https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996081483.html

ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 29.01.2025

ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:18:00+03:00

2025-01-29T12:18:00+03:00

2025-01-29T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Янтарное, Орехово-Василевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность