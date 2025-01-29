https://ria.ru/20250129/sk-1996153978.html

СК опубликовал кадры с места убийства трех лесничих в Калужской области

СК опубликовал кадры с места убийства трех лесничих в Калужской области - РИА Новости, 29.01.2025

СК опубликовал кадры с места убийства трех лесничих в Калужской области

Следственное управление СК РФ по Калужской области опубликовало видео с места убийства трех лесничих в деревне Усохи Куйбышевского района. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:52:00+03:00

2025-01-29T16:52:00+03:00

2025-01-29T16:52:00+03:00

происшествия

калужская область

россия

куйбышевский район

владислав шапша

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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РЯЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Калужской области опубликовало видео с места убийства трех лесничих в деревне Усохи Куйбышевского района. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у черного лесоруба оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости. На опубликованном в Telegram-канале СУСК РФ по Калужской области видео запечатлена деревенская улица, на которой стоит сгоревший УАЗ "Фермер". На земле лежит гильза. На улице стоят легковые и грузовые автомобили, а также трактора.

https://ria.ru/20250129/lesnichiy-1996101157.html

калужская область

россия

куйбышевский район

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Кадры с места убийства трех мужчин в Куйбышевском районе Калужской области Кадры с места убийства трех мужчин в Куйбышевском районе Калужской области 2025-01-29T16:52 true PT0M29S

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происшествия, калужская область, россия, куйбышевский район, владислав шапша, следственный комитет россии (ск рф), ульяновский автомобильный завод (уаз)