https://ria.ru/20250129/serbiya-1996216559.html

Запад пытается обвинить Россию в проведении цветной революции, заявил Вулин

Запад пытается обвинить Россию в проведении цветной революции, заявил Вулин - РИА Новости, 29.01.2025

Запад пытается обвинить Россию в проведении цветной революции, заявил Вулин

Запад через своих политиков пытается обвинить Россию в попытке проведения цветной революции в Сербии, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T22:39:00+03:00

2025-01-29T22:39:00+03:00

2025-01-29T22:39:00+03:00

в мире

сербия

россия

косово

александр вучич

александр вулин

милош вучевич

сербская прогрессивная партия (спп)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965878486_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_887c2267b457ec1ed92637d26c6bbc28.jpg

БЕЛГРАД, 29 янв - РИА Новости. Запад через своих политиков пытается обвинить Россию в попытке проведения цветной революции в Сербии, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин. Ранее один из лидеров оппозиции и экс-начальник генштаба Сербии Здравко Понош в соцсети Х обвинил главу МИД и посла в США в 2020-2024 годах Марко Джурича в инструктировании сербских дипломатов в третьих странах в беседах с дипломатами "утверждать, что за протестами в Сербии стоит Россия". "Ясно, что приказ об общем нападении на Сербию отдан на Западе, там, где считают, что Сербией должны руководить те, кто признает самопровозглашенное Косово, откажется от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (БиГ), кто не будет напоминать Хорватии о преступлениях нацистов-усташей во Второй мировой войне и гражданской войне 1990-х годов, а особенно те, кто бы ввел санкции против России и навсегда бы поссорился с РФ и КНР", - цитирует Вулина его пресс-служба. Замглавы правительства Сербии указал и на то, что проходящие с ноября массовые протесты в республике поддержали политики в Хорватии, бошняцкие партии в БиГ, "премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти. "Все более частые попытки СМИ и политиков с разных сторон обвинить Россию в подготовке цветной революции в Сербии - глупые и подлые, настолько же, насколько и заявление, что (автономный край - ред.) Воеводина будет республикой и что санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15 принадлежит "Газпром нефти" и Газпрому - ред.) не направлены против Сербии", - добавил Вулин. Ранее он последовательно возглавлял МО, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии (разведка и контрразведка - ред.). "Зная работу западных спецслужб, ожидаю, что появится и видеозапись студента с каким-то из русских дезертиров, что будет использовано как доказательство того, что Россия руководит студентами, и возможность для Запада умыть руки от протестов, которым не удалось свергнуть президента (Александра - ред.) Вучича. Если хотим правды, надо только принять закон об иноагентах и отслеживать ход денег", - указал сербский вице-премьер. Президент Сербии Александр Вучич в среду подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Помилованы от уголовного преследования 6 студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии. Протесты в СербииГлава правительства Сербии Милош Вучевич 28 января подал в отставку на фоне массовых протестов студентов и оппозиции в стране, по его словам, в ночном телефонном разговоре президент Александр Вучич поддержал такое решение, правительство продолжит пока работу в техническом мандате. Вучич заявил после заседания кабмина вечером во вторник, решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов будет принято в течение 10 предстоящих дней после консультаций с партиями. Вучич ранее сообщил, что лидер крупнейшей партии-партнера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) – глава Социалистической партии Сербии (СПС), первый вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич уже высказался против проведения внеочередных парламентских выборов, но если они состоятся, то по закону это будет через 75 дней "где-то в апреле". Согласно сербскому законодательству Скупщина (парламент) на ближайшем заседании должна констатировать отставку премьера. После этого начинается срок в 30 дней в рамках которых президент может предложить нового носителя мандата на формирование правительства для утверждения его и кандидатов в министры и их программы парламентом. Если этого не произойдет, президент распускает парламент и назначает срок новых выборов, не позднее 60 дней от назначения даты их проведения. Депутаты Скупщины Сербии большинством голосов утвердили 2 мая 2024 года кабмин во главе с председателем правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), экс-министром обороны Милошем Вучевичем, который пообещал продолжить путь в ЕС, но не вводить санкции против России. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ выложили документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. 27 января на фоне очередного крупного протеста в отставку подал премьер-министр Милош Вучевич, а ранее свой пост оставили министр строительства Горан Весич и ряд других чиновников. Вучич пообещал обсудить вопрос повышения финансирования государственных вузов на 20% и выразил готовность помиловать 13 участников протестов, которых обвиняют по уголовным статьям. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в январе, в свержение нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы было вложено около миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250129/davlenie-1996054700.html

https://ria.ru/20241216/serbija-1989450515.html

https://ria.ru/20241222/zapad-1990717664.html

https://ria.ru/20250119/serbiya-1994417800.html

https://ria.ru/20250129/vuchich-1996114772.html

https://ria.ru/20250128/serbiya-1995909793.html

сербия

россия

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, россия, косово, александр вучич, александр вулин, милош вучевич, сербская прогрессивная партия (спп), газпром, нефтяная индустрия сербии