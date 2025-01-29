Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили отношения России и Сербии - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/serbiya-1996082948.html
В Кремле оценили отношения России и Сербии
В Кремле оценили отношения России и Сербии - РИА Новости, 29.01.2025
В Кремле оценили отношения России и Сербии
Россия ценит и дорожит дружбой с Сербией и желает ей как можно скорее урегулировать все проблемы и вернуться к спокойному, планомерному развитию, заявил... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:24:00+03:00
2025-01-29T12:24:00+03:00
в мире
россия
сербия
дмитрий песков
александр вучич
милош вучевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053965_0:72:3078:1803_1920x0_80_0_0_cf89b49433da41d0e8d494b92a04697e.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия ценит и дорожит дружбой с Сербией и желает ей как можно скорее урегулировать все проблемы и вернуться к спокойному, планомерному развитию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава правительства Сербии Милош Вучевич во вторник подал в отставку на фоне массовых протестов студентов и оппозиции в стране, по его словам, в ночном телефонном разговоре президент Александр Вучич поддержал такое решение, правительство продолжит пока работу в техническом мандате. В среду Вучич заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов будет принято в течение 10 предстоящих дней после консультаций с партиями. "Сербия - это страна дорогая для нас. Нас связывают общие исторические корни, мы ценим и дорожим нашей дружбой, нашим взаимодействием, будем дальше взаимодействовать. Мы желаем нашим сербским братьям как можно скорее урегулировать все проблемы и снова вернуться к спокойному, планомерному развитию", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250128/gosduma-1995936882.html
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053965_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9427a9487eae160648325c5dcc9202b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сербия, дмитрий песков, александр вучич, милош вучевич
В мире, Россия, Сербия, Дмитрий Песков, Александр Вучич, Милош Вучевич
В Кремле оценили отношения России и Сербии

Песков: Россия дорожит дружбой с Сербией и желает ей спокойного развития

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия ценит и дорожит дружбой с Сербией и желает ей как можно скорее урегулировать все проблемы и вернуться к спокойному, планомерному развитию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава правительства Сербии Милош Вучевич во вторник подал в отставку на фоне массовых протестов студентов и оппозиции в стране, по его словам, в ночном телефонном разговоре президент Александр Вучич поддержал такое решение, правительство продолжит пока работу в техническом мандате. В среду Вучич заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов будет принято в течение 10 предстоящих дней после консультаций с партиями.
"Сербия - это страна дорогая для нас. Нас связывают общие исторические корни, мы ценим и дорожим нашей дружбой, нашим взаимодействием, будем дальше взаимодействовать. Мы желаем нашим сербским братьям как можно скорее урегулировать все проблемы и снова вернуться к спокойному, планомерному развитию", - сказал Песков.
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Роза Чемерис - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Госдуме прокомментировали отставку премьера Сербии
28 января, 15:32
 
В миреРоссияСербияДмитрий ПесковАлександр ВучичМилош Вучевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала