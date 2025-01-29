https://ria.ru/20250129/siriya-1996024779.html

Сирийские власти прокомментировали переговоры с российской делегацией

Сирийские власти прокомментировали переговоры с российской делегацией - РИА Новости, 29.01.2025

Сирийские власти прокомментировали переговоры с российской делегацией

Сирийская администрация провела встречу с российской делегацией, сообщила пресс-служба администрации арабской республики в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T02:44:00+03:00

2025-01-29T02:44:00+03:00

2025-01-29T03:36:00+03:00

россия

сирия

в мире

михаил богданов

дамаск (город)

ближний восток

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сирийская администрация провела встречу с российской делегацией, сообщила пресс-служба администрации арабской республики в Telegram-канале."Российская делегация во главе со спецпредставителем по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым встретилась с новой сирийской администрацией в Дамаске", — говорится в заявлении.Сирийская сторона подчеркнула свои намерения взаимодействовать "со всеми заинтересованными сторонами".Также аш-Шараа отметил, что "восстановление отношений" между Сирией и Россией должно "уврачевать ошибки прошлого", стать проявлением уважения к воле сирийского народа и служить его интересам.

https://ria.ru/20250128/siriya-1996016472.html

россия

сирия

дамаск (город)

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сирия, в мире, михаил богданов, дамаск (город), ближний восток