https://ria.ru/20250129/samolet-1996139733.html
СМИ назвали единственную версию крушения самолета DHL под Вильнюсом
СМИ назвали единственную версию крушения самолета DHL под Вильнюсом - РИА Новости, 29.01.2025
СМИ назвали единственную версию крушения самолета DHL под Вильнюсом
Ошибка пилота является единственной версией крушения самолета DHL под Вильнюсом, предположения о внешнем воздействии или неисправности оборудования не... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:16:00+03:00
2025-01-29T16:16:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ошибка пилота является единственной версией крушения самолета DHL под Вильнюсом, предположения о внешнем воздействии или неисправности оборудования не подтвердились, сыграло роль и уменьшение компанией времени отдыха пилотов между рейсами, сообщил литовский портал 15min.lt со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Самолет DHL разбился 25 ноября 2024 года вблизи аэропорта Вильнюса, куда направлялся из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - получили травмы. Полиция и генпрокуратура Литвы, а также международная группа экспертов начали расследование происшествия. "Материал приводит к выводу, что это был человеческий фактор, ошибка пилота", - сообщает издание. По его данным, еще на предварительном этапе не подтвердились версии о внешнем воздействии на самолет или выходе оборудования из строя. "По словам источников, в выводах (международной группы экспертов - ред.) отражается и то, что из-за коммерческой выгоды (DHL - ред.) стремится сократить время между полетами, поднять эффективность. Так, на второй план отходят безопасность и отдых пилотов", - отмечает 15min.lt. При этом прокуратура Литвы считает, что данных, позволяющих четко назвать причину авиакатастрофы, пока не хватает, добавил портал. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис сразу после происшествия заявлял, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет. Как сообщал прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис, крушение самолета расследует криминальная полиция, причем не по статье о теракте, пока ситуация указывает на технические неполадки или халатность.
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в мире, литва, вильнюс, испания, dhl
В мире, Литва, Вильнюс, Испания, DHL
СМИ назвали единственную версию крушения самолета DHL под Вильнюсом
15min.lt: ошибка пилота стала единственной версией крушения DHL под Вильнюсом
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ошибка пилота является единственной версией крушения самолета DHL под Вильнюсом, предположения о внешнем воздействии или неисправности оборудования не подтвердились, сыграло роль и уменьшение компанией времени отдыха пилотов между рейсами, сообщил литовский портал 15min.lt со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Самолет DHL
разбился 25 ноября 2024 года вблизи аэропорта Вильнюса
, куда направлялся из Лейпцига
. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании
. Еще трое пострадавших - граждане Литвы
, Германии
и Испании - получили травмы. Полиция и генпрокуратура Литвы, а также международная группа экспертов начали расследование происшествия.
«
"Материал приводит к выводу, что это был человеческий фактор, ошибка пилота", - сообщает издание.
По его данным, еще на предварительном этапе не подтвердились версии о внешнем воздействии на самолет или выходе оборудования из строя.
«
"По словам источников, в выводах (международной группы экспертов - ред.) отражается и то, что из-за коммерческой выгоды (DHL - ред.) стремится сократить время между полетами, поднять эффективность. Так, на второй план отходят безопасность и отдых пилотов", - отмечает 15min.lt.
При этом прокуратура Литвы считает, что данных, позволяющих четко назвать причину авиакатастрофы, пока не хватает, добавил портал.
Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис сразу после происшествия заявлял, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет. Как сообщал прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис, крушение самолета расследует криминальная полиция, причем не по статье о теракте, пока ситуация указывает на технические неполадки или халатность.