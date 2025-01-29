https://ria.ru/20250129/siriya-1996025070.html

Российская делегация обсудила с властями Сирии восстановление страны

Российская делегация обсудила с властями Сирии восстановление страны - РИА Новости, 29.01.2025

Российская делегация обсудила с властями Сирии восстановление страны

Российская делегация, посетившая во вторник столицу Сирии Дамаск, обсудила с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа возможный вклад России в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T02:52:00+03:00

2025-01-29T02:52:00+03:00

2025-01-29T03:20:00+03:00

сирия

в мире

россия

михаил богданов

дамаск (город)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российская делегация, посетившая во вторник столицу Сирии Дамаск, обсудила с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа возможный вклад России в реконструкцию и восстановление Сирии, сообщила пресс-служба администрации арабской республики в Telegram-канале."Российская делегация во главе со спецпредставителем по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым встретилась с новой сирийской администрацией в Дамаске... Диалог выявил роль России в восстановлении доверия в отношениях с сирийским народом посредством ощутимых мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление", - говорится в заявлении сирийской администрации.Встреча была посвящена обсуждению ключевых вопросов, в том числе связанных с уважением суверенитета Сирии и ее территориальной целостности, а также механизмов обеспечения правосудия в ходе переходного периода, отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20250128/siriya-1996015895.html

сирия

россия

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сирия, в мире, россия, михаил богданов, дамаск (город)