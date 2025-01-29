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ФРГ продолжит получать российский СПГ через Бельгию, заявили в Брюсселе - РИА Новости, 29.01.2025
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20:14 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/spg-1996201864.html
ФРГ продолжит получать российский СПГ через Бельгию, заявили в Брюсселе
ФРГ продолжит получать российский СПГ через Бельгию, заявили в Брюсселе - РИА Новости, 29.01.2025
ФРГ продолжит получать российский СПГ через Бельгию, заявили в Брюсселе
Германия, хоть и не закупает сжиженный природный газ (СПГ) в России напрямую, продолжает его получать через Бельгию, в которую российское топливо поступает по... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T20:14:00+03:00
2025-01-29T20:14:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Германия, хоть и не закупает сжиженный природный газ (СПГ) в России напрямую, продолжает его получать через Бельгию, в которую российское топливо поступает по действующим контрактам, рассказала бельгийский министр энергетики Тинне ван дер Стратен на слушаниях в парламенте. Минэкономики Германии в ноябре прошлого года запретило оператору терминалов СПГ Deutsche Energy Terminal принимать поставки из России "до дальнейшего уведомления" для "защиты главных общественных интересов". Ранее газета Financial Times писала, ссылаясь на уведомление ведомства, что это произошло после того, как компания анонсировала отгрузку российского СПГ в терминале в Брунсбюттеле. "Если речь идет о новых мощностях, то достаточно просто запретить российский газ, как это делает Германия. В то же время, если речь идет о действующих объектах с действующими контрактами, то это не так просто. Это означает, что в Германии нет новых контрактов, по которым доставляется российский газ, что хорошо. Однако по-прежнему через перегрузку (в Бельгии – ред.) объемы российского СПГ продолжают поступать в Германию", - сказала министр. Бельгийский министр выступала на слушаниях, посвященных нехватке газа на европейском рынке, вызванной прекращением транзита трубопроводного газа через украинскую территорию. Также депутаты обсудили с министром вступление в силу в конце марта положений 14-го пакета санкций Евросоюза, которые запрещают перевалку СПГ российского происхождения в европейских портах в интересах государств, не входящих в ЕС.
https://ria.ru/20250128/spg-1995963876.html
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германия, россия, бельгия, евросоюз, в мире
Германия, Россия, Бельгия, Евросоюз, В мире
ФРГ продолжит получать российский СПГ через Бельгию, заявили в Брюсселе

Министр ван дер Стратен: ФРГ продолжит получать российский СПГ через Бельгию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция в Германии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Германия, хоть и не закупает сжиженный природный газ (СПГ) в России напрямую, продолжает его получать через Бельгию, в которую российское топливо поступает по действующим контрактам, рассказала бельгийский министр энергетики Тинне ван дер Стратен на слушаниях в парламенте.
Минэкономики Германии в ноябре прошлого года запретило оператору терминалов СПГ Deutsche Energy Terminal принимать поставки из России "до дальнейшего уведомления" для "защиты главных общественных интересов". Ранее газета Financial Times писала, ссылаясь на уведомление ведомства, что это произошло после того, как компания анонсировала отгрузку российского СПГ в терминале в Брунсбюттеле.
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«
"Если речь идет о новых мощностях, то достаточно просто запретить российский газ, как это делает Германия. В то же время, если речь идет о действующих объектах с действующими контрактами, то это не так просто. Это означает, что в Германии нет новых контрактов, по которым доставляется российский газ, что хорошо. Однако по-прежнему через перегрузку (в Бельгии – ред.) объемы российского СПГ продолжают поступать в Германию", - сказала министр.
Бельгийский министр выступала на слушаниях, посвященных нехватке газа на европейском рынке, вызванной прекращением транзита трубопроводного газа через украинскую территорию. Также депутаты обсудили с министром вступление в силу в конце марта положений 14-го пакета санкций Евросоюза, которые запрещают перевалку СПГ российского происхождения в европейских портах в интересах государств, не входящих в ЕС.
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