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В Рязанской области нашли мигающую коробку - РИА Новости, 29.01.2025
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15:31 29.01.2025 (обновлено: 16:40 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/ryazan-1996124839.html
В Рязанской области нашли мигающую коробку
В Рязанской области нашли мигающую коробку - РИА Новости, 29.01.2025
В Рязанской области нашли мигающую коробку
В рязанском селе Чучково обнаружили мигающую коробку, пишет издание YA62.ru. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:31:00+03:00
2025-01-29T16:40:00+03:00
происшествия
рязанская область
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В рязанском селе Чучково обнаружили мигающую коробку, пишет издание YA62.ru."В поселке Чучково Рязанской области приземлилась прилетевшая на парашюте мигающая коробка", — говорится в публикации.Как отмечает издание, сначала место происшествия оцепили военные, а потом вызвали саперов.Позднее глава администрации Чучковского района Алексей Кондрашов сообщил РИА Новости, что найденный предмет оказался метеорологическим зондом, а сигнал поступил от проезжавшего мимо жителя.&quot;Увидели люди, сигнализировали. Сейчас же время непростое. &lt;…&gt; Естественно, наши службы все доложили, куда надо. &lt;…&gt; Выехали на место. &lt;…&gt; Удостоверились, что это зонд (метеорологический. — Прим. ред.). Сняли&quot;, — рассказал Кондрашов.Кондрашов уточнил, что зонд висел на дереве.
https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996035249.html
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происшествия, рязанская область, россия
Происшествия, Рязанская область, Россия
В Рязанской области нашли мигающую коробку

YA62.ru: мигающая коробка прилетела на парашюте в рязанское село Чучково

© Фото : соцсетиМесто ЧП в Рязанской области
Место ЧП в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В рязанском селе Чучково обнаружили мигающую коробку, пишет издание YA62.ru.
«
"В поселке Чучково Рязанской области приземлилась прилетевшая на парашюте мигающая коробка", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, сначала место происшествия оцепили военные, а потом вызвали саперов.
Позднее глава администрации Чучковского района Алексей Кондрашов сообщил РИА Новости, что найденный предмет оказался метеорологическим зондом, а сигнал поступил от проезжавшего мимо жителя.
«

"Увидели люди, сигнализировали. Сейчас же время непростое. <…> Естественно, наши службы все доложили, куда надо. <…> Выехали на место. <…> Удостоверились, что это зонд (метеорологический. — Прим. ред.). Сняли", — рассказал Кондрашов.

Кондрашов уточнил, что зонд висел на дереве.
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