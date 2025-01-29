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Странам Сахеля нет смысла быть в ЭКОВАС, заявил экономист из Мали - РИА Новости, 29.01.2025
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06:58 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/sakhel-1996035697.html
Странам Сахеля нет смысла быть в ЭКОВАС, заявил экономист из Мали
Странам Сахеля нет смысла быть в ЭКОВАС, заявил экономист из Мали - РИА Новости, 29.01.2025
Странам Сахеля нет смысла быть в ЭКОВАС, заявил экономист из Мали
Мали, Буркина-Фасо и Нигер вышли из ЭКОВАС из-за неправомерных санкций, противоречащим первоначальным принципам объединения, это решение получило массовую... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T06:58:00+03:00
2025-01-29T06:58:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Мали, Буркина-Фасо и Нигер вышли из ЭКОВАС из-за неправомерных санкций, противоречащим первоначальным принципам объединения, это решение получило массовую поддержку населения, заявил РИА Новости президент Ассоциации молодых бизнесменов Республики Мали Умар Сумано. Окончательный выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) назначен на 29 января. "Выход Мали, Буркина-Фасо и Нигера из ЭКОВАС полностью оправдан. Организация наложила на наши страны неправомерные санкции, что противоречит духу её первоначального договора 1975 года, подписанного в том числе этими тремя государствами-основателями", — заявил малийский эксперт РИА Новости. По словам эксперта, население трёх государств демонстрирует единодушную поддержку этого шага. Попытки маргинальных групп организовать протесты в Мали, Нигере и Буркина-Фасо не нашли широкого отклика, что подтверждает солидарность граждан с действиями властей. "Мы были членами ЭКОВАС, рассчитывая на сотрудничество ради развития. Но когда сама организация превращается в инструмент, угрожающий суверенитету, оставаться в ней — бессмысленно. Решение о выходе, принятое лидерами трёх стран, мудро и заслуживает поддержки", — подчеркнул он. В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали полковник Асими Гойта, Нигера - бригадный генерал Абдурахман Тчиани и Буркина-Фасо - Ибрагим Траоре подписали хартию, учреждающую Конфедерацию стран Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы и внешнеполитического курса. До этого 28 января Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
https://ria.ru/20240706/ekovas-1957906492.html
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в мире, нигер, мали, ниамей, эковас
В мире, Нигер, Мали, Ниамей, ЭКОВАС
Странам Сахеля нет смысла быть в ЭКОВАС, заявил экономист из Мали

Экономист Сумано: Мали, Буркина-Фасо и Нигер вышли из ЭКОВАС из-за санкций

© РИА НовостиАкция в поддержку выхода страны из Экономического сообщества западноафриканских государств в Нигере
Акция в поддержку выхода страны из Экономического сообщества западноафриканских государств в Нигере - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости
Акция в поддержку выхода страны из Экономического сообщества западноафриканских государств в Нигере . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Мали, Буркина-Фасо и Нигер вышли из ЭКОВАС из-за неправомерных санкций, противоречащим первоначальным принципам объединения, это решение получило массовую поддержку населения, заявил РИА Новости президент Ассоциации молодых бизнесменов Республики Мали Умар Сумано.
Окончательный выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) назначен на 29 января.
Флаг Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Народы трех стран AES навсегда отвернулись от ЭКОВАС, заявили в Нигере
6 июля 2024, 18:35
"Выход Мали, Буркина-Фасо и Нигера из ЭКОВАС полностью оправдан. Организация наложила на наши страны неправомерные санкции, что противоречит духу её первоначального договора 1975 года, подписанного в том числе этими тремя государствами-основателями", — заявил малийский эксперт РИА Новости.
По словам эксперта, население трёх государств демонстрирует единодушную поддержку этого шага. Попытки маргинальных групп организовать протесты в Мали, Нигере и Буркина-Фасо не нашли широкого отклика, что подтверждает солидарность граждан с действиями властей.
«
"Мы были членами ЭКОВАС, рассчитывая на сотрудничество ради развития. Но когда сама организация превращается в инструмент, угрожающий суверенитету, оставаться в ней — бессмысленно. Решение о выходе, принятое лидерами трёх стран, мудро и заслуживает поддержки", — подчеркнул он.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали полковник Асими Гойта, Нигера - бригадный генерал Абдурахман Тчиани и Буркина-Фасо - Ибрагим Траоре подписали хартию, учреждающую Конфедерацию стран Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы и внешнеполитического курса. До этого 28 января Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
Флаг Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
ЭКОВАС сняло санкции против Гвинеи
24 февраля 2024, 19:13
 
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