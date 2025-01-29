https://ria.ru/20250129/shkabardnya-1996060331.html

Умер бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня

Умер бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня - РИА Новости, 29.01.2025

Умер бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня

Бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня скончался минувшей ночью, сообщила РИА Новости его дочь Алла. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T10:36:00+03:00

2025-01-29T10:36:00+03:00

2025-01-29T10:38:00+03:00

общество

ссср

михаил шкабардня

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня скончался минувшей ночью, сообщила РИА Новости его дочь Алла."Правда... Это (произошло – ред.) вчера ночью глубокой в 23.20", - рассказала его дочь Алла.С 1989-го по 1990 год Михаил Шкабардня работал в должности управляющего делами Совета министров СССР и ушёл на пенсию с этого поста, отказавшись входить в Кабинет министров.Указом президента СССР от 30 декабря 1990 года за большие заслуги в создании и проведении испытаний многоразовой ракетно-космической системы "Энергия – Буран" Шкабардне присвоено звание Героя Социалистического Труда. Государство оценило заслуги Шкабардни высокими званиями и наградами, в их числе - Герой Социалистического Труда, орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Почета, Государственная премия СССР, Почетная грамота правительства Российской Федерации, сообщается в Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ) имени М. И. Платова, выпускником которого являлся Шкабардня.

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общество, ссср, михаил шкабардня