов
Банкира Скотта Бессента привели к присяге в качестве министра финансов США
© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Американский инвестор Скотт Бессент приведен к присяге в качестве нового министра финансов США, сообщили в ведомстве.
"Скотт Бессент приведен к присяге в качестве 79-го министра финансов судьей Верховного суда Бреттом Кавано 28 января 2025 года", - говорится в распространенном релизе.
Отмечается, что на данном посту Бессенту предстоит отвечать за поддержание экономики страны, содействие росту и созданию рабочих мест для американцев.
"Он также отвечает за укрепление национальной безопасности США путем борьбы с экономическими угрозами и защиты финансовой системы", - добавили в минфине.
Ранее сенат США поддержал назначение Скотта Бессента на пост нового министра финансов страны. За Бессента отдали свои голоса 68 членов верхней палаты конгресса, против - 29, трое конгрессменов не голосовали.
Бессент родился в августе 1962 года в городе Конвей (штат Южная Каролина). В 1984 году окончил Йельский университет. Прошел стажировку у финансового менеджера Джима Роджерса, первого партнера Джорджа Сороса и соучредителя Quantum Fund.
В 2016 году основал фонд Key Square Group с капиталом в 4,5 миллиарда долларов. Является также вице-президентом фонда Bessent-Freeman Family Foundation. Бессент обещал уйти с должности генерального директора хедж-фонда Key Square Group и продать свою долю в партнерстве после утверждения в должности министра финансов.
Бессент ранее являлся донором Демократической партии США, но в последние годы начал поддерживать идеи Дональда Трампа и был консультантом его предвыборного штаба по экономическим вопросам.
Бессент признан одним из самых уважаемых менеджеров макрохедж-фондов в мире. Состояние инвестора оценивается в 700 миллионов долларов.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
Американская трагедия: в Вашингтоне поняли, что Россия победила
20 января, 08:00