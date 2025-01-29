МИД рассказал о переговорах российской делегации с новыми властями Сирии
МИД: делегация РФ обсудила весь комплекс вопросов российско-сирийских отношений
© Фото : пресс-служба администрации Сирийской Арабской РеспубликиЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и глава новой администрации временного правительства Сирии Ахмад аш-Шараа во время встречи
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и глава новой администрации временного правительства Сирии Ахмад аш-Шараа во время встречи
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Делегация России обсудила с новыми властями Сирии весь комплекс вопросов двусторонних отношений, стороны подчеркнули настрой на укрепление сотрудничества, сообщил в среду МИД РФ на сайте.
"Было условлено продолжать двусторонние контакты с целью достижения соответствующих договоренностей в контексте настроя на дальнейшее укрепление многогранных связей и взаимопонимания между Москвой и Дамаском, включая внешнеполитические аспекты", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили весь комплекс вопросов российско-сирийских отношений. При этом Россия подчеркнула неизменную поддержку единству, территориальной целостности и суверенитету Сирийской Арабской Республики и выразила готовность оказать помощь в восстановлении страны.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.
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