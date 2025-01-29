https://ria.ru/20250129/spasitel-1996076433.html
В Москве отремонтировали фасады Храма Христа Спасителя
В Москве отремонтировали фасады Храма Христа Спасителя - РИА Новости, 29.01.2025
В Москве отремонтировали фасады Храма Христа Спасителя
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по капитальному ремонту фасадов, смотровых площадок и звонниц Храма Христа Спасителя, сообщил... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:53:00+03:00
2025-01-29T13:53:00+03:00
2025-01-29T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по капитальному ремонту фасадов, смотровых площадок и звонниц Храма Христа Спасителя, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Провели масштабные работы по капитальному ремонту самого большого православного храма России - Храма Христа Спасителя, который сегодня является одной из главных достопримечательностей Москвы. В 2023 году обновили южную, а в 2024 - северную, восточную и западную стороны сооружения, смотровые площадки и звонницы. Общая площадь отремонтированных фасадов превысила 13,2 тысячи квадратных метров", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что фасады тщательно очистили, обработали защитными средствами и восстановили шовный герметик. Была проведена проверка мраморных плит - отшлифовали находящиеся в хорошем состоянии и заменили поврежденные, заполнили пустоты за облицовкой. "На четырех смотровых площадках провели капитальный ремонт с переустройством "пирога" пола: сделали новую стяжку и гидроизоляцию, положили утеплитель, восстановили мощение. При этом были максимально сохранены и приведены в порядок старые плиты, заменили только сильно поврежденные", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках проекта обновили помещения звонниц. Стены расчистили, выполнили шпатлевку и грунтовку, затем оштукатурили их и покрасили в соответствующий колористическому паспорту оттенок белого цвета. Привели в порядок расположенные в звонницах металлические ограждения, лестницы и потолочные конструкции.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, россия, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
В Москве отремонтировали фасады Храма Христа Спасителя
Заммэра Бирюков: в Москве отремонтировали фасады Храма Христа Спасителя
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по капитальному ремонту фасадов, смотровых площадок и звонниц Храма Христа Спасителя, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Провели масштабные работы по капитальному ремонту самого большого православного храма России
- Храма Христа Спасителя, который сегодня является одной из главных достопримечательностей Москвы
. В 2023 году обновили южную, а в 2024 - северную, восточную и западную стороны сооружения, смотровые площадки и звонницы. Общая площадь отремонтированных фасадов превысила 13,2 тысячи квадратных метров", - рассказал Бирюков
.
Заместитель мэра отметил, что фасады тщательно очистили, обработали защитными средствами и восстановили шовный герметик. Была проведена проверка мраморных плит - отшлифовали находящиеся в хорошем состоянии и заменили поврежденные, заполнили пустоты за облицовкой.
"На четырех смотровых площадках провели капитальный ремонт с переустройством "пирога" пола: сделали новую стяжку и гидроизоляцию, положили утеплитель, восстановили мощение. При этом были максимально сохранены и приведены в порядок старые плиты, заменили только сильно поврежденные", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках проекта обновили помещения звонниц. Стены расчистили, выполнили шпатлевку и грунтовку, затем оштукатурили их и покрасили в соответствующий колористическому паспорту оттенок белого цвета. Привели в порядок расположенные в звонницах металлические ограждения, лестницы и потолочные конструкции.