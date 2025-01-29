Рейтинг@Mail.ru
Запад пытается обвинить Россию в проведении цветной революции, заявил Вулин - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/serbiya-1996216559.html
Запад пытается обвинить Россию в проведении цветной революции, заявил Вулин
Запад пытается обвинить Россию в проведении цветной революции, заявил Вулин - РИА Новости, 29.01.2025
Запад пытается обвинить Россию в проведении цветной революции, заявил Вулин
Запад через своих политиков пытается обвинить Россию в попытке проведения цветной революции в Сербии, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T22:39:00+03:00
2025-01-29T22:39:00+03:00
в мире
сербия
россия
косово
александр вучич
александр вулин
милош вучевич
сербская прогрессивная партия (спп)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965878486_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_887c2267b457ec1ed92637d26c6bbc28.jpg
БЕЛГРАД, 29 янв - РИА Новости. Запад через своих политиков пытается обвинить Россию в попытке проведения цветной революции в Сербии, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин. Ранее один из лидеров оппозиции и экс-начальник генштаба Сербии Здравко Понош в соцсети Х обвинил главу МИД и посла в США в 2020-2024 годах Марко Джурича в инструктировании сербских дипломатов в третьих странах в беседах с дипломатами "утверждать, что за протестами в Сербии стоит Россия". "Ясно, что приказ об общем нападении на Сербию отдан на Западе, там, где считают, что Сербией должны руководить те, кто признает самопровозглашенное Косово, откажется от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (БиГ), кто не будет напоминать Хорватии о преступлениях нацистов-усташей во Второй мировой войне и гражданской войне 1990-х годов, а особенно те, кто бы ввел санкции против России и навсегда бы поссорился с РФ и КНР", - цитирует Вулина его пресс-служба. Замглавы правительства Сербии указал и на то, что проходящие с ноября массовые протесты в республике поддержали политики в Хорватии, бошняцкие партии в БиГ, "премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти. "Все более частые попытки СМИ и политиков с разных сторон обвинить Россию в подготовке цветной революции в Сербии - глупые и подлые, настолько же, насколько и заявление, что (автономный край - ред.) Воеводина будет республикой и что санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15 принадлежит "Газпром нефти" и Газпрому - ред.) не направлены против Сербии", - добавил Вулин. Ранее он последовательно возглавлял МО, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии (разведка и контрразведка - ред.). "Зная работу западных спецслужб, ожидаю, что появится и видеозапись студента с каким-то из русских дезертиров, что будет использовано как доказательство того, что Россия руководит студентами, и возможность для Запада умыть руки от протестов, которым не удалось свергнуть президента (Александра - ред.) Вучича. Если хотим правды, надо только принять закон об иноагентах и отслеживать ход денег", - указал сербский вице-премьер. Президент Сербии Александр Вучич в среду подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Помилованы от уголовного преследования 6 студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии. Протесты в СербииГлава правительства Сербии Милош Вучевич 28 января подал в отставку на фоне массовых протестов студентов и оппозиции в стране, по его словам, в ночном телефонном разговоре президент Александр Вучич поддержал такое решение, правительство продолжит пока работу в техническом мандате. Вучич заявил после заседания кабмина вечером во вторник, решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов будет принято в течение 10 предстоящих дней после консультаций с партиями. Вучич ранее сообщил, что лидер крупнейшей партии-партнера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) – глава Социалистической партии Сербии (СПС), первый вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич уже высказался против проведения внеочередных парламентских выборов, но если они состоятся, то по закону это будет через 75 дней "где-то в апреле". Согласно сербскому законодательству Скупщина (парламент) на ближайшем заседании должна констатировать отставку премьера. После этого начинается срок в 30 дней в рамках которых президент может предложить нового носителя мандата на формирование правительства для утверждения его и кандидатов в министры и их программы парламентом. Если этого не произойдет, президент распускает парламент и назначает срок новых выборов, не позднее 60 дней от назначения даты их проведения. Депутаты Скупщины Сербии большинством голосов утвердили 2 мая 2024 года кабмин во главе с председателем правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), экс-министром обороны Милошем Вучевичем, который пообещал продолжить путь в ЕС, но не вводить санкции против России. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ выложили документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. 27 января на фоне очередного крупного протеста в отставку подал премьер-министр Милош Вучевич, а ранее свой пост оставили министр строительства Горан Весич и ряд других чиновников. Вучич пообещал обсудить вопрос повышения финансирования государственных вузов на 20% и выразил готовность помиловать 13 участников протестов, которых обвиняют по уголовным статьям. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в январе, в свержение нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы было вложено около миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".
https://ria.ru/20250129/davlenie-1996054700.html
https://ria.ru/20241216/serbija-1989450515.html
https://ria.ru/20241222/zapad-1990717664.html
https://ria.ru/20250119/serbiya-1994417800.html
https://ria.ru/20250129/vuchich-1996114772.html
https://ria.ru/20250128/serbiya-1995909793.html
сербия
россия
косово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965878486_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b6a9fa2d9ae8aebc90e0bab9682b3c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, косово, александр вучич, александр вулин, милош вучевич, сербская прогрессивная партия (спп), газпром, нефтяная индустрия сербии
В мире, Сербия, Россия, Косово, Александр Вучич, Александр Вулин, Милош Вучевич, Сербская прогрессивная партия (СПП), Газпром, Нефтяная индустрия Сербии
Запад пытается обвинить Россию в проведении цветной революции, заявил Вулин

