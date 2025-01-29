https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996036426.html

Гагин: бригада ВСУ, оборонявшая Великую Новоселку, перестала существовать

Гагин: бригада ВСУ, оборонявшая Великую Новоселку, перестала существовать - РИА Новости, 29.01.2025

Гагин: бригада ВСУ, оборонявшая Великую Новоселку, перестала существовать

Украинская 110-я бригада, оборонявшая Великую Новоселку в ДНР, оказалась полностью уничтожена, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T07:14:00+03:00

2025-01-29T07:14:00+03:00

2025-01-29T07:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

ян гагин

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинская 110-я бригада, оборонявшая Великую Новоселку в ДНР, оказалась полностью уничтожена, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.В понедельник Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили этот населенный пункт."Если говорить о Великой Новоселке, контроль за населенным пунктом сейчас за нашими силами. В самом населенном пункте прежде всего размещалась механизированная 110-я бригада ВСУ, которая на данный момент считается уничтоженной, потому что, по большому счету, когда подразделение теряет до 60-70% личного состава, сил и средств, оно считается уничтоженным полностью. Здесь произошло именно так", — сказал Гагин.По его словам, бригада попала в "котел" в Великой Новоселке и понесла большие потери в ходе штурма ВС РФ, в результате чего фактически "перестала существовать".Гагин добавил, что еще до освобождения Великой Новоселки 110-я бригада "была обескровлена", потому что часть техники, в том числе иностранной, решением украинского командования была переброшена на курское направление."Бригада несла большие потери, это сопровождалось дезертирством, массовыми сдачами в плен. Противник понимал, что перспектив удержать Великую Новоселку нет", - заключил собеседник агентства.Ранее пленный украинский военнослужащий Сергей Савченко заявлял РИА Новости, что бойцов 110-ой бригады ВСУ обманом месяц держали на позициях в Великой Новоселке.

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, ян гагин