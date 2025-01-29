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Сирийские власти прокомментировали переговоры с российской делегацией - РИА Новости, 29.01.2025
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02:44 29.01.2025 (обновлено: 03:36 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/siriya-1996024779.html
Сирийские власти прокомментировали переговоры с российской делегацией
Сирийские власти прокомментировали переговоры с российской делегацией - РИА Новости, 29.01.2025
Сирийские власти прокомментировали переговоры с российской делегацией
Сирийская администрация провела встречу с российской делегацией, сообщила пресс-служба администрации арабской республики в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T02:44:00+03:00
2025-01-29T03:36:00+03:00
россия
сирия
в мире
михаил богданов
дамаск (город)
ближний восток
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сирийская администрация провела встречу с российской делегацией, сообщила пресс-служба администрации арабской республики в Telegram-канале."Российская делегация во главе со спецпредставителем по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым встретилась с новой сирийской администрацией в Дамаске", — говорится в заявлении.Сирийская сторона подчеркнула свои намерения взаимодействовать "со всеми заинтересованными сторонами".Также аш-Шараа отметил, что "восстановление отношений" между Сирией и Россией должно "уврачевать ошибки прошлого", стать проявлением уважения к воле сирийского народа и служить его интересам.
https://ria.ru/20250128/siriya-1996016472.html
россия
сирия
дамаск (город)
ближний восток
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россия, сирия, в мире, михаил богданов, дамаск (город), ближний восток
Россия, Сирия, В мире, Михаил Богданов, Дамаск (город), Ближний Восток
Сирийские власти прокомментировали переговоры с российской делегацией

Дамаск в диалоге с российской делегацией заявил о приверженности взаимодействию

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Дамаск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сирийская администрация провела встречу с российской делегацией, сообщила пресс-служба администрации арабской республики в Telegram-канале.
"Российская делегация во главе со спецпредставителем по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым встретилась с новой сирийской администрацией в Дамаске", — говорится в заявлении.
Сирийская сторона подчеркнула свои намерения взаимодействовать "со всеми заинтересованными сторонами".
Также аш-Шараа отметил, что "восстановление отношений" между Сирией и Россией должно "уврачевать ошибки прошлого", стать проявлением уважения к воле сирийского народа и служить его интересам.
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РоссияСирияВ миреМихаил БогдановДамаск (город)Ближний Восток
 
 
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