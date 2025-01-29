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Гагин: бригада ВСУ, оборонявшая Великую Новоселку, перестала существовать - РИА Новости, 29.01.2025
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07:14 29.01.2025 (обновлено: 07:20 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996036426.html
Гагин: бригада ВСУ, оборонявшая Великую Новоселку, перестала существовать
Гагин: бригада ВСУ, оборонявшая Великую Новоселку, перестала существовать - РИА Новости, 29.01.2025
Гагин: бригада ВСУ, оборонявшая Великую Новоселку, перестала существовать
Украинская 110-я бригада, оборонявшая Великую Новоселку в ДНР, оказалась полностью уничтожена, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T07:14:00+03:00
2025-01-29T07:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
ян гагин
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинская 110-я бригада, оборонявшая Великую Новоселку в ДНР, оказалась полностью уничтожена, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.В понедельник Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили этот населенный пункт."Если говорить о Великой Новоселке, контроль за населенным пунктом сейчас за нашими силами. В самом населенном пункте прежде всего размещалась механизированная 110-я бригада ВСУ, которая на данный момент считается уничтоженной, потому что, по большому счету, когда подразделение теряет до 60-70% личного состава, сил и средств, оно считается уничтоженным полностью. Здесь произошло именно так", — сказал Гагин.По его словам, бригада попала в "котел" в Великой Новоселке и понесла большие потери в ходе штурма ВС РФ, в результате чего фактически "перестала существовать".Гагин добавил, что еще до освобождения Великой Новоселки 110-я бригада "была обескровлена", потому что часть техники, в том числе иностранной, решением украинского командования была переброшена на курское направление."Бригада несла большие потери, это сопровождалось дезертирством, массовыми сдачами в плен. Противник понимал, что перспектив удержать Великую Новоселку нет", - заключил собеседник агентства.Ранее пленный украинский военнослужащий Сергей Савченко заявлял РИА Новости, что бойцов 110-ой бригады ВСУ обманом месяц держали на позициях в Великой Новоселке.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Ян Гагин
Гагин: бригада ВСУ, оборонявшая Великую Новоселку, перестала существовать

Гагин: оборонявшая Великую Новоселку в ДНР бригада уничтожена

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинская 110-я бригада, оборонявшая Великую Новоселку в ДНР, оказалась полностью уничтожена, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
В понедельник Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили этот населенный пункт.
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"Если говорить о Великой Новоселке, контроль за населенным пунктом сейчас за нашими силами. В самом населенном пункте прежде всего размещалась механизированная 110-я бригада ВСУ, которая на данный момент считается уничтоженной, потому что, по большому счету, когда подразделение теряет до 60-70% личного состава, сил и средств, оно считается уничтоженным полностью. Здесь произошло именно так", — сказал Гагин.
По его словам, бригада попала в "котел" в Великой Новоселке и понесла большие потери в ходе штурма ВС РФ, в результате чего фактически "перестала существовать".
Гагин добавил, что еще до освобождения Великой Новоселки 110-я бригада "была обескровлена", потому что часть техники, в том числе иностранной, решением украинского командования была переброшена на курское направление.
"Бригада несла большие потери, это сопровождалось дезертирством, массовыми сдачами в плен. Противник понимал, что перспектив удержать Великую Новоселку нет", - заключил собеседник агентства.
Ранее пленный украинский военнослужащий Сергей Савченко заявлял РИА Новости, что бойцов 110-ой бригады ВСУ обманом месяц держали на позициях в Великой Новоселке.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьЯн Гагин
 
 
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