Вице-премьер Сербии Вулин: Запад через своих политиков пытается обвинить Россию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 29 янв - РИА Новости. Запад через своих политиков пытается обвинить Россию в попытке проведения цветной революции в Сербии, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.
Ранее один из лидеров оппозиции и экс-начальник генштаба Сербии Здравко Понош в соцсети Х обвинил главу МИД и посла в США в 2020-2024 годах Марко Джурича в инструктировании сербских дипломатов в третьих странах в беседах с дипломатами "утверждать, что за протестами в Сербии стоит Россия".
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
США и ЕС договорились о максимальном давлении на Россию, пишет Bloomberg
Вчера, 09:54
«
"Ясно, что приказ об общем нападении на Сербию отдан на Западе, там, где считают, что Сербией должны руководить те, кто признает самопровозглашенное Косово, откажется от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (БиГ), кто не будет напоминать Хорватии о преступлениях нацистов-усташей во Второй мировой войне и гражданской войне 1990-х годов, а особенно те, кто бы ввел санкции против России и навсегда бы поссорился с РФ и КНР", - цитирует Вулина его пресс-служба.
Замглавы правительства Сербии указал и на то, что проходящие с ноября массовые протесты в республике поддержали политики в Хорватии, бошняцкие партии в БиГ, "премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти. "Все более частые попытки СМИ и политиков с разных сторон обвинить Россию в подготовке цветной революции в Сербии - глупые и подлые, настолько же, насколько и заявление, что (автономный край - ред.) Воеводина будет республикой и что санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15 принадлежит "Газпром нефти" и Газпрому - ред.) не направлены против Сербии", - добавил Вулин.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Вулин ответил на нападки США на российско-сербскую компанию
16 декабря 2024, 14:31
Ранее он последовательно возглавлял МО, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии (разведка и контрразведка - ред.). "Зная работу западных спецслужб, ожидаю, что появится и видеозапись студента с каким-то из русских дезертиров, что будет использовано как доказательство того, что Россия руководит студентами, и возможность для Запада умыть руки от протестов, которым не удалось свергнуть президента (Александра - ред.) Вучича. Если хотим правды, надо только принять закон об иноагентах и отслеживать ход денег", - указал сербский вице-премьер.
Президент Сербии Александр Вучич в среду подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Помилованы от уголовного преследования 6 студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии.

Протесты в Сербии

Глава правительства Сербии Милош Вучевич 28 января подал в отставку на фоне массовых протестов студентов и оппозиции в стране, по его словам, в ночном телефонном разговоре президент Александр Вучич поддержал такое решение, правительство продолжит пока работу в техническом мандате. Вучич заявил после заседания кабмина вечером во вторник, решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов будет принято в течение 10 предстоящих дней после консультаций с партиями.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Белграде ответили на требование Запада ввести санкции против России
22 декабря 2024, 17:00
Вучич ранее сообщил, что лидер крупнейшей партии-партнера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) – глава Социалистической партии Сербии (СПС), первый вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич уже высказался против проведения внеочередных парламентских выборов, но если они состоятся, то по закону это будет через 75 дней "где-то в апреле".
Согласно сербскому законодательству Скупщина (парламент) на ближайшем заседании должна констатировать отставку премьера. После этого начинается срок в 30 дней в рамках которых президент может предложить нового носителя мандата на формирование правительства для утверждения его и кандидатов в министры и их программы парламентом. Если этого не произойдет, президент распускает парламент и назначает срок новых выборов, не позднее 60 дней от назначения даты их проведения.
Депутаты Скупщины Сербии большинством голосов утвердили 2 мая 2024 года кабмин во главе с председателем правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), экс-министром обороны Милошем Вучевичем, который пообещал продолжить путь в ЕС, но не вводить санкции против России.
Полицейские на улице в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Запад пытается устроить в Сербии цветную революцию, заявил Вучич
19 января, 00:09
Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября.
Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки.
В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Эксперт рассказал, как протесты в Сербии могут повлиять на Вучича
Вчера, 14:51
Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ выложили документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. 27 января на фоне очередного крупного протеста в отставку подал премьер-министр Милош Вучевич, а ранее свой пост оставили министр строительства Горан Весич и ряд других чиновников. Вучич пообещал обсудить вопрос повышения финансирования государственных вузов на 20% и выразил готовность помиловать 13 участников протестов, которых обвиняют по уголовным статьям. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Власти считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в январе, в свержение нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы было вложено около миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".
Милош Вучевич - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Протесты в Сербии организовывали из-за границы, заявил премьер
28 января, 14:09
 
В миреСербияРоссияКосовоАлександр ВучичАлександр ВулинМилош ВучевичСербская прогрессивная партия (СПП)ГазпромНефтяная индустрия Сербии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала