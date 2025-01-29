Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/siriya-1996079877.html
В Кремле призвали поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями
В Кремле призвали поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями - РИА Новости, 29.01.2025
В Кремле призвали поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями
Необходимо поддерживать постоянный диалог с властями Сирии, Россия продолжит это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:11:00+03:00
2025-01-29T12:11:00+03:00
россия
сирия
дамаск (город)
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988121688_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_8175ffc61b875f667b84dcd69cabafca.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Необходимо поддерживать постоянный диалог с властями Сирии, Россия продолжит это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. Также пресс-служба администрации арабской республики сообщала, что российская делегация обсудила с Ахмедом аш-Шараа возможный вклад России в реконструкцию и восстановление Сирии. "Необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы и занимаемся и будем заниматься дальше", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают результаты переговоров.
https://ria.ru/20250129/siriya-1996079378.html
россия
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988121688_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_2bb73646a1df4a3e66cb50c36a60916e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, дамаск (город), дмитрий песков, в мире
Россия, Сирия, Дамаск (город), Дмитрий Песков, В мире
В Кремле призвали поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями

Песков: Россия продолжит поддерживать постоянный диалог с властями Сирии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНовый флаг Сирии на здании посольства страны в Москве
Новый флаг Сирии на здании посольства страны в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Новый флаг Сирии на здании посольства страны в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Необходимо поддерживать постоянный диалог с властями Сирии, Россия продолжит это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. Также пресс-служба администрации арабской республики сообщала, что российская делегация обсудила с Ахмедом аш-Шараа возможный вклад России в реконструкцию и восстановление Сирии.
"Необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы и занимаемся и будем заниматься дальше", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают результаты переговоров.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и глава новой администрации временного правительства Сирии Ахмад аш-Шараа во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Кремле прокомментировали контакты с сирийскими властями
Вчера, 12:08
 
РоссияСирияДамаск (город)Дмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала