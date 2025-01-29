https://ria.ru/20250129/smi-1996042094.html

В Киеве заявили о западном финансировании большинства украинских СМИ

В Киеве заявили о западном финансировании большинства украинских СМИ - РИА Новости, 29.01.2025

В Киеве заявили о западном финансировании большинства украинских СМИ

Девять из десяти украинских СМИ существовали за счет грантового финансирования, заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк, комментируя... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T08:53:00+03:00

2025-01-29T08:53:00+03:00

2025-01-29T08:53:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Девять из десяти украинских СМИ существовали за счет грантового финансирования, заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк, комментируя последствия для медиарынка Украины трехмесячной заморозки американской помощи. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. "К сожалению, практически 90% украинских медиа выживали за счет грантов. Потому что в первый же год военного конфликта рекламный рынок упал - в частности, в сфере онлайн-медиа на 92%. И до сих пор он не возродился", - приводит слова Романюк сайт Hromadske.radio. Она добавила, что региональные медиа получают доход от рекламы на уровне 3-10% - "на такую сумму выжить невозможно". В связи со сложившейся ситуаций на медиарынке, Романюк не исключила ослабления "контроля над властью" посредством СМИ, а также опасается "монополизации медиапространства". "(Ранее) олигархи контролировали медиапространство. У нас были пять крупных олигархов, и это все исчезло. А сейчас, когда медиа ослабли, может быть, что кто-то захочет воспользоваться ситуацией, чтобы захватить медиапространство, начать его контролировать, и таким образом превратить медиа в инструмент какого-то влияния", - предположила она.

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995952974.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп