Главы МИД Великобритании и Ирана обсудили ядерную сделку
Глава МИД Ирана Аракчи обсудил с главой МИД Великобритании Лэмми ядерный вопрос
© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 29 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел Великобритании и Ирана Дэвид Лэмми и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения, события в регионе Ближнего Востока и переговоры по ядерному вопросу, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство в сообщении в официальном Telegram-канале.
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"Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Аракчи, проводя телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, обменялся с ним мнениями по вопросам двусторонних отношений, переговоров по ядерной тематике и событиям в регионе", - говорится в сообщении.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, или СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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24 января, 06:09