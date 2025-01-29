https://ria.ru/20250129/siriya-1996213935.html

В Сирии объявили о роспуске правящей партии

В Сирии объявили о роспуске правящей партии - РИА Новости, 29.01.2025

В Сирии объявили о роспуске правящей партии

Новые власти Сирии распускают сирийское отделение партии БААС, которое было правящей партией в стране с 1963 по 2024 годы, заявил официальный представитель... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T21:58:00+03:00

2025-01-29T21:58:00+03:00

2025-01-29T22:25:00+03:00

в мире

сирия

партия арабского социалистического возрождения

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Новые власти Сирии распускают сирийское отделение партии БААС, которое было правящей партией в стране с 1963 по 2024 годы, заявил официальный представитель командования военных операций Хасан Абд аль-Гани."Мы объявляем о роспуске Партии арабского социалистического возрождения, партий Национального прогрессивного фронта и всех связанных с ними организаций, учреждений и комитетов и запрещаем их воссоздание под любым другим названием, с учетом того, что все их активы будут возвращены сирийскому государству", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале сирийской газеты Al Watan.

https://ria.ru/20250129/siriya-1996211443.html

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в мире, сирия, партия арабского социалистического возрождения