https://ria.ru/20250129/spg-1996039372.html

ЕС не будет полностью запрещать импорт российского СПГ, пишет Politico

ЕС не будет полностью запрещать импорт российского СПГ, пишет Politico - РИА Новости, 29.01.2025

ЕС не будет полностью запрещать импорт российского СПГ, пишет Politico

Евросоюз не будет полностью запрещать импорт сжиженного природного газа из России, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T08:16:00+03:00

2025-01-29T08:16:00+03:00

2025-01-29T08:49:00+03:00

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спг

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Евросоюз не будет полностью запрещать импорт сжиженного природного газа из России, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. "Предложение Еврокомиссии не будет включать полный запрет на импорт СПГ", — говорится в публикации. Вместо этого ЕК предложит прекратить поступление российского СПГ в терминалы, которые не входят в газовую систему Евросоюза. Это ограничение не затронет большую часть импорта СПГ, отмечает издание. Еврокомиссия 29 января представит странам союза очередной, 16-й пакет антироссийских санкций. По информации Politico, под ограничения попадут 74 судна, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов. После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20250129/evropa-1995974347.html

https://ria.ru/20250128/sanktsii-1995731081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции, спг