Умер бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня
Ночью умер бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкМинистр приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР Михаил Шкабардня. 1983 год
Министр приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР Михаил Шкабардня. 1983 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня скончался минувшей ночью, сообщила РИА Новости его дочь Алла.
"Правда... Это (произошло – ред.) вчера ночью глубокой в 23.20", - рассказала его дочь Алла.
С 1989-го по 1990 год Михаил Шкабардня работал в должности управляющего делами Совета министров СССР и ушёл на пенсию с этого поста, отказавшись входить в Кабинет министров.
Указом президента СССР от 30 декабря 1990 года за большие заслуги в создании и проведении испытаний многоразовой ракетно-космической системы "Энергия – Буран" Шкабардне присвоено звание Героя Социалистического Труда. Государство оценило заслуги Шкабардни высокими званиями и наградами, в их числе - Герой Социалистического Труда, орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Почета, Государственная премия СССР, Почетная грамота правительства Российской Федерации, сообщается в Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ) имени М. И. Платова, выпускником которого являлся Шкабардня.