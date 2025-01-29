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Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 29.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 29.01.2025 (обновлено: 12:24 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996082361.html
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 29.01.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Украинские подразделения за сутки потеряли свыше 135 военнослужащих, танк и четыре орудия полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщило... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:20:00+03:00
2025-01-29T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли свыше 135 военнослужащих, танк и четыре орудия полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив и Константинополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 135 военнослужащих, танк и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе одно орудие западного производства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 135 боевиков и танк в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли свыше 135 военнослужащих, танк и четыре орудия полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив и Константинополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 135 военнослужащих, танк и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе одно орудие западного производства", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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