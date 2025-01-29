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Умер бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня - РИА Новости, 29.01.2025
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10:36 29.01.2025 (обновлено: 10:38 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/shkabardnya-1996060331.html
Умер бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня
Умер бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня - РИА Новости, 29.01.2025
Умер бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня
Бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня скончался минувшей ночью, сообщила РИА Новости его дочь Алла. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:36:00+03:00
2025-01-29T10:38:00+03:00
общество
ссср
михаил шкабардня
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня скончался минувшей ночью, сообщила РИА Новости его дочь Алла."Правда... Это (произошло – ред.) вчера ночью глубокой в 23.20", - рассказала его дочь Алла.С 1989-го по 1990 год Михаил Шкабардня работал в должности управляющего делами Совета министров СССР и ушёл на пенсию с этого поста, отказавшись входить в Кабинет министров.Указом президента СССР от 30 декабря 1990 года за большие заслуги в создании и проведении испытаний многоразовой ракетно-космической системы "Энергия – Буран" Шкабардне присвоено звание Героя Социалистического Труда. Государство оценило заслуги Шкабардни высокими званиями и наградами, в их числе - Герой Социалистического Труда, орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Почета, Государственная премия СССР, Почетная грамота правительства Российской Федерации, сообщается в Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ) имени М. И. Платова, выпускником которого являлся Шкабардня.
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общество, ссср, михаил шкабардня
Общество, СССР, Михаил Шкабардня
Умер бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня

Ночью умер бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня

© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкМинистр приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР Михаил Шкабардня. 1983 год
Министр приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР Михаил Шкабардня. 1983 год - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Юрий Иванов
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Министр приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР Михаил Шкабардня. 1983 год. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня скончался минувшей ночью, сообщила РИА Новости его дочь Алла.
"Правда... Это (произошло – ред.) вчера ночью глубокой в 23.20", - рассказала его дочь Алла.
С 1989-го по 1990 год Михаил Шкабардня работал в должности управляющего делами Совета министров СССР и ушёл на пенсию с этого поста, отказавшись входить в Кабинет министров.
Указом президента СССР от 30 декабря 1990 года за большие заслуги в создании и проведении испытаний многоразовой ракетно-космической системы "ЭнергияБуран" Шкабардне присвоено звание Героя Социалистического Труда. Государство оценило заслуги Шкабардни высокими званиями и наградами, в их числе - Герой Социалистического Труда, орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Почета, Государственная премия СССР, Почетная грамота правительства Российской Федерации, сообщается в Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ) имени М. И. Платова, выпускником которого являлся Шкабардня.
 
ОбществоСССРМихаил Шкабардня
 
 
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