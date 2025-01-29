https://ria.ru/20250129/siriya-1996211664.html

В Сирии отменили действие конституции 2012 года

В Сирии отменили действие конституции 2012 года - РИА Новости, 29.01.2025

В Сирии отменили действие конституции 2012 года

Новое руководство Сирии отменило действие конституции, принятой в 2012 году, заявил спикер командования военных операций Хасан Абед аль-Гани, его слова приводит РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T21:39:00+03:00

2025-01-29T21:39:00+03:00

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БЕЙРУТ, 29 янв — РИА Новости. Новое руководство Сирии отменило действие конституции, принятой в 2012 году, заявил спикер командования военных операций Хасан Абед аль-Гани, его слова приводит газета Аl Watan."Действие конституции от 2012 года отменяется. Также отменяются все законы, принятые в чрезвычайном порядке", — указал он.Президентом страны на переходный период назначается Ахмад аш-Шараа. Он уполномочен сформировать законодательный совет, который будет действовать до принятия новой конституции.Сирийские власти также заявили о роспуске всех силовых ведомств, созданных свергнутым режимом, и восстановлении армии на национальных началах."Объявляем о формировании новой службы безопасности, отвечающей за безопасность граждан", — сказал Хасан Абед аль-Гани.Кроме того, руководство САР распустило сирийское отделение партии БААС — правящей политсилы в период с 1963 по 2024 год."Мы объявляем о роспуске Партии арабского социалистического возрождения, партий Национального прогрессивного фронта и всех связанных с ними организаций, учреждений и комитетов и запрещаем их воссоздание под любым другим названием с учетом того, что все их активы будут возвращены сирийскому государству", — подчеркнул спикер командования военных операций.Смена власти в СирииС конца ноября прошлого года вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов. Восьмого декабря они вошли в Дамаск.Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста президента и покинуть республику. Москва в них не участвовала.Как отметил источник РИА Новости, российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года, возглавил Мухаммед аль-Башир.

https://ria.ru/20250129/siriya-1996115004.html

https://ria.ru/20250122/vlasti-1995011210.html

https://ria.ru/20250109/siriya-1992833948.html

https://ria.ru/20241221/bazy-1990528544.html

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в мире, сирия, башар асад