https://ria.ru/20250129/siriya-1996079378.html

В Кремле прокомментировали контакты с сирийскими властями

В Кремле прокомментировали контакты с сирийскими властями - РИА Новости, 29.01.2025

В Кремле прокомментировали контакты с сирийскими властями

В Кремле считают важными контакты Москвы и Дамаска, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:08:00+03:00

2025-01-29T12:08:00+03:00

2025-01-29T12:08:00+03:00

россия

дамаск (город)

сирия

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Кремле считают важными контакты Москвы и Дамаска, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. Также пресс-служба администрации арабской республики сообщала, что российская делегация обсудила с Ахмедом аш-Шараа возможный вклад России в реконструкцию и восстановление Сирии. "Это важная поездка, это важные контакты", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают результаты переговоров.

https://ria.ru/20241221/bazy-1990528544.html

россия

дамаск (город)

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дамаск (город), сирия, дмитрий песков