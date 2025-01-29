https://ria.ru/20250129/siriya-1996079877.html

В Кремле призвали поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями

В Кремле призвали поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями - РИА Новости, 29.01.2025

В Кремле призвали поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями

Необходимо поддерживать постоянный диалог с властями Сирии, Россия продолжит это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:11:00+03:00

2025-01-29T12:11:00+03:00

2025-01-29T12:11:00+03:00

россия

сирия

дамаск (город)

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Необходимо поддерживать постоянный диалог с властями Сирии, Россия продолжит это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. Также пресс-служба администрации арабской республики сообщала, что российская делегация обсудила с Ахмедом аш-Шараа возможный вклад России в реконструкцию и восстановление Сирии. "Необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы и занимаемся и будем заниматься дальше", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают результаты переговоров.

https://ria.ru/20250129/siriya-1996079378.html

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сирия

дамаск (город)

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Ольга Фомченкова

россия, сирия, дамаск (город), дмитрий песков, в мире