https://ria.ru/20250129/serbiya-1996082948.html

В Кремле оценили отношения России и Сербии

В Кремле оценили отношения России и Сербии - РИА Новости, 29.01.2025

В Кремле оценили отношения России и Сербии

Россия ценит и дорожит дружбой с Сербией и желает ей как можно скорее урегулировать все проблемы и вернуться к спокойному, планомерному развитию, заявил... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:24:00+03:00

2025-01-29T12:24:00+03:00

2025-01-29T12:24:00+03:00

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александр вучич

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия ценит и дорожит дружбой с Сербией и желает ей как можно скорее урегулировать все проблемы и вернуться к спокойному, планомерному развитию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава правительства Сербии Милош Вучевич во вторник подал в отставку на фоне массовых протестов студентов и оппозиции в стране, по его словам, в ночном телефонном разговоре президент Александр Вучич поддержал такое решение, правительство продолжит пока работу в техническом мандате. В среду Вучич заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов будет принято в течение 10 предстоящих дней после консультаций с партиями. "Сербия - это страна дорогая для нас. Нас связывают общие исторические корни, мы ценим и дорожим нашей дружбой, нашим взаимодействием, будем дальше взаимодействовать. Мы желаем нашим сербским братьям как можно скорее урегулировать все проблемы и снова вернуться к спокойному, планомерному развитию", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250128/gosduma-1995936882.html

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в мире, россия, сербия, дмитрий песков, александр вучич, милош вучевич