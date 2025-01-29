В Кремле прокомментировали контакты с сирийскими властями
Песков: в Кремле контакты Москвы и Дамаска считают важными
© Фото : пресс-служба администрации Сирийской Арабской РеспубликиЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и глава новой администрации временного правительства Сирии Ахмад аш-Шараа во время встречи
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и глава новой администрации временного правительства Сирии Ахмад аш-Шараа во время встречи
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Кремле считают важными контакты Москвы и Дамаска, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. Также пресс-служба администрации арабской республики сообщала, что российская делегация обсудила с Ахмедом аш-Шараа возможный вклад России в реконструкцию и восстановление Сирии.
"Это важная поездка, это важные контакты", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают результаты переговоров.
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