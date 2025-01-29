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Летевший в Нижний Новгород борт ушел на запасной аэродром из-за ограничений - РИА Новости, 29.01.2025
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08:46 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/samolet-1996041616.html
Летевший в Нижний Новгород борт ушел на запасной аэродром из-за ограничений
Летевший в Нижний Новгород борт ушел на запасной аэродром из-за ограничений - РИА Новости, 29.01.2025
Летевший в Нижний Новгород борт ушел на запасной аэродром из-за ограничений
Один летевший в Нижний Новгород самолет уходил на запасной аэродром из-за ограничений воздушного движения, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта имени... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T08:46:00+03:00
2025-01-29T08:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
шарм-эш-шейх
глеб никитин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Один летевший в Нижний Новгород самолет уходил на запасной аэродром из-за ограничений воздушного движения, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта имени Чкалова. "В связи с ограничениями, вводимыми органами воздушного движения в ночь с 28 на 29 января в аэропорту Нижнего Новгорода, один рейс (из Шарм-эш-Шейха) ушёл на запасной аэродром. В настоящее время рейс прибыл и готовится к обратному вылету", - говорится в сообщении. Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме, без ограничений на выполнение взлетно-посадочных операций. Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе 3 – над территорией Нижегородской области. В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что обломки беспилотника, упавшие при отражении атаки, вызвали возгорание в Кстовской промзоне Нижегородской области, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, шарм-эш-шейх, глеб никитин, министерство обороны рф (минобороны рф), новости - туризм
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Шарм-эш-Шейх, Глеб Никитин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Новости - Туризм
Летевший в Нижний Новгород борт ушел на запасной аэродром из-за ограничений

Летевший из Шарм-эш-Шейха в Нижний Новгород самолет ушел на запасной аэродром

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Один летевший в Нижний Новгород самолет уходил на запасной аэродром из-за ограничений воздушного движения, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта имени Чкалова.
«
"В связи с ограничениями, вводимыми органами воздушного движения в ночь с 28 на 29 января в аэропорту Нижнего Новгорода, один рейс (из Шарм-эш-Шейха) ушёл на запасной аэродром. В настоящее время рейс прибыл и готовится к обратному вылету", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме, без ограничений на выполнение взлетно-посадочных операций.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе 3 – над территорией Нижегородской области.
В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что обломки беспилотника, упавшие при отражении атаки, вызвали возгорание в Кстовской промзоне Нижегородской области, пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНижегородская областьНижний НовгородШарм-эш-ШейхГлеб НикитинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Новости - Туризм
 
 
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