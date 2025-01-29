https://ria.ru/20250129/siriya-1996079877.html
В Кремле призвали поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями
В Кремле призвали поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями - РИА Новости, 29.01.2025
В Кремле призвали поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями
Необходимо поддерживать постоянный диалог с властями Сирии, Россия продолжит это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:11:00+03:00
2025-01-29T12:11:00+03:00
2025-01-29T12:11:00+03:00
россия
сирия
дамаск (город)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Необходимо поддерживать постоянный диалог с властями Сирии, Россия продолжит это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. Также пресс-служба администрации арабской республики сообщала, что российская делегация обсудила с Ахмедом аш-Шараа возможный вклад России в реконструкцию и восстановление Сирии. "Необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы и занимаемся и будем заниматься дальше", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают результаты переговоров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, дамаск (город), дмитрий песков, в мире
Россия, Сирия, Дамаск (город), Дмитрий Песков, В мире
В Кремле призвали поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями
Песков: Россия продолжит поддерживать постоянный диалог с властями Сирии