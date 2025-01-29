https://ria.ru/20250129/shokolad-1996090806.html

МВД раскрыло схему мошенничества с дубайским шоколадом

МВД раскрыло схему мошенничества с дубайским шоколадом - РИА Новости, 29.01.2025

МВД раскрыло схему мошенничества с дубайским шоколадом

Мошенники, спекулируя из-за спроса на дубайский шоколад, воруют персональные данные через фейковые онлайн- магазины, сообщили в Telegram-канале управления по... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:53:00+03:00

2025-01-29T12:53:00+03:00

2025-01-29T13:41:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мошенники, спекулируя из-за спроса на дубайский шоколад, воруют персональные данные через фейковые онлайн- магазины, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД."Мошенники всегда реагируют на актуальные тренды и новости. Не стал исключением и продолжающийся рост популярности дубайского шоколада. Интерес граждан к десерту используется для фишинговых атак и фейковых поставок", - говорится в публикации.Как уточнили сотрудники правоохранительных органов, преступники создают поддельные сайты с лого популярных брендов, и через них распространяют мошенническое ПО или крадут личные данные."Компания Fix Dessert Chocolatier официально заявляла, что у них нет онлайн магазина и они не занимаются продажами в социальных сетях", - заявили МВД.Продажи дубайского шоколада взлетели в России осенью. Такой шоколад сотличается хрустящей основой и тягучей начинкой, которую делают из ореховой пасты. Сладость стала популярной за счет роликов в интернете.

https://ria.ru/20250122/zaschita-1994906414.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)