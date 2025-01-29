Рейтинг@Mail.ru
В Сирии объявили о роспуске правящей партии - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 29.01.2025 (обновлено: 22:25 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/siriya-1996213935.html
В Сирии объявили о роспуске правящей партии
В Сирии объявили о роспуске правящей партии - РИА Новости, 29.01.2025
В Сирии объявили о роспуске правящей партии
Новые власти Сирии распускают сирийское отделение партии БААС, которое было правящей партией в стране с 1963 по 2024 годы, заявил официальный представитель... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T21:58:00+03:00
2025-01-29T22:25:00+03:00
в мире
сирия
партия арабского социалистического возрождения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355961_0:280:2016:1414_1920x0_80_0_0_9459816ac501a45e4947bebbd6f07d16.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Новые власти Сирии распускают сирийское отделение партии БААС, которое было правящей партией в стране с 1963 по 2024 годы, заявил официальный представитель командования военных операций Хасан Абд аль-Гани."Мы объявляем о роспуске Партии арабского социалистического возрождения, партий Национального прогрессивного фронта и всех связанных с ними организаций, учреждений и комитетов и запрещаем их воссоздание под любым другим названием, с учетом того, что все их активы будут возвращены сирийскому государству", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале сирийской газеты Al Watan.
https://ria.ru/20250129/siriya-1996211443.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355961_81:61:2016:1512_1920x0_80_0_0_fe36801233d317b2778765728d381fe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, партия арабского социалистического возрождения
В мире, Сирия, Партия арабского социалистического возрождения
В Сирии объявили о роспуске правящей партии

В Сирии объявили о роспуске правящей с 1963 года партии Баас

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума
Город Дума - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Дума. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Новые власти Сирии распускают сирийское отделение партии БААС, которое было правящей партией в стране с 1963 по 2024 годы, заявил официальный представитель командования военных операций Хасан Абд аль-Гани.
"Мы объявляем о роспуске Партии арабского социалистического возрождения, партий Национального прогрессивного фронта и всех связанных с ними организаций, учреждений и комитетов и запрещаем их воссоздание под любым другим названием, с учетом того, что все их активы будут возвращены сирийскому государству", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале сирийской газеты Al Watan.
Ахмад аш-Шараа (справа) - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Ахмада Аш-Шараа объявили президентом Сирии
Вчера, 21:38
 
В миреСирияПартия арабского социалистического возрождения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала