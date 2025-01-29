https://ria.ru/20250129/ryazan-1996124839.html
В Рязанской области нашли мигающую коробку
В Рязанской области нашли мигающую коробку - РИА Новости, 29.01.2025
В Рязанской области нашли мигающую коробку
В рязанском селе Чучково обнаружили мигающую коробку, пишет издание YA62.ru. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:31:00+03:00
2025-01-29T15:31:00+03:00
2025-01-29T16:40:00+03:00
происшествия
рязанская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996124349_0:71:800:521_1920x0_80_0_0_eff6c967fc6c40675b978b35f18b0d6a.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В рязанском селе Чучково обнаружили мигающую коробку, пишет издание YA62.ru."В поселке Чучково Рязанской области приземлилась прилетевшая на парашюте мигающая коробка", — говорится в публикации.Как отмечает издание, сначала место происшествия оцепили военные, а потом вызвали саперов.Позднее глава администрации Чучковского района Алексей Кондрашов сообщил РИА Новости, что найденный предмет оказался метеорологическим зондом, а сигнал поступил от проезжавшего мимо жителя."Увидели люди, сигнализировали. Сейчас же время непростое. <…> Естественно, наши службы все доложили, куда надо. <…> Выехали на место. <…> Удостоверились, что это зонд (метеорологический. — Прим. ред.). Сняли", — рассказал Кондрашов.Кондрашов уточнил, что зонд висел на дереве.
https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996035249.html
рязанская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996124349_45:0:800:566_1920x0_80_0_0_e7061ff02f0e1463bc6bdf362f408d6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, россия
Происшествия, Рязанская область, Россия
В Рязанской области нашли мигающую коробку
YA62.ru: мигающая коробка прилетела на парашюте в рязанское село Чучково