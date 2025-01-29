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Российская делегация обсудила с властями Сирии восстановление страны - РИА Новости, 29.01.2025
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02:52 29.01.2025 (обновлено: 03:20 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/siriya-1996025070.html
Российская делегация обсудила с властями Сирии восстановление страны
Российская делегация обсудила с властями Сирии восстановление страны - РИА Новости, 29.01.2025
Российская делегация обсудила с властями Сирии восстановление страны
Российская делегация, посетившая во вторник столицу Сирии Дамаск, обсудила с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа возможный вклад России в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T02:52:00+03:00
2025-01-29T03:20:00+03:00
сирия
в мире
россия
михаил богданов
дамаск (город)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российская делегация, посетившая во вторник столицу Сирии Дамаск, обсудила с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа возможный вклад России в реконструкцию и восстановление Сирии, сообщила пресс-служба администрации арабской республики в Telegram-канале."Российская делегация во главе со спецпредставителем по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым встретилась с новой сирийской администрацией в Дамаске... Диалог выявил роль России в восстановлении доверия в отношениях с сирийским народом посредством ощутимых мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление", - говорится в заявлении сирийской администрации.Встреча была посвящена обсуждению ключевых вопросов, в том числе связанных с уважением суверенитета Сирии и ее территориальной целостности, а также механизмов обеспечения правосудия в ходе переходного периода, отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20250128/siriya-1996015895.html
сирия
россия
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сирия, в мире, россия, михаил богданов, дамаск (город)
Сирия, В мире, Россия, Михаил Богданов, Дамаск (город)
Российская делегация обсудила с властями Сирии восстановление страны

Российская делегация обсудила с властями Сирии вклад в реконструкцию страны

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума
Город Дума - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Дума. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российская делегация, посетившая во вторник столицу Сирии Дамаск, обсудила с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа возможный вклад России в реконструкцию и восстановление Сирии, сообщила пресс-служба администрации арабской республики в Telegram-канале.
"Российская делегация во главе со спецпредставителем по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым встретилась с новой сирийской администрацией в Дамаске... Диалог выявил роль России в восстановлении доверия в отношениях с сирийским народом посредством ощутимых мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление", - говорится в заявлении сирийской администрации.
Встреча была посвящена обсуждению ключевых вопросов, в том числе связанных с уважением суверенитета Сирии и ее территориальной целостности, а также механизмов обеспечения правосудия в ходе переходного периода, отмечается в заявлении.
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