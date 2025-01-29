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Главы МИД Великобритании и Ирана обсудили ядерную сделку

Главы МИД Великобритании и Ирана обсудили ядерную сделку - РИА Новости, 29.01.2025

Главы МИД Великобритании и Ирана обсудили ядерную сделку

Министры иностранных дел Великобритании и Ирана Дэвид Лэмми и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения, события РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T20:48:00+03:00

2025-01-29T20:48:00+03:00

2025-01-29T20:49:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 29 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел Великобритании и Ирана Дэвид Лэмми и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения, события в регионе Ближнего Востока и переговоры по ядерному вопросу, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство в сообщении в официальном Telegram-канале."Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Аракчи, проводя телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, обменялся с ним мнениями по вопросам двусторонних отношений, переговоров по ядерной тематике и событиям в регионе", - говорится в сообщении.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, или СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995246181.html

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в мире, иран, великобритания, сша, аббас аракчи, дональд трамп