https://ria.ru/20250129/rubio-1996028644.html

Рубио приветствовал продление санкций ЕС против России

Рубио приветствовал продление санкций ЕС против России - РИА Новости, 29.01.2025

Рубио приветствовал продление санкций ЕС против России

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе звонка с главой дипломатии ЕС Каей Каллас приветствовал решение Брюсселя продлить санкции против России, сообщили в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T04:24:00+03:00

2025-01-29T04:24:00+03:00

2025-01-29T06:13:00+03:00

в мире

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санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе звонка с главой дипломатии ЕС Каей Каллас приветствовал решение Брюсселя продлить санкции против России, сообщили в госдепартаменте. "Секретарь приветствовал продление санкций ЕС против России... Секретарь и высокий представитель обсудили пути углубления сотрудничества США и ЕС по общим приоритетам", - говорится в распространенном заявлении. Помимо этого, Рубио призвал Каллас к увеличению европейских оборонных расходов, подчеркнув необходимость укрепления трансатлантической безопасности и указав на вызовы со стороны Китая. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250128/sanktsii-1995868010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, брюссель, марко рубио, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии