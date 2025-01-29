https://ria.ru/20250129/siriya-1996025070.html
Российская делегация обсудила с властями Сирии восстановление страны
Российская делегация обсудила с властями Сирии восстановление страны - РИА Новости, 29.01.2025
Российская делегация обсудила с властями Сирии восстановление страны
Российская делегация, посетившая во вторник столицу Сирии Дамаск, обсудила с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа возможный вклад России в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T02:52:00+03:00
2025-01-29T02:52:00+03:00
2025-01-29T03:20:00+03:00
сирия
в мире
россия
михаил богданов
дамаск (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355961_0:280:2016:1414_1920x0_80_0_0_9459816ac501a45e4947bebbd6f07d16.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российская делегация, посетившая во вторник столицу Сирии Дамаск, обсудила с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа возможный вклад России в реконструкцию и восстановление Сирии, сообщила пресс-служба администрации арабской республики в Telegram-канале."Российская делегация во главе со спецпредставителем по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым встретилась с новой сирийской администрацией в Дамаске... Диалог выявил роль России в восстановлении доверия в отношениях с сирийским народом посредством ощутимых мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление", - говорится в заявлении сирийской администрации.Встреча была посвящена обсуждению ключевых вопросов, в том числе связанных с уважением суверенитета Сирии и ее территориальной целостности, а также механизмов обеспечения правосудия в ходе переходного периода, отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20250128/siriya-1996015895.html
сирия
россия
дамаск (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355961_81:61:2016:1512_1920x0_80_0_0_fe36801233d317b2778765728d381fe8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, в мире, россия, михаил богданов, дамаск (город)
Сирия, В мире, Россия, Михаил Богданов, Дамаск (город)
Российская делегация обсудила с властями Сирии восстановление страны
Российская делегация обсудила с властями Сирии вклад в реконструкцию страны