https://ria.ru/20250129/sakhel-1996035697.html

Странам Сахеля нет смысла быть в ЭКОВАС, заявил экономист из Мали

Странам Сахеля нет смысла быть в ЭКОВАС, заявил экономист из Мали - РИА Новости, 29.01.2025

Странам Сахеля нет смысла быть в ЭКОВАС, заявил экономист из Мали

Мали, Буркина-Фасо и Нигер вышли из ЭКОВАС из-за неправомерных санкций, противоречащим первоначальным принципам объединения, это решение получило массовую... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T06:58:00+03:00

2025-01-29T06:58:00+03:00

2025-01-29T06:58:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Мали, Буркина-Фасо и Нигер вышли из ЭКОВАС из-за неправомерных санкций, противоречащим первоначальным принципам объединения, это решение получило массовую поддержку населения, заявил РИА Новости президент Ассоциации молодых бизнесменов Республики Мали Умар Сумано. Окончательный выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) назначен на 29 января. "Выход Мали, Буркина-Фасо и Нигера из ЭКОВАС полностью оправдан. Организация наложила на наши страны неправомерные санкции, что противоречит духу её первоначального договора 1975 года, подписанного в том числе этими тремя государствами-основателями", — заявил малийский эксперт РИА Новости. По словам эксперта, население трёх государств демонстрирует единодушную поддержку этого шага. Попытки маргинальных групп организовать протесты в Мали, Нигере и Буркина-Фасо не нашли широкого отклика, что подтверждает солидарность граждан с действиями властей. "Мы были членами ЭКОВАС, рассчитывая на сотрудничество ради развития. Но когда сама организация превращается в инструмент, угрожающий суверенитету, оставаться в ней — бессмысленно. Решение о выходе, принятое лидерами трёх стран, мудро и заслуживает поддержки", — подчеркнул он. В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали полковник Асими Гойта, Нигера - бригадный генерал Абдурахман Тчиани и Буркина-Фасо - Ибрагим Траоре подписали хартию, учреждающую Конфедерацию стран Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы и внешнеполитического курса. До этого 28 января Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

https://ria.ru/20240706/ekovas-1957906492.html

https://ria.ru/20240224/gvineya-1929303777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, мали, ниамей, эковас