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МИД рассказал о переговорах российской делегации с новыми властями Сирии - РИА Новости, 29.01.2025
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14:52 29.01.2025 (обновлено: 14:53 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/siriya-1996115004.html
МИД рассказал о переговорах российской делегации с новыми властями Сирии
МИД рассказал о переговорах российской делегации с новыми властями Сирии - РИА Новости, 29.01.2025
МИД рассказал о переговорах российской делегации с новыми властями Сирии
Делегация России обсудила с новыми властями Сирии весь комплекс вопросов двусторонних отношений, стороны подчеркнули настрой на укрепление сотрудничества,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:52:00+03:00
2025-01-29T14:53:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Делегация России обсудила с новыми властями Сирии весь комплекс вопросов двусторонних отношений, стороны подчеркнули настрой на укрепление сотрудничества, сообщил в среду МИД РФ на сайте. Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. Пресс-служба администрации арабской республики сообщала, что российская делегация обсудила в Дамаске возможный вклад России в реконструкцию и восстановление Сирии. "Было условлено продолжать двусторонние контакты с целью достижения соответствующих договоренностей в контексте настроя на дальнейшее укрепление многогранных связей и взаимопонимания между Москвой и Дамаском, включая внешнеполитические аспекты", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что стороны обсудили весь комплекс вопросов российско-сирийских отношений. При этом Россия подчеркнула неизменную поддержку единству, территориальной целостности и суверенитету Сирийской Арабской Республики и выразила готовность оказать помощь в восстановлении страны. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250129/peskov-1996080536.html
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в мире, россия, сирия, дамаск (город), башар асад, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сирия, Дамаск (город), Башар Асад, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД рассказал о переговорах российской делегации с новыми властями Сирии

МИД: делегация РФ обсудила весь комплекс вопросов российско-сирийских отношений

© Фото : пресс-служба администрации Сирийской Арабской РеспубликиЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и глава новой администрации временного правительства Сирии Ахмад аш-Шараа во время встречи
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и глава новой администрации временного правительства Сирии Ахмад аш-Шараа во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : пресс-служба администрации Сирийской Арабской Республики
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и глава новой администрации временного правительства Сирии Ахмад аш-Шараа во время встречи
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Делегация России обсудила с новыми властями Сирии весь комплекс вопросов двусторонних отношений, стороны подчеркнули настрой на укрепление сотрудничества, сообщил в среду МИД РФ на сайте.
Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. Пресс-служба администрации арабской республики сообщала, что российская делегация обсудила в Дамаске возможный вклад России в реконструкцию и восстановление Сирии.
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"Было условлено продолжать двусторонние контакты с целью достижения соответствующих договоренностей в контексте настроя на дальнейшее укрепление многогранных связей и взаимопонимания между Москвой и Дамаском, включая внешнеполитические аспекты", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили весь комплекс вопросов российско-сирийских отношений. При этом Россия подчеркнула неизменную поддержку единству, территориальной целостности и суверенитету Сирийской Арабской Республики и выразила готовность оказать помощь в восстановлении страны.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.
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