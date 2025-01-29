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ВАРПЭ оценила последствия санкций ЕС против России - РИА Новости, 29.01.2025
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17:22 29.01.2025 (обновлено: 20:10 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/ryba-1996171776.html
ВАРПЭ оценила последствия санкций ЕС против России
ВАРПЭ оценила последствия санкций ЕС против России - РИА Новости, 29.01.2025
ВАРПЭ оценила последствия санкций ЕС против России
Страны ЕС являются главными потребителями белой рыбы в мире и зависят от импорта трески и минтая из России, поэтому санкции Евросоюза в долгосрочной перспективе РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:22:00+03:00
2025-01-29T20:10:00+03:00
экономика
россия
китай
африка
евросоюз
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Страны ЕС являются главными потребителями белой рыбы в мире и зависят от импорта трески и минтая из России, поэтому санкции Евросоюза в долгосрочной перспективе ощутимо снизят объемы российских поставок, при этом Россия перенаправит эту рыбу в дружественные страны, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.Он напомнил, что ограничения на рыбный импорт из России со стороны ЕС начались с 2022 года и пятого пакета санкций. Тогда был введен полный запрет на ввоз российских ракообразных, икры и ее заменителей. На сегодняшний день поставки этой продукции остановлены полностью. С начала 2024 года российская рыбная продукция начала облагаться пошлиной в ЕС."Санкции привели к негативным последствиям для ЕС и масштабному переустройству мирового рыбного рынка. ЕС – главный потребитель белой рыбы в мире. Этот рынок очень зависит от российского импорта трески и минтая. При этом именно наша страна - крупнейший добытчик этих видов белой рыбы. Санкции против России привели к существенному дефициту сырья для местных переработчиков и росту цен на продукцию для потребителя", - сказал Зверев."В долгосрочной перспективе санкции Евросоюза приведут к ощутимому снижению объема поставок рыбы и морепродуктов из России на европейский рынок. Но если Россия может перенаправить объемы в дружественные регионы, то европейские переработчики и потребители полностью отказаться от нашей рыбы не смогут, а пошлины и другие ограничения еще сильнее скажутся на доступности рыбы в ЕС", - добавил он.При этом Зверев сообщил, что американский минтай и норвежская треска теперь стоят дороже. "Многие потребители ЕС вынуждены переходить на более дешевую аквакультурную белую рыбу. О таких последствиях предупреждали ассоциации переработчиков ЕС, они выступали против санкций, но политика оказалась важнее интересов бизнеса и жителей Европы", - подчеркнул эксперт.Согласно прогнозу ВАРПЭ до 2030 года, за счет планомерной переориентации поставок российской рыбы в дружественные страны доля ЕС в рыбном экспорте снизится с 14,9% в 2023 году до 6,5% в 2030 году. "Зато вырастет доля Китая, стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Поставки в страны этого региона к 2030 году могут увеличится в 5 раз", - сказал Зверев.С 1 января 2024 года импорт российской рыбы в страны Евросоюза облагается пошлиной в 13,7%. Ранее Россия входила в схему автономных тарифных квот (ATQs, распространяется на рыбу и морепродукты, которые импортируются для дальнейшей переработки в ЕС), и на российскую рыбу была установлена нулевая пошлина.
https://ria.ru/20241205/britanija-1987451942.html
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экономика, россия, китай, африка, евросоюз
Экономика, Россия, Китай, Африка, Евросоюз
ВАРПЭ оценила последствия санкций ЕС против России

Зверев: санкции против российской рыбы сильно ударят по странам ЕС

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкОхлажденный лосось в производственном цехе рыбоперерабатывающего предприятия
Охлажденный лосось в производственном цехе рыбоперерабатывающего предприятия - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Охлажденный лосось в производственном цехе рыбоперерабатывающего предприятия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Страны ЕС являются главными потребителями белой рыбы в мире и зависят от импорта трески и минтая из России, поэтому санкции Евросоюза в долгосрочной перспективе ощутимо снизят объемы российских поставок, при этом Россия перенаправит эту рыбу в дружественные страны, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Он напомнил, что ограничения на рыбный импорт из России со стороны ЕС начались с 2022 года и пятого пакета санкций. Тогда был введен полный запрет на ввоз российских ракообразных, икры и ее заменителей. На сегодняшний день поставки этой продукции остановлены полностью. С начала 2024 года российская рыбная продукция начала облагаться пошлиной в ЕС.
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"Санкции привели к негативным последствиям для ЕС и масштабному переустройству мирового рыбного рынка. ЕС – главный потребитель белой рыбы в мире. Этот рынок очень зависит от российского импорта трески и минтая. При этом именно наша страна - крупнейший добытчик этих видов белой рыбы. Санкции против России привели к существенному дефициту сырья для местных переработчиков и росту цен на продукцию для потребителя", - сказал Зверев.
"В долгосрочной перспективе санкции Евросоюза приведут к ощутимому снижению объема поставок рыбы и морепродуктов из России на европейский рынок. Но если Россия может перенаправить объемы в дружественные регионы, то европейские переработчики и потребители полностью отказаться от нашей рыбы не смогут, а пошлины и другие ограничения еще сильнее скажутся на доступности рыбы в ЕС", - добавил он.
При этом Зверев сообщил, что американский минтай и норвежская треска теперь стоят дороже. "Многие потребители ЕС вынуждены переходить на более дешевую аквакультурную белую рыбу. О таких последствиях предупреждали ассоциации переработчиков ЕС, они выступали против санкций, но политика оказалась важнее интересов бизнеса и жителей Европы", - подчеркнул эксперт.
Согласно прогнозу ВАРПЭ до 2030 года, за счет планомерной переориентации поставок российской рыбы в дружественные страны доля ЕС в рыбном экспорте снизится с 14,9% в 2023 году до 6,5% в 2030 году. "Зато вырастет доля Китая, стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Поставки в страны этого региона к 2030 году могут увеличится в 5 раз", - сказал Зверев.
С 1 января 2024 года импорт российской рыбы в страны Евросоюза облагается пошлиной в 13,7%. Ранее Россия входила в схему автономных тарифных квот (ATQs, распространяется на рыбу и морепродукты, которые импортируются для дальнейшей переработки в ЕС), и на российскую рыбу была установлена нулевая пошлина.
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