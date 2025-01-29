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ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 29.01.2025
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12:18 29.01.2025 (обновлено: 12:25 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996081483.html
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 29.01.2025
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:18:00+03:00
2025-01-29T12:25:00+03:00
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Янтарное, Орехово-Василевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 220 боевиков и два арторудия в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Янтарное, Орехово-Василевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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