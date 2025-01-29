https://ria.ru/20250129/siriya-1996115004.html

МИД рассказал о переговорах российской делегации с новыми властями Сирии

МИД рассказал о переговорах российской делегации с новыми властями Сирии - РИА Новости, 29.01.2025

МИД рассказал о переговорах российской делегации с новыми властями Сирии

Делегация России обсудила с новыми властями Сирии весь комплекс вопросов двусторонних отношений, стороны подчеркнули настрой на укрепление сотрудничества,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:52:00+03:00

2025-01-29T14:52:00+03:00

2025-01-29T14:53:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Делегация России обсудила с новыми властями Сирии весь комплекс вопросов двусторонних отношений, стороны подчеркнули настрой на укрепление сотрудничества, сообщил в среду МИД РФ на сайте. Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. Пресс-служба администрации арабской республики сообщала, что российская делегация обсудила в Дамаске возможный вклад России в реконструкцию и восстановление Сирии. "Было условлено продолжать двусторонние контакты с целью достижения соответствующих договоренностей в контексте настроя на дальнейшее укрепление многогранных связей и взаимопонимания между Москвой и Дамаском, включая внешнеполитические аспекты", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что стороны обсудили весь комплекс вопросов российско-сирийских отношений. При этом Россия подчеркнула неизменную поддержку единству, территориальной целостности и суверенитету Сирийской Арабской Республики и выразила готовность оказать помощь в восстановлении страны. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250129/peskov-1996080536.html

https://ria.ru/20241221/bazy-1990528544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сирия, дамаск (город), башар асад, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)