ЕС не будет полностью запрещать импорт российского СПГ, пишет Politico
Politico: новый пакет санкций ЕС не включает полный запрет импорта СПГ из России
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз у причала завода по производству СПГ
Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Евросоюз не будет полностью запрещать импорт сжиженного природного газа из России, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
"Предложение Еврокомиссии не будет включать полный запрет на импорт СПГ", — говорится в публикации.
Вместо этого ЕК предложит прекратить поступление российского СПГ в терминалы, которые не входят в газовую систему Евросоюза. Это ограничение не затронет большую часть импорта СПГ, отмечает издание.
Еврокомиссия 29 января представит странам союза очередной, 16-й пакет антироссийских санкций. По информации Politico, под ограничения попадут 74 судна, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.