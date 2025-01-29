Странам Сахеля нет смысла быть в ЭКОВАС, заявил экономист из Мали
Экономист Сумано: Мали, Буркина-Фасо и Нигер вышли из ЭКОВАС из-за санкций
© РИА НовостиАкция в поддержку выхода страны из Экономического сообщества западноафриканских государств в Нигере
© РИА Новости
Акция в поддержку выхода страны из Экономического сообщества западноафриканских государств в Нигере . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Мали, Буркина-Фасо и Нигер вышли из ЭКОВАС из-за неправомерных санкций, противоречащим первоначальным принципам объединения, это решение получило массовую поддержку населения, заявил РИА Новости президент Ассоциации молодых бизнесменов Республики Мали Умар Сумано.
Окончательный выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) назначен на 29 января.
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"Выход Мали, Буркина-Фасо и Нигера из ЭКОВАС полностью оправдан. Организация наложила на наши страны неправомерные санкции, что противоречит духу её первоначального договора 1975 года, подписанного в том числе этими тремя государствами-основателями", — заявил малийский эксперт РИА Новости.
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"Мы были членами ЭКОВАС, рассчитывая на сотрудничество ради развития. Но когда сама организация превращается в инструмент, угрожающий суверенитету, оставаться в ней — бессмысленно. Решение о выходе, принятое лидерами трёх стран, мудро и заслуживает поддержки", — подчеркнул он.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали полковник Асими Гойта, Нигера - бригадный генерал Абдурахман Тчиани и Буркина-Фасо - Ибрагим Траоре подписали хартию, учреждающую Конфедерацию стран Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы и внешнеполитического курса. До этого 28 января Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
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