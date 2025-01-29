https://ria.ru/20250129/sholts-1996032340.html

Шольц резко осудил Маска за поддержку правых политиков в Европе

Шольц резко осудил Маска за поддержку правых политиков в Европе - РИА Новости, 29.01.2025

Шольц резко осудил Маска за поддержку правых политиков в Европе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал отвратительным факт поддержки американским предпринимателем Илоном Маском правых политиков в Европе. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T05:47:00+03:00

2025-01-29T05:47:00+03:00

2025-01-29T05:47:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал отвратительным факт поддержки американским предпринимателем Илоном Маском правых политиков в Европе. Двадцатого декабря 2024 года Маск заявил, что только АдГ может спасти ФРГ. Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и назвал необходимой его отставку в связи с участившимися терактами в Германии. "Я полностью не согласен с Илоном Маском и тем, что он делает... Он поддерживает правых политиков по всей Европе. И это действительно отвратительно, и это нехорошо для демократического развития во всём Европейском Союзе", - заявил Шольц в интервью телеканалу CNN. Маск ранее написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.

https://ria.ru/20250110/mask-1993109422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, европа, илон маск, олаф шольц, фридрих мерц, welt, хдс/хсс