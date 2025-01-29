Рейтинг@Mail.ru
В США привели к присяге нового министра финансов - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/ssha-1996022611.html
В США привели к присяге нового министра финансов
В США привели к присяге нового министра финансов - РИА Новости, 29.01.2025
В США привели к присяге нового министра финансов
Американский инвестор Скотт Бессент приведен к присяге в качестве нового министра финансов США, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T02:02:00+03:00
2025-01-29T02:02:00+03:00
сша
россия
москва
скотт бессент
джордж сорос
джим роджерс
йельский университет
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_714044b44faad1af1e51f786ccd27eed.jpg
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Американский инвестор Скотт Бессент приведен к присяге в качестве нового министра финансов США, сообщили в ведомстве. "Скотт Бессент приведен к присяге в качестве 79-го министра финансов судьей Верховного суда Бреттом Кавано 28 января 2025 года", - говорится в распространенном релизе. Отмечается, что на данном посту Бессенту предстоит отвечать за поддержание экономики страны, содействие росту и созданию рабочих мест для американцев. "Он также отвечает за укрепление национальной безопасности США путем борьбы с экономическими угрозами и защиты финансовой системы", - добавили в минфине. Ранее сенат США поддержал назначение Скотта Бессента на пост нового министра финансов страны. За Бессента отдали свои голоса 68 членов верхней палаты конгресса, против - 29, трое конгрессменов не голосовали. Бессент выступает за ужесточение санкций против России, особенно в нефтяной сфере, для давления на Москву с целью достижения договоренностей по Украине. Он также поддержал введение ограничений на поставки товаров из Китая. Бессент родился в августе 1962 года в городе Конвей (штат Южная Каролина). В 1984 году окончил Йельский университет. Прошел стажировку у финансового менеджера Джима Роджерса, первого партнера Джорджа Сороса и соучредителя Quantum Fund. С 1991 по 2000 год работал в Фонде Сороса (Soros Fund Management) в должности главы британского подразделения. После ухода стал индивидуальным инвестором и основал собственный хедж-фонд Bessent Capital, базирующийся в Лондоне и Нью-Йорке. В 2016 году основал фонд Key Square Group с капиталом в 4,5 миллиарда долларов. Является также вице-президентом фонда Bessent-Freeman Family Foundation. Бессент обещал уйти с должности генерального директора хедж-фонда Key Square Group и продать свою долю в партнерстве после утверждения в должности министра финансов. Бессент ранее являлся донором Демократической партии США, но в последние годы начал поддерживать идеи Дональда Трампа и был консультантом его предвыборного штаба по экономическим вопросам. Бессент признан одним из самых уважаемых менеджеров макрохедж-фондов в мире. Состояние инвестора оценивается в 700 миллионов долларов. В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
https://ria.ru/20250128/poshliny-1995814991.html
https://ria.ru/20250116/ssha-1994068070.html
https://ria.ru/20250128/bayden-1996012693.html
https://ria.ru/20250120/vashington-1994497781.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_6a247b42a1f54a6696a837d756a0a6c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, москва, скотт бессент, джордж сорос, джим роджерс, йельский университет, генеральная прокуратура рф
США, Россия, Москва, Скотт Бессент, Джордж Сорос, Джим Роджерс, Йельский университет, Генеральная прокуратура РФ
В США привели к присяге нового министра финансов

Банкира Скотта Бессента привели к присяге в качестве министра финансов США

© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Американский инвестор Скотт Бессент приведен к присяге в качестве нового министра финансов США, сообщили в ведомстве.
"Скотт Бессент приведен к присяге в качестве 79-го министра финансов судьей Верховного суда Бреттом Кавано 28 января 2025 года", - говорится в распространенном релизе.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Кандидат в главы Минфина США предложил ввести пошлины на импорт, пишут СМИ
Вчера, 03:44
Отмечается, что на данном посту Бессенту предстоит отвечать за поддержание экономики страны, содействие росту и созданию рабочих мест для американцев.
"Он также отвечает за укрепление национальной безопасности США путем борьбы с экономическими угрозами и защиты финансовой системы", - добавили в минфине.
Ранее сенат США поддержал назначение Скотта Бессента на пост нового министра финансов страны. За Бессента отдали свои голоса 68 членов верхней палаты конгресса, против - 29, трое конгрессменов не голосовали.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Кандидат в министры финансов США заявил о беспрецедентном дефиците бюджета
16 января, 19:38
Бессент выступает за ужесточение санкций против России, особенно в нефтяной сфере, для давления на Москву с целью достижения договоренностей по Украине. Он также поддержал введение ограничений на поставки товаров из Китая.
Бессент родился в августе 1962 года в городе Конвей (штат Южная Каролина). В 1984 году окончил Йельский университет. Прошел стажировку у финансового менеджера Джима Роджерса, первого партнера Джорджа Сороса и соучредителя Quantum Fund.
С 1991 по 2000 год работал в Фонде Сороса (Soros Fund Management) в должности главы британского подразделения. После ухода стал индивидуальным инвестором и основал собственный хедж-фонд Bessent Capital, базирующийся в Лондоне и Нью-Йорке.
Экс-президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Команда Байдена тратила бюджет США, как "пьяные матросы", заявил Белый дом
Вчера, 22:50
В 2016 году основал фонд Key Square Group с капиталом в 4,5 миллиарда долларов. Является также вице-президентом фонда Bessent-Freeman Family Foundation. Бессент обещал уйти с должности генерального директора хедж-фонда Key Square Group и продать свою долю в партнерстве после утверждения в должности министра финансов.
Бессент ранее являлся донором Демократической партии США, но в последние годы начал поддерживать идеи Дональда Трампа и был консультантом его предвыборного штаба по экономическим вопросам.
Бессент признан одним из самых уважаемых менеджеров макрохедж-фондов в мире. Состояние инвестора оценивается в 700 миллионов долларов.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Американская трагедия: в Вашингтоне поняли, что Россия победила
20 января, 08:00
 
СШАРоссияМоскваСкотт БессентДжордж СоросДжим РоджерсЙельский университетГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала