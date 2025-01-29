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Летевший в Нижний Новгород борт ушел на запасной аэродром из-за ограничений
Летевший в Нижний Новгород борт ушел на запасной аэродром из-за ограничений - РИА Новости, 29.01.2025
Летевший в Нижний Новгород борт ушел на запасной аэродром из-за ограничений
Один летевший в Нижний Новгород самолет уходил на запасной аэродром из-за ограничений воздушного движения, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта имени... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T08:46:00+03:00
2025-01-29T08:46:00+03:00
2025-01-29T08:46:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Один летевший в Нижний Новгород самолет уходил на запасной аэродром из-за ограничений воздушного движения, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта имени Чкалова. "В связи с ограничениями, вводимыми органами воздушного движения в ночь с 28 на 29 января в аэропорту Нижнего Новгорода, один рейс (из Шарм-эш-Шейха) ушёл на запасной аэродром. В настоящее время рейс прибыл и готовится к обратному вылету", - говорится в сообщении. Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме, без ограничений на выполнение взлетно-посадочных операций. Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе 3 – над территорией Нижегородской области. В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что обломки беспилотника, упавшие при отражении атаки, вызвали возгорание в Кстовской промзоне Нижегородской области, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Летевший в Нижний Новгород борт ушел на запасной аэродром из-за ограничений
Летевший из Шарм-эш-Шейха в Нижний Новгород самолет ушел на запасной аэродром