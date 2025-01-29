https://ria.ru/20250129/ryba-1996171776.html

ВАРПЭ оценила последствия санкций ЕС против России

ВАРПЭ оценила последствия санкций ЕС против России - РИА Новости, 29.01.2025

ВАРПЭ оценила последствия санкций ЕС против России

Страны ЕС являются главными потребителями белой рыбы в мире и зависят от импорта трески и минтая из России, поэтому санкции Евросоюза в долгосрочной перспективе РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:22:00+03:00

2025-01-29T17:22:00+03:00

2025-01-29T20:10:00+03:00

экономика

россия

китай

африка

евросоюз

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Страны ЕС являются главными потребителями белой рыбы в мире и зависят от импорта трески и минтая из России, поэтому санкции Евросоюза в долгосрочной перспективе ощутимо снизят объемы российских поставок, при этом Россия перенаправит эту рыбу в дружественные страны, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.Он напомнил, что ограничения на рыбный импорт из России со стороны ЕС начались с 2022 года и пятого пакета санкций. Тогда был введен полный запрет на ввоз российских ракообразных, икры и ее заменителей. На сегодняшний день поставки этой продукции остановлены полностью. С начала 2024 года российская рыбная продукция начала облагаться пошлиной в ЕС."Санкции привели к негативным последствиям для ЕС и масштабному переустройству мирового рыбного рынка. ЕС – главный потребитель белой рыбы в мире. Этот рынок очень зависит от российского импорта трески и минтая. При этом именно наша страна - крупнейший добытчик этих видов белой рыбы. Санкции против России привели к существенному дефициту сырья для местных переработчиков и росту цен на продукцию для потребителя", - сказал Зверев."В долгосрочной перспективе санкции Евросоюза приведут к ощутимому снижению объема поставок рыбы и морепродуктов из России на европейский рынок. Но если Россия может перенаправить объемы в дружественные регионы, то европейские переработчики и потребители полностью отказаться от нашей рыбы не смогут, а пошлины и другие ограничения еще сильнее скажутся на доступности рыбы в ЕС", - добавил он.При этом Зверев сообщил, что американский минтай и норвежская треска теперь стоят дороже. "Многие потребители ЕС вынуждены переходить на более дешевую аквакультурную белую рыбу. О таких последствиях предупреждали ассоциации переработчиков ЕС, они выступали против санкций, но политика оказалась важнее интересов бизнеса и жителей Европы", - подчеркнул эксперт.Согласно прогнозу ВАРПЭ до 2030 года, за счет планомерной переориентации поставок российской рыбы в дружественные страны доля ЕС в рыбном экспорте снизится с 14,9% в 2023 году до 6,5% в 2030 году. "Зато вырастет доля Китая, стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Поставки в страны этого региона к 2030 году могут увеличится в 5 раз", - сказал Зверев.С 1 января 2024 года импорт российской рыбы в страны Евросоюза облагается пошлиной в 13,7%. Ранее Россия входила в схему автономных тарифных квот (ATQs, распространяется на рыбу и морепродукты, которые импортируются для дальнейшей переработки в ЕС), и на российскую рыбу была установлена нулевая пошлина.

https://ria.ru/20241205/britanija-1987451942.html

https://ria.ru/20250123/import-1995062251.html

россия

китай

африка

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экономика, россия, китай, африка, евросоюз