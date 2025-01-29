https://ria.ru/20250129/ryazan-1996124839.html

В Рязанской области нашли мигающую коробку

В Рязанской области нашли мигающую коробку - РИА Новости, 29.01.2025

В Рязанской области нашли мигающую коробку

В рязанском селе Чучково обнаружили мигающую коробку, пишет издание YA62.ru. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:31:00+03:00

2025-01-29T15:31:00+03:00

2025-01-29T16:40:00+03:00

происшествия

рязанская область

россия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В рязанском селе Чучково обнаружили мигающую коробку, пишет издание YA62.ru."В поселке Чучково Рязанской области приземлилась прилетевшая на парашюте мигающая коробка", — говорится в публикации.Как отмечает издание, сначала место происшествия оцепили военные, а потом вызвали саперов.Позднее глава администрации Чучковского района Алексей Кондрашов сообщил РИА Новости, что найденный предмет оказался метеорологическим зондом, а сигнал поступил от проезжавшего мимо жителя."Увидели люди, сигнализировали. Сейчас же время непростое. <…> Естественно, наши службы все доложили, куда надо. <…> Выехали на место. <…> Удостоверились, что это зонд (метеорологический. — Прим. ред.). Сняли", — рассказал Кондрашов.Кондрашов уточнил, что зонд висел на дереве.

https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996035249.html

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происшествия, рязанская область, россия