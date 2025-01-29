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В США привели к присяге нового министра финансов

В США привели к присяге нового министра финансов - РИА Новости, 29.01.2025

В США привели к присяге нового министра финансов

Американский инвестор Скотт Бессент приведен к присяге в качестве нового министра финансов США, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T02:02:00+03:00

2025-01-29T02:02:00+03:00

2025-01-29T02:02:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Американский инвестор Скотт Бессент приведен к присяге в качестве нового министра финансов США, сообщили в ведомстве. "Скотт Бессент приведен к присяге в качестве 79-го министра финансов судьей Верховного суда Бреттом Кавано 28 января 2025 года", - говорится в распространенном релизе. Отмечается, что на данном посту Бессенту предстоит отвечать за поддержание экономики страны, содействие росту и созданию рабочих мест для американцев. "Он также отвечает за укрепление национальной безопасности США путем борьбы с экономическими угрозами и защиты финансовой системы", - добавили в минфине. Ранее сенат США поддержал назначение Скотта Бессента на пост нового министра финансов страны. За Бессента отдали свои голоса 68 членов верхней палаты конгресса, против - 29, трое конгрессменов не голосовали. Бессент выступает за ужесточение санкций против России, особенно в нефтяной сфере, для давления на Москву с целью достижения договоренностей по Украине. Он также поддержал введение ограничений на поставки товаров из Китая. Бессент родился в августе 1962 года в городе Конвей (штат Южная Каролина). В 1984 году окончил Йельский университет. Прошел стажировку у финансового менеджера Джима Роджерса, первого партнера Джорджа Сороса и соучредителя Quantum Fund. С 1991 по 2000 год работал в Фонде Сороса (Soros Fund Management) в должности главы британского подразделения. После ухода стал индивидуальным инвестором и основал собственный хедж-фонд Bessent Capital, базирующийся в Лондоне и Нью-Йорке. В 2016 году основал фонд Key Square Group с капиталом в 4,5 миллиарда долларов. Является также вице-президентом фонда Bessent-Freeman Family Foundation. Бессент обещал уйти с должности генерального директора хедж-фонда Key Square Group и продать свою долю в партнерстве после утверждения в должности министра финансов. Бессент ранее являлся донором Демократической партии США, но в последние годы начал поддерживать идеи Дональда Трампа и был консультантом его предвыборного штаба по экономическим вопросам. Бессент признан одним из самых уважаемых менеджеров макрохедж-фондов в мире. Состояние инвестора оценивается в 700 миллионов долларов. В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.

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Дарья Буймова

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