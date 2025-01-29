Рейтинг@Mail.ru
В Сирии отменили действие конституции 2012 года - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 29.01.2025 (обновлено: 22:25 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/siriya-1996211664.html
В Сирии отменили действие конституции 2012 года
В Сирии отменили действие конституции 2012 года - РИА Новости, 29.01.2025
В Сирии отменили действие конституции 2012 года
Новое руководство Сирии отменило действие конституции, принятой в 2012 году, заявил спикер командования военных операций Хасан Абед аль-Гани, его слова приводит РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T21:39:00+03:00
2025-01-29T22:25:00+03:00
в мире
сирия
башар асад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710347_70:0:1899:1029_1920x0_80_0_0_5c07308d9b49dcb269d0adfc1cb33aa0.jpg
БЕЙРУТ, 29 янв — РИА Новости. Новое руководство Сирии отменило действие конституции, принятой в 2012 году, заявил спикер командования военных операций Хасан Абед аль-Гани, его слова приводит газета Аl Watan."Действие конституции от 2012 года отменяется. Также отменяются все законы, принятые в чрезвычайном порядке", — указал он.Президентом страны на переходный период назначается Ахмад аш-Шараа. Он уполномочен сформировать законодательный совет, который будет действовать до принятия новой конституции.Сирийские власти также заявили о роспуске всех силовых ведомств, созданных свергнутым режимом, и восстановлении армии на национальных началах."Объявляем о формировании новой службы безопасности, отвечающей за безопасность граждан", — сказал Хасан Абед аль-Гани.Кроме того, руководство САР распустило сирийское отделение партии БААС — правящей политсилы в период с 1963 по 2024 год."Мы объявляем о роспуске Партии арабского социалистического возрождения, партий Национального прогрессивного фронта и всех связанных с ними организаций, учреждений и комитетов и запрещаем их воссоздание под любым другим названием с учетом того, что все их активы будут возвращены сирийскому государству", — подчеркнул спикер командования военных операций.Смена власти в СирииС конца ноября прошлого года вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов. Восьмого декабря они вошли в Дамаск.Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста президента и покинуть республику. Москва в них не участвовала.Как отметил источник РИА Новости, российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года, возглавил Мухаммед аль-Башир.
https://ria.ru/20250129/siriya-1996115004.html
https://ria.ru/20250122/vlasti-1995011210.html
https://ria.ru/20250109/siriya-1992833948.html
https://ria.ru/20241221/bazy-1990528544.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710347_102:0:1474:1029_1920x0_80_0_0_fc911203c44cf7c712925808bf327646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, башар асад
В мире, Сирия, Башар Асад
В Сирии отменили действие конституции 2012 года

Новое руководство Сирии отменило действие конституции 2012 года

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Мечеть Омейядов в Дамаске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 29 янв — РИА Новости. Новое руководство Сирии отменило действие конституции, принятой в 2012 году, заявил спикер командования военных операций Хасан Абед аль-Гани, его слова приводит газета Аl Watan.
"Действие конституции от 2012 года отменяется. Также отменяются все законы, принятые в чрезвычайном порядке", — указал он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и глава новой администрации временного правительства Сирии Ахмад аш-Шараа во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
МИД рассказал о переговорах российской делегации с новыми властями Сирии
Вчера, 14:52
Президентом страны на переходный период назначается Ахмад аш-Шараа. Он уполномочен сформировать законодательный совет, который будет действовать до принятия новой конституции.
Сирийские власти также заявили о роспуске всех силовых ведомств, созданных свергнутым режимом, и восстановлении армии на национальных началах.
"Объявляем о формировании новой службы безопасности, отвечающей за безопасность граждан", — сказал Хасан Абед аль-Гани.
Флаг Сирии на улице Дамаска - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Власти Сирии хотят приватизировать порты и заводы
22 января, 17:09
Кроме того, руководство САР распустило сирийское отделение партии БААС — правящей политсилы в период с 1963 по 2024 год.
"Мы объявляем о роспуске Партии арабского социалистического возрождения, партий Национального прогрессивного фронта и всех связанных с ними организаций, учреждений и комитетов и запрещаем их воссоздание под любым другим названием с учетом того, что все их активы будут возвращены сирийскому государству", — подчеркнул спикер командования военных операций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Передел Сирии начался, Россию не пригласили
9 января, 08:00

Смена власти в Сирии

С конца ноября прошлого года вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов. Восьмого декабря они вошли в Дамаск.
Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста президента и покинуть республику. Москва в них не участвовала.
Как отметил источник РИА Новости, российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
Временное правительство Сирии на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года, возглавил Мухаммед аль-Башир.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В борьбе с Россией за базы в Сирии проиграет Европа
21 декабря 2024, 08:00
 
В миреСирияБашар Асад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала