https://ria.ru/20250129/siriya-1996213935.html
В Сирии объявили о роспуске правящей партии
В Сирии объявили о роспуске правящей партии - РИА Новости, 29.01.2025
В Сирии объявили о роспуске правящей партии
Новые власти Сирии распускают сирийское отделение партии БААС, которое было правящей партией в стране с 1963 по 2024 годы, заявил официальный представитель... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T21:58:00+03:00
2025-01-29T21:58:00+03:00
2025-01-29T22:25:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Новые власти Сирии распускают сирийское отделение партии БААС, которое было правящей партией в стране с 1963 по 2024 годы, заявил официальный представитель командования военных операций Хасан Абд аль-Гани."Мы объявляем о роспуске Партии арабского социалистического возрождения, партий Национального прогрессивного фронта и всех связанных с ними организаций, учреждений и комитетов и запрещаем их воссоздание под любым другим названием, с учетом того, что все их активы будут возвращены сирийскому государству", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале сирийской газеты Al Watan.
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в мире, сирия, партия арабского социалистического возрождения
В мире, Сирия, Партия арабского социалистического возрождения
В Сирии объявили о роспуске правящей партии
В Сирии объявили о роспуске правящей с 1963 года партии Баас