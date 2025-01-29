https://ria.ru/20250129/siriya-1996215522.html
Временного президента Сирии уполномочили сформировать законодательный совет
Временного президента Сирии уполномочили сформировать законодательный совет - РИА Новости, 29.01.2025
Временного президента Сирии уполномочили сформировать законодательный совет
Новые власти Сирии уполномочили временного президента страны Ахмеда аш-Шараа сформировать законодательный совет на переходный период, который будет действовать... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T22:21:00+03:00
2025-01-29T22:21:00+03:00
2025-01-29T22:21:00+03:00
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БЕЙРУТ, 29 янв - РИА Новости. Новые власти Сирии уполномочили временного президента страны Ахмеда аш-Шараа сформировать законодательный совет на переходный период, который будет действовать до принятия постоянной конституции, сообщил представитель штаба военных операций полковник Хасан Абдель Гани. "Президент Республики уполномочен сформировать временный законодательный совет на переходный период, который будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока в стране не будет одобрена и не вступит в силу постоянная конституция", - говорится в его заявлении, распространенным телеграм-каналом Сирийского агентства новостей SANA. Ранее аш-Шараа был назначен президентом Сирии на переходный период.
https://ria.ru/20250129/siriya-1996115004.html
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в мире, сирия
Временного президента Сирии уполномочили сформировать законодательный совет
Власти Сирии уполномочили аш-Шараа сформировать законодательный совет