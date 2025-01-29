https://ria.ru/20250129/siriya-1996213293.html

В Сирии объявили о роспуске всех силовых ведомств

В Сирии объявили о роспуске всех силовых ведомств - РИА Новости, 29.01.2025

В Сирии объявили о роспуске всех силовых ведомств

Новое сирийское руководство приняло решение о роспуске всех силовых ведомств и формировании новой силовой структуры, заявил спикер командования военных операций РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T21:49:00+03:00

2025-01-29T21:49:00+03:00

2025-01-29T21:54:00+03:00

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БЕЙРУТ, 29 янв - РИА Новости. Новое сирийское руководство приняло решение о роспуске всех силовых ведомств и формировании новой силовой структуры, заявил спикер командования военных операций Хасан Абед аль-Гани."Мы заявляем о роспуске армии свергнутого режима и о восстановлении сирийской армии на национальных началах. Заявляем о роспуске всех служб безопасности, созданных свергнутым режимом со всеми подразделениями и названиями и всех вооруженных формирований, которые были им созданы. И объявляем о формировании новой службы безопасности, отвечающей за безопасность граждан", - приводит слова аль-Гани сирийская газета

https://ria.ru/20250129/siriya-1996211664.html

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в мире, сирия