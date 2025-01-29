https://ria.ru/20250129/sheremetevo-1996210362.html

Минтранс попросил ограничить права иностранных юрлиц на Шереметьево

Минтранс попросил ограничить права иностранных юрлиц на Шереметьево - РИА Новости, 30.01.2025

Минтранс попросил ограничить права иностранных юрлиц на Шереметьево

Минтранс просит арбитражный суд Московской области приостановить корпоративные права иностранных TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-29T21:33:00+03:00

2025-01-29T21:33:00+03:00

2025-01-30T02:44:00+03:00

экономика

россия

калининградская область

московская область (подмосковье)

шереметьево (аэропорт)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Минтранс просит арбитражный суд Московской области приостановить корпоративные права иностранных TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении структуры аэропорта "Шереметьево", следует из определения инстанции. Заявление ведомства поступило в суд 27 января, на следующий день его приняли к производству. Рассмотрение назначено на 19 февраля. Третьими лицами к делу привлечены МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд" и управление ФНС России по Калининградской области. Минтранс просит приостановить корпоративные права двух ответчиков до 31 декабря 2025 года.Зарегистрированная на Кипре холдинговая компания TPS Avia Holding указывалась как структура, связанная с обществом — совладельцем аэропорта "Шереметьево". В декабре 2022 года она вошла в список участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область) с названием МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд". В ЕГРЮЛ говорится, что она специализируется на управлении холдинг-компаниями.По информации "БИР-Аналитик", МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд" с марта 2023 года стала единственным участником ООО "Шереметьево Холдинг" с чистой прибылью за 2023 год, превысившей 14 миллиардов рублей. Правительство в прошлом ноябре признало "ТПС Авиа Холдинг Лтд" экономически значимой организацией (ЭЗО). Минтранс при этом назначен федеральным органом исполнительной власти, который вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановке корпоративных прав иностранного холдинга в отношении этой организации.С 2023 года в стране действует закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Он позволяет ограничить возможность иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие.Статус ЭЗО призван обеспечить ее российским владельцам права, которые они не могут реализовать из-за рестрикций Запада, — исключить из структуры владения иностранный холдинг, перевести акции и доли компании в российскую юрисдикцию и получать с них дивиденды.

https://ria.ru/20250120/mintrans-1994523983.html

https://ria.ru/20250111/samolet-1993217444.html

https://ria.ru/20241227/mintrans-1991770808.html

россия

калининградская область

московская область (подмосковье)

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экономика, россия, калининградская область, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), федеральная налоговая служба (фнс россии)