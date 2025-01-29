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Шольц резко осудил Маска за поддержку правых политиков в Европе - РИА Новости, 29.01.2025
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05:47 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/sholts-1996032340.html
Шольц резко осудил Маска за поддержку правых политиков в Европе
Шольц резко осудил Маска за поддержку правых политиков в Европе - РИА Новости, 29.01.2025
Шольц резко осудил Маска за поддержку правых политиков в Европе
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал отвратительным факт поддержки американским предпринимателем Илоном Маском правых политиков в Европе. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T05:47:00+03:00
2025-01-29T05:47:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал отвратительным факт поддержки американским предпринимателем Илоном Маском правых политиков в Европе. Двадцатого декабря 2024 года Маск заявил, что только АдГ может спасти ФРГ. Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и назвал необходимой его отставку в связи с участившимися терактами в Германии. "Я полностью не согласен с Илоном Маском и тем, что он делает... Он поддерживает правых политиков по всей Европе. И это действительно отвратительно, и это нехорошо для демократического развития во всём Европейском Союзе", - заявил Шольц в интервью телеканалу CNN. Маск ранее написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.
https://ria.ru/20250110/mask-1993109422.html
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в мире, германия, европа, илон маск, олаф шольц, фридрих мерц, welt, хдс/хсс
В мире, Германия, Европа, Илон Маск, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, Welt, ХДС/ХСС
Шольц резко осудил Маска за поддержку правых политиков в Европе

Шольц назвал поддержку Маском правых политиков в Европе отвратительным фактом

© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал отвратительным факт поддержки американским предпринимателем Илоном Маском правых политиков в Европе.
Двадцатого декабря 2024 года Маск заявил, что только АдГ может спасти ФРГ. Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и назвал необходимой его отставку в связи с участившимися терактами в Германии.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Маск рассказал о пользе для АдГ от нападок на него немецких СМИ
10 января, 13:54
"Я полностью не согласен с Илоном Маском и тем, что он делает... Он поддерживает правых политиков по всей Европе. И это действительно отвратительно, и это нехорошо для демократического развития во всём Европейском Союзе", - заявил Шольц в интервью телеканалу CNN.
Маск ранее написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Маск после теракта в Германии снова назвал Шольца дураком
20 декабря 2024, 23:55
 
В миреГерманияЕвропаИлон МаскОлаф ШольцФридрих МерцWeltХДС/ХСС
 
 
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