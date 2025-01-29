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МВД раскрыло схему мошенничества с дубайским шоколадом - РИА Новости, 29.01.2025
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12:53 29.01.2025 (обновлено: 13:41 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/shokolad-1996090806.html
МВД раскрыло схему мошенничества с дубайским шоколадом
МВД раскрыло схему мошенничества с дубайским шоколадом - РИА Новости, 29.01.2025
МВД раскрыло схему мошенничества с дубайским шоколадом
Мошенники, спекулируя из-за спроса на дубайский шоколад, воруют персональные данные через фейковые онлайн- магазины, сообщили в Telegram-канале управления по... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:53:00+03:00
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технологии
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мошенники, спекулируя из-за спроса на дубайский шоколад, воруют персональные данные через фейковые онлайн- магазины, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД."Мошенники всегда реагируют на актуальные тренды и новости. Не стал исключением и продолжающийся рост популярности дубайского шоколада. Интерес граждан к десерту используется для фишинговых атак и фейковых поставок", - говорится в публикации.Как уточнили сотрудники правоохранительных органов, преступники создают поддельные сайты с лого популярных брендов, и через них распространяют мошенническое ПО или крадут личные данные."Компания Fix Dessert Chocolatier официально заявляла, что у них нет онлайн магазина и они не занимаются продажами в социальных сетях", - заявили МВД.Продажи дубайского шоколада взлетели в России осенью. Такой шоколад сотличается хрустящей основой и тягучей начинкой, которую делают из ореховой пасты. Сладость стала популярной за счет роликов в интернете.
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД раскрыло схему мошенничества с дубайским шоколадом

МВД: мошенники, пользуясь спросом на дубайский шоколад, выманивают личные данные

© Getty Images / tolgartДубайский шоколад
Дубайский шоколад - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Getty Images / tolgart
Дубайский шоколад. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мошенники, спекулируя из-за спроса на дубайский шоколад, воруют персональные данные через фейковые онлайн- магазины, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Мошенники всегда реагируют на актуальные тренды и новости. Не стал исключением и продолжающийся рост популярности дубайского шоколада. Интерес граждан к десерту используется для фишинговых атак и фейковых поставок", - говорится в публикации.
Как уточнили сотрудники правоохранительных органов, преступники создают поддельные сайты с лого популярных брендов, и через них распространяют мошенническое ПО или крадут личные данные.
"Компания Fix Dessert Chocolatier официально заявляла, что у них нет онлайн магазина и они не занимаются продажами в социальных сетях", - заявили МВД.
Продажи дубайского шоколада взлетели в России осенью. Такой шоколад сотличается хрустящей основой и тягучей начинкой, которую делают из ореховой пасты. Сладость стала популярной за счет роликов в интернете.
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