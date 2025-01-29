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В Сирии объявили о роспуске всех силовых ведомств - РИА Новости, 29.01.2025
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21:49 29.01.2025 (обновлено: 21:54 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/siriya-1996213293.html
В Сирии объявили о роспуске всех силовых ведомств
В Сирии объявили о роспуске всех силовых ведомств - РИА Новости, 29.01.2025
В Сирии объявили о роспуске всех силовых ведомств
Новое сирийское руководство приняло решение о роспуске всех силовых ведомств и формировании новой силовой структуры, заявил спикер командования военных операций РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T21:49:00+03:00
2025-01-29T21:54:00+03:00
в мире
сирия
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БЕЙРУТ, 29 янв - РИА Новости. Новое сирийское руководство приняло решение о роспуске всех силовых ведомств и формировании новой силовой структуры, заявил спикер командования военных операций Хасан Абед аль-Гани."Мы заявляем о роспуске армии свергнутого режима и о восстановлении сирийской армии на национальных началах. Заявляем о роспуске всех служб безопасности, созданных свергнутым режимом со всеми подразделениями и названиями и всех вооруженных формирований, которые были им созданы. И объявляем о формировании новой службы безопасности, отвечающей за безопасность граждан", - приводит слова аль-Гани сирийская газета
https://ria.ru/20250129/siriya-1996211664.html
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в мире, сирия
В мире, Сирия
В Сирии объявили о роспуске всех силовых ведомств

Власти Сирии объявили о роспуске всех силовых ведомств и формировании новых

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМечеть в окрестностях Хомса
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мечеть в окрестностях Хомса. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 29 янв - РИА Новости. Новое сирийское руководство приняло решение о роспуске всех силовых ведомств и формировании новой силовой структуры, заявил спикер командования военных операций Хасан Абед аль-Гани.
"Мы заявляем о роспуске армии свергнутого режима и о восстановлении сирийской армии на национальных началах. Заявляем о роспуске всех служб безопасности, созданных свергнутым режимом со всеми подразделениями и названиями и всех вооруженных формирований, которые были им созданы. И объявляем о формировании новой службы безопасности, отвечающей за безопасность граждан", - приводит слова аль-Гани сирийская газета
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