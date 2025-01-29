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В Швеции собрались арендовать места в тюрьмах за рубежом
В Швеции собрались арендовать места в тюрьмах за рубежом - РИА Новости, 29.01.2025
В Швеции собрались арендовать места в тюрьмах за рубежом
Швеция изучает возможность аренды мест в тюрьмах за рубежом из-за нехватки мест в пенитенциарных учреждениях королевства, заявил в среду шведский министр... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:43:00+03:00
2025-01-29T17:43:00+03:00
2025-01-29T17:53:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Швеция изучает возможность аренды мест в тюрьмах за рубежом из-за нехватки мест в пенитенциарных учреждениях королевства, заявил в среду шведский министр юстиции Гуннар Стрёммер. "Мы изучаем возможность аренды мест в тюрьмах со странами, которые были открыты для этого, но эти обсуждения еще продолжаются", - приводит слова Стрёммера газета Aftonbladet. Министр не уточнил, какие страны рассматриваются. Согласно отчету рабочей группы минюста, в шведском законодательстве нет препятствий для помещения осужденных в тюрьмы за рубежом, однако это не будет касаться несовершеннолетних, лиц, осужденных за террористические преступления, а также тех, кому назначена судебно-психиатрическая экспертиза, уточняет издание. В декабре 2023 года служба исправительных учреждений страны выступила с предложением арендовывать тюремные места за рубежом из-за увеличивающейся нехватки мест в тюрьмах королевства. Радиокомпания Sveriges Radio сообщала, что Швеция обсуждает возможность аренды тюремных мест с Эстонией.
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в мире, швеция, эстония
В Швеции собрались арендовать места в тюрьмах за рубежом
Министр юстиции Стрёммер: Швеция рассмотрит аренду мест в тюрьмах за рубежом
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Швеция изучает возможность аренды мест в тюрьмах за рубежом из-за нехватки мест в пенитенциарных учреждениях королевства, заявил в среду шведский министр юстиции Гуннар Стрёммер
.
"Мы изучаем возможность аренды мест в тюрьмах со странами, которые были открыты для этого, но эти обсуждения еще продолжаются", - приводит слова Стрёммера газета Aftonbladet.
Министр не уточнил, какие страны рассматриваются. Согласно отчету рабочей группы минюста, в шведском законодательстве нет препятствий для помещения осужденных в тюрьмы за рубежом, однако это не будет касаться несовершеннолетних, лиц, осужденных за террористические преступления, а также тех, кому назначена судебно-психиатрическая экспертиза, уточняет издание.
В декабре 2023 года служба исправительных учреждений страны выступила с предложением арендовывать тюремные места за рубежом из-за увеличивающейся нехватки мест в тюрьмах королевства. Радиокомпания Sveriges Radio сообщала, что Швеция
обсуждает возможность аренды тюремных мест с Эстонией
.