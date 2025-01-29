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Рубио приветствовал продление санкций ЕС против России - РИА Новости, 29.01.2025
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04:24 29.01.2025 (обновлено: 06:13 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/rubio-1996028644.html
Рубио приветствовал продление санкций ЕС против России
Рубио приветствовал продление санкций ЕС против России - РИА Новости, 29.01.2025
Рубио приветствовал продление санкций ЕС против России
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе звонка с главой дипломатии ЕС Каей Каллас приветствовал решение Брюсселя продлить санкции против России, сообщили в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T04:24:00+03:00
2025-01-29T06:13:00+03:00
в мире
россия
сша
брюссель
марко рубио
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе звонка с главой дипломатии ЕС Каей Каллас приветствовал решение Брюсселя продлить санкции против России, сообщили в госдепартаменте. "Секретарь приветствовал продление санкций ЕС против России... Секретарь и высокий представитель обсудили пути углубления сотрудничества США и ЕС по общим приоритетам", - говорится в распространенном заявлении. Помимо этого, Рубио призвал Каллас к увеличению европейских оборонных расходов, подчеркнув необходимость укрепления трансатлантической безопасности и указав на вызовы со стороны Китая. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250128/sanktsii-1995868010.html
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в мире, россия, сша, брюссель, марко рубио, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Брюссель, Марко Рубио, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
Рубио приветствовал продление санкций ЕС против России

Госсекретарь Рубио в беседе с Каллас поддержал продление санкций ЕС против РФ

© AP Photo / Richard DrewМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Richard Drew
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе звонка с главой дипломатии ЕС Каей Каллас приветствовал решение Брюсселя продлить санкции против России, сообщили в госдепартаменте.
"Секретарь приветствовал продление санкций ЕС против России... Секретарь и высокий представитель обсудили пути углубления сотрудничества США и ЕС по общим приоритетам", - говорится в распространенном заявлении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Россия все еще считает санкции ЕС незаконными, заявил Песков
Вчера, 12:22
Помимо этого, Рубио призвал Каллас к увеличению европейских оборонных расходов, подчеркнув необходимость укрепления трансатлантической безопасности и указав на вызовы со стороны Китая.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Санкции сработали неожиданно: глобальное потепление отменяется
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШАБрюссельМарко РубиоВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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