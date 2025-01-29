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В Кремле прокомментировали контакты с сирийскими властями - РИА Новости, 29.01.2025
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12:08 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/siriya-1996079378.html
В Кремле прокомментировали контакты с сирийскими властями
В Кремле прокомментировали контакты с сирийскими властями - РИА Новости, 29.01.2025
В Кремле прокомментировали контакты с сирийскими властями
В Кремле считают важными контакты Москвы и Дамаска, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:08:00+03:00
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россия
дамаск (город)
сирия
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Кремле считают важными контакты Москвы и Дамаска, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. Также пресс-служба администрации арабской республики сообщала, что российская делегация обсудила с Ахмедом аш-Шараа возможный вклад России в реконструкцию и восстановление Сирии. "Это важная поездка, это важные контакты", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают результаты переговоров.
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россия
дамаск (город)
сирия
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россия, дамаск (город), сирия, дмитрий песков
Россия, Дамаск (город), Сирия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали контакты с сирийскими властями

Песков: в Кремле контакты Москвы и Дамаска считают важными

© Фото : пресс-служба администрации Сирийской Арабской РеспубликиЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и глава новой администрации временного правительства Сирии Ахмад аш-Шараа во время встречи
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и глава новой администрации временного правительства Сирии Ахмад аш-Шараа во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : пресс-служба администрации Сирийской Арабской Республики
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и глава новой администрации временного правительства Сирии Ахмад аш-Шараа во время встречи
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Кремле считают важными контакты Москвы и Дамаска, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. Также пресс-служба администрации арабской республики сообщала, что российская делегация обсудила с Ахмедом аш-Шараа возможный вклад России в реконструкцию и восстановление Сирии.
"Это важная поездка, это важные контакты", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают результаты переговоров.
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РоссияДамаск (город)СирияДмитрий Песков
 
 
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