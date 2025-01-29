https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996082361.html

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 29.01.2025

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Украинские подразделения за сутки потеряли свыше 135 военнослужащих, танк и четыре орудия полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщило... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:20:00+03:00

2025-01-29T12:20:00+03:00

2025-01-29T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456786_0:355:3009:2048_1920x0_80_0_0_a56bd21a1e8f7f48c500683f8f39fefd.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли свыше 135 военнослужащих, танк и четыре орудия полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив и Константинополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 135 военнослужащих, танк и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе одно орудие западного производства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф