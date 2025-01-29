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СК опубликовал кадры с места убийства трех лесничих в Калужской области - РИА Новости, 29.01.2025
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16:52 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/sk-1996153978.html
СК опубликовал кадры с места убийства трех лесничих в Калужской области
СК опубликовал кадры с места убийства трех лесничих в Калужской области - РИА Новости, 29.01.2025
СК опубликовал кадры с места убийства трех лесничих в Калужской области
Следственное управление СК РФ по Калужской области опубликовало видео с места убийства трех лесничих в деревне Усохи Куйбышевского района. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:52:00+03:00
2025-01-29T16:52:00+03:00
происшествия
калужская область
россия
куйбышевский район
владислав шапша
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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РЯЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Калужской области опубликовало видео с места убийства трех лесничих в деревне Усохи Куйбышевского района. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у черного лесоруба оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости. На опубликованном в Telegram-канале СУСК РФ по Калужской области видео запечатлена деревенская улица, на которой стоит сгоревший УАЗ "Фермер". На земле лежит гильза. На улице стоят легковые и грузовые автомобили, а также трактора.
https://ria.ru/20250129/lesnichiy-1996101157.html
калужская область
россия
куйбышевский район
РИА Новости
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РИА Новости
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Кадры с места убийства трех мужчин в Куйбышевском районе Калужской области
Кадры с места убийства трех мужчин в Куйбышевском районе Калужской области
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происшествия, калужская область, россия, куйбышевский район, владислав шапша, следственный комитет россии (ск рф), ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Калужская область, Россия, Куйбышевский район, Владислав Шапша, Следственный комитет России (СК РФ), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
СК опубликовал кадры с места убийства трех лесничих в Калужской области

СК опубликовал видео с места убийства трех лесничих в калужской деревне Усохи

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РЯЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Калужской области опубликовало видео с места убийства трех лесничих в деревне Усохи Куйбышевского района.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у черного лесоруба оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости.
На опубликованном в Telegram-канале СУСК РФ по Калужской области видео запечатлена деревенская улица, на которой стоит сгоревший УАЗ "Фермер". На земле лежит гильза. На улице стоят легковые и грузовые автомобили, а также трактора.
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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Вчера, 13:44
 
ПроисшествияКалужская областьРоссияКуйбышевский районВладислав ШапшаСледственный комитет России (СК РФ)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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