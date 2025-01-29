Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД Великобритании и Ирана обсудили ядерную сделку - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 29.01.2025 (обновлено: 20:49 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/sdelka-1996205693.html
Главы МИД Великобритании и Ирана обсудили ядерную сделку
Главы МИД Великобритании и Ирана обсудили ядерную сделку - РИА Новости, 29.01.2025
Главы МИД Великобритании и Ирана обсудили ядерную сделку
Министры иностранных дел Великобритании и Ирана Дэвид Лэмми и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения, события РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T20:48:00+03:00
2025-01-29T20:49:00+03:00
в мире
иран
великобритания
сша
аббас аракчи
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
ТЕГЕРАН, 29 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел Великобритании и Ирана Дэвид Лэмми и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения, события в регионе Ближнего Востока и переговоры по ядерному вопросу, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство в сообщении в официальном Telegram-канале.&quot;Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Аракчи, проводя телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, обменялся с ним мнениями по вопросам двусторонних отношений, переговоров по ядерной тематике и событиям в регионе&quot;, - говорится в сообщении.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, или СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995246181.html
иран
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, великобритания, сша, аббас аракчи, дональд трамп
В мире, Иран, Великобритания, США, Аббас Аракчи, Дональд Трамп
Главы МИД Великобритании и Ирана обсудили ядерную сделку

Глава МИД Ирана Аракчи обсудил с главой МИД Великобритании Лэмми ядерный вопрос

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 29 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел Великобритании и Ирана Дэвид Лэмми и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения, события в регионе Ближнего Востока и переговоры по ядерному вопросу, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство в сообщении в официальном Telegram-канале.
«

"Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Аракчи, проводя телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, обменялся с ним мнениями по вопросам двусторонних отношений, переговоров по ядерной тематике и событиям в регионе", - говорится в сообщении.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, или СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Трамп заявил, что не допустит создания Ираном ядерного оружия
24 января, 06:09
 
В миреИранВеликобританияСШААббас АракчиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала