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Минтранс попросил ограничить права иностранных юрлиц на Шереметьево - РИА Новости, 30.01.2025
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21:33 29.01.2025 (обновлено: 02:44 30.01.2025)
https://ria.ru/20250129/sheremetevo-1996210362.html
Минтранс попросил ограничить права иностранных юрлиц на Шереметьево
Минтранс попросил ограничить права иностранных юрлиц на Шереметьево - РИА Новости, 30.01.2025
Минтранс попросил ограничить права иностранных юрлиц на Шереметьево
Минтранс просит арбитражный суд Московской области приостановить корпоративные права иностранных TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-29T21:33:00+03:00
2025-01-30T02:44:00+03:00
экономика
россия
калининградская область
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Минтранс просит арбитражный суд Московской области приостановить корпоративные права иностранных TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении структуры аэропорта "Шереметьево", следует из определения инстанции. Заявление ведомства поступило в суд 27 января, на следующий день его приняли к производству. Рассмотрение назначено на 19 февраля. Третьими лицами к делу привлечены МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд" и управление ФНС России по Калининградской области. Минтранс просит приостановить корпоративные права двух ответчиков до 31 декабря 2025 года.Зарегистрированная на Кипре холдинговая компания TPS Avia Holding указывалась как структура, связанная с обществом — совладельцем аэропорта "Шереметьево". В декабре 2022 года она вошла в список участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область) с названием МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд". В ЕГРЮЛ говорится, что она специализируется на управлении холдинг-компаниями.По информации "БИР-Аналитик", МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд" с марта 2023 года стала единственным участником ООО "Шереметьево Холдинг" с чистой прибылью за 2023 год, превысившей 14 миллиардов рублей. Правительство в прошлом ноябре признало "ТПС Авиа Холдинг Лтд" экономически значимой организацией (ЭЗО). Минтранс при этом назначен федеральным органом исполнительной власти, который вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановке корпоративных прав иностранного холдинга в отношении этой организации.С 2023 года в стране действует закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Он позволяет ограничить возможность иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие.Статус ЭЗО призван обеспечить ее российским владельцам права, которые они не могут реализовать из-за рестрикций Запада, — исключить из структуры владения иностранный холдинг, перевести акции и доли компании в российскую юрисдикцию и получать с них дивиденды.
https://ria.ru/20250120/mintrans-1994523983.html
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россия
калининградская область
московская область (подмосковье)
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экономика, россия, калининградская область, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Калининградская область, Московская область (Подмосковье), Шереметьево (аэропорт), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Минтранс попросил ограничить права иностранных юрлиц на Шереметьево

Минтранс попросил приостановить права иностранных компаний на Шереметьево

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТерминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Минтранс просит арбитражный суд Московской области приостановить корпоративные права иностранных TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении структуры аэропорта "Шереметьево", следует из определения инстанции.
Авиабилеты - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Вступил в силу приказ Минтранса о скидке детям на авиабилеты
20 января, 00:09
Заявление ведомства поступило в суд 27 января, на следующий день его приняли к производству. Рассмотрение назначено на 19 февраля. Третьими лицами к делу привлечены МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд" и управление ФНС России по Калининградской области. Минтранс просит приостановить корпоративные права двух ответчиков до 31 декабря 2025 года.
Зарегистрированная на Кипре холдинговая компания TPS Avia Holding указывалась как структура, связанная с обществом — совладельцем аэропорта "Шереметьево". В декабре 2022 года она вошла в список участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область) с названием МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд". В ЕГРЮЛ говорится, что она специализируется на управлении холдинг-компаниями.
По информации "БИР-Аналитик", МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд" с марта 2023 года стала единственным участником ООО "Шереметьево Холдинг" с чистой прибылью за 2023 год, превысившей 14 миллиардов рублей.
Самолет - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Минтранс обновил правила размещения родителей и детей в самолете
11 января, 02:29
Правительство в прошлом ноябре признало "ТПС Авиа Холдинг Лтд" экономически значимой организацией (ЭЗО). Минтранс при этом назначен федеральным органом исполнительной власти, который вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановке корпоративных прав иностранного холдинга в отношении этой организации.
С 2023 года в стране действует закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Он позволяет ограничить возможность иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие.
Статус ЭЗО призван обеспечить ее российским владельцам права, которые они не могут реализовать из-за рестрикций Запада, — исключить из структуры владения иностранный холдинг, перевести акции и доли компании в российскую юрисдикцию и получать с них дивиденды.
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Минтранс предложил поэтапную отмену скидок за плату по системе "Платон"
27 декабря 2024, 22:23
 
ЭкономикаРоссияКалининградская областьМосковская область (Подмосковье)Шереметьево (аэропорт)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